Fayna Sky Sport Insider: «Sul muretto di Alassio tra catamarani, enduro e calciomercato»

Durante la scorsa estate segnata dalla vittoria della Spagna agli Europei, L’Originale si trovava ad Alassio, una cittadina ligure spesso vista come riservata ma capace di mostrare un’anima viva e appassionata.

Il team per la quarta settimana della stagione estiva di Sky CalcioMercato L'Originale torna a visitare la Liguria, partendo dalla Pinacoteca di Alassio, dove la cultura si è intrecciata con la storia artistica di Carlo Levi, per poi proseguire con un’esperienza unica sul catamarano nel porto cittadino, guidati da un campione velista. A Pietra Ligure si è pedalato tra natura e montagna, esplorando sentieri di enduro in un territorio che unisce mare e boschi, mentre a Finale Ligure e Varigotti si è scoperta la storia locale attraverso monumenti, tradizioni gastronomiche e incontri con personaggi sportivi come Aldo Serena. La scuola vela del Circolo Nautico di Alassio ha offerto un’immersione nelle tecniche veliche e nella storia olimpica locale, seguita dalla visita alla tenuta vitivinicola Colombera ad Albenga. Infine, Solva ha rivelato tradizioni antiche legate alla conoscenza delle erbe spontanee, accompagnate da un pranzo con vista spettacolare e una sfida sportiva improvvisata al PalaRavizza che ha chiuso il tour tra emozioni, risate e qualche contrattura muscolare.

LA NUOVA TOURNÈE - Saranno 9 le splendide località che ospiteranno i racconti delle trattative di mercato, con l’inimitabile format ricco di notizie e al tempo stesso leggero e spensierato: si parte subito con Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), con la seconda settimana ancora in terra sarda, a Golfo Aranci (9-13 giugno). La terza settimana si aprirà in Friuli Venezia Giulia a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, dal 16 al 20 giugno. Ultima settimana di giugno ad Alassio (23-27 giugno), prima di sbarcare in Centro Italia a Ostia-Lido di Roma, dal 30 giugno al 4 luglio. Appuntamento a Fano, nelle Marche, dal 7 all’11 luglio, mentre sarà Reggio Calabria l’ultima meta prima della sosta (14-18 luglio). Il rush finale di agosto riparte dalla Val di Sole-Trentino dal 18 al 22 agosto, con l’ultima settimana itinerante che si terrà a Siracusa dal 25 al 29 agosto.

NOTIZIE E MUSICA – Alessandro Bonan sarà ancora una volta alla conduzione del programma, che durante la tournée ospiterà giornalisti e talent di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sempre in prima linea con le ultime dai luoghi caldi del mercato estivo. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto a svelare ogni tipo di curiosità.

Come sempre, non solo notizie, perché la musica è uno dei pilastri di Calciomercato - L’Originale, a partire dalla nuova canzone, “Fino alla fine del mare” che, come un tormentone, introdurrà ogni giorno il dibattito e le notizie. Scritta e interpretata da Alessandro Bonan, con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio, la canzone riporta immediatamente nella dimensione del viaggio in nave, nel più autentico spirito estivo che caratterizza il programma, con la serenità tipica delle giornate della bella stagione e l’atmosfera rilassata che accompagnerà il trio, i loro ospiti e le notizie di mercato durante il viaggio attraverso l’Italia.

IL PODCAST – Riparte dal 3 giugno anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L'Originale, il tempo di un caffè per scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Durante tutto il calciomercato, inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

ALASSIO, DIETRO LE QUINTE DI SKY CALCIOMERCATO L'ORIGINALE

di Valerio Spinella (Fayna) - Sky Sport Insider



Un'estate fa noi dell'Originale ci trovavamo ad Alassio, nel periodo degli Europei vinti dalla Spagna. L'Italia, eliminata agli ottavi dalla Svizzera, aveva superato la fase a gironi – in un gruppo condiviso proprio con la Spagna – trovando un gol in pieno recupero contro la Croazia. Zaccagni annullò la rete di Modric. E chi avrebbe mai detto, all'epoca, che ci saremmo rivisti ad Alassio con Modric pronto a iniziare una stagione in Serie A? Il calciomercato è un mondo sempre pieno di sorprese e all'Originale cerchiamo di vivere questo mondo trasmettendo a chi ci segue la nostra filosofia: informazione, notizie, approfondimento, ma anche tanta musica e leggerezza. In queste cinque sere ad Alassio ho riscontrato una risposta da parte del pubblico che smentisce la proverbiale freddezza dei liguri. Passione, partecipazione e tanta voglia di divertirsi con noi hanno reso questa settimana molto coinvolgente. Riviviamola insieme giorno per giorno.

Lunedì 23 giugno - La nostra settimana alassina comincia con una visita alla Pinacoteca di Alassio: qui conosciamo Francesca Bogliolo che ci guida alla scoperta di Carlo Levi pittore. Perché lo scrittore autore del romanzo 'Cristo si è fermato a Eboli' è stato un grandissimo pittore: dipingeva alla maniera degli impressionisti, all'aperto. Attraverso le sue opere abbiamo osservato come nel tempo Carlo Levi passi da una pittura che rappresenta ciò che si vede a una pittura che è ciò che si sente. E le atmosfere di Alassio raccontate da Carlo Levi si sentono, non solo con gli occhi. Le opere che mi hanno colpito maggiormente rappresentano i suoi nipoti, ma anche i carrubi, soggetto a lui molto caro.

Come spesso avviene quando ci muoviamo con L'Originale, siamo passati da una visita culturale a un'esperienza culinaria. Tappa al "Bar i Matetti". Matetti in dialetto ligure significa 'bambini': questa trattoria propone piatti tipici gustosissimi, noi li abbiamo provati praticamente tutti, tra antipasti, primi, dolci… i miei preferiti sono i Baci di Alassio.

Dopo pranzo ci siamo spostati al porto imbarcandoci su un bellissimo catamarano capitanato da Gianni Sommariva. Classe 1963, nato ad Albenga, da velista ha vinto 4 mondiali in 3 categorie diverse ed è stato atleta ligure dell'anno 1998. Da dieci anni si dedica a un progetto di volontariato che vi invito a scoprire sul sito bastapocoodv.it, fornendo un supporto concreto alle persone con patologie oncologiche gravi e ai loro familiari. Con un capitano così non poteva mancare una prova di forza in alto mare: Bergomi, Montolivo e Gobbi si sono tuffati al largo raggiungendo la riva a nuoto. Io ero in piena digestione e mi sono reso utile custodendo i loro effetti personali

NOTIZIE DEL GIORNO - Theo Hernandez lascia il Milan, raggiungerà Simone Inzaghi all'Al-Hilal: trattativa intavolata sulla base di 25 milioni. L'Al-Qadsiah invece offre 15 milioni a Kean ed è pronto a pagare la clausola alla Fiorentina, che per sostituirlo pensa a Piccoli. Il Napoli segue Nunez e Lucca.

Martedì 24 giugno - Giornata dedicata a Pietra Ligure. Ritrovo sul lungomare per un'escursione con le e-bike alla scoperta del territorio della Finale Outdoor Region, che è composta da una ventina di comuni tra la costa e l'entroterra di questa parte della provincia di Savona. Il sindaco di Pietra Ligure è un ciclista provetto e ha dato per scontato che noi fossimo degli esperti scalatori sottoponendoci a un tour de force che è iniziato sul suolo cittadino, dal municipio, passando per la Chiesa Vecchia dedicata a San Nicolò portandoci poi su uno sterrato che è quello su cui si cimentano i campioni di enduro.

Faticoso, ma ne è valsa la pena perché il panorama è meraviglioso. Abbiamo pedalato in mezzo alla natura: dove una volta passavano i cavalli, adesso passano le bici elettriche. Questi sentieri vengono curati per promuovere il territorio attirando turisti tutto l'anno, soprattutto appassionati di e-bike. Pietra Ligure è un'eccellenza del settore: dall'8 all'11 maggio ha ospitato la coppa del mondo di enduro, organizzata dalla stessa organizzazione che si occupa del Tour de France.

Pedalare in questo territorio è speciale perché la Liguria è la regione più boscata d'Italia, Savona la provincia più boscata in assoluto, e si passa dalla montagna al mare. Tornati sul lungomare, ovviamente pedalando, ci siamo rifocillati ai Bagni Pucci: un pranzo meritato, dopo il quale non mi sono fatto mancare un giretto con lo Stand Up Paddle nonostante un mare piuttosto agitato.

NOTIZIE DEL GIORNO - Milan, Tare annuncia la permanenza di Maignan e spiega che Theo voleva una nuova esperienza. Piace Ahanor del Genoa, Camarda va in prestito a Lecce. Juve e Manchester Utd in contatto per Sancho. La Fiorentina riscatta Gudmundsson dal Genoa.

Mercoledì 25 giugno - Oggi abbiamo visitato Finale Ligure e Varigotti, partendo da Finale dove ci attendeva Valter Sericano, assessore con delega – tra le altre cose – allo sport. Ci siamo incamminati sul lungomare, da piazza Vittorio Emanuele con l'arco dedicato a Margherita d'Austria, Infanta di Spagna, passando poi per la Basilica di San Giovanni. Spuntino obbligatorio, abbiamo provato i Chifferi, dolcetti tipici alle mandorle.

Poi ci ha raggiunti in treno Massimo Marianella, lo abbiamo prelevato e ci siamo diretti insieme in un punto panoramico spettacolare: al Mausoleo dove è sepolto il generale Enrico Caviglia, nato e morto a Finale Ligure. Ha partecipato alle guerre di Abissinia Fiume, divenne Maresciallo d'Italia e arrivò alle massime cariche dello Stato. Vedendo un'acqua di un turchese fiabesco abbiamo chiesto all'assessore di concederci un bagnetto rinfrescante. Il mare a Varigotti è diverso da quello di Alassio, qui l'acqua diventa profonda dopo pochi passi. Diciamo che Alassio è più indicata per famiglie con bambini al seguito.

In pausa pranzo ci ha raggiunti Aldo Serena a cui abbiamo dedicato un brindisi e più di un applauso: è venuto a festeggiare i suoi 65 anni con noi, per la diretta serale dal molo di Alassio. Nel pomeriggio, tappa alla scuola calcio dell'FBC Finale che opera al campo Borel, campo intitolato a lui perché gli ultimi 20 anni di vita li ha passati a Finale, quindi finalese di adozione. La Scuola calcio Finale ha tutte le categorie di ragazzi dai pulcini agli juniores, i bambini più piccoli hanno avuto l'occasione di incontrare il nostro Aldito, fargli gli auguri e calciare qualche rigore.

NOTIZIE DEL GIORNO - Milan in trattativa col Toro per Ricci. Ufficiale Fazzini alla Fiorentina. Roma e Marsiglia lavorano allo scambio N'Dicka-Ismael Kone. Il Napoli continua il pressing per Ndoye del Bologna. La Juve vuole Sancho e il Bologna si avvicina a Ciro Immobile.

Giovedì 26 giugno - Ci siamo trovati alla Scuola Vela del Circolo Nautico 'Al Mare' di Alassio, che quest'anno compie 100 anni perché è stato fondato il 3 giugno 1925. Il presidente del porto Rinaldo Agostini, che è stato coordinatore della squadra olimpica, Atlanta 96 e Sydney 2000, ci ha spiegato che il circolo nautico di Alassio è un'associazione sportiva che ha portato alle Olimpiadi tanti esponenti della scuola alassina.

Dopo aver firmato la vela della scuola, siamo stati infarinati con nozioni di base, abbiamo appreso la differenza tra randa e fiocco e il significato di verbi come cazzare, lascare, orzare e poggiare. Indossati i giubbottini salvagente, abbiamo imparato che nella vela c'è tutto: ci vuole forza fisica, coordinazione, velocità di esecuzione e di testa, ma soprattutto intelligenza e tattica. Bisogna anche saper vedere il vento, se l'acqua all'orizzonte è increspata significa che arriverà… ma noi siamo stati sfortunati e per tutta la nostra permanenza in mare non si è mossa una bava di vento.

Per smaltire questa piccola delusione ci siamo spostati alla tenuta Colombera, nel comune di Albenga. La Colombera è un'antica abitazione appartenuta ai monaci dell'isola Gallinara poi trasformata nel 1500 in residenza di campagna dei marchesi Ferrero di Ventimiglia. Un attestato documenta che nell'anno 1000 in questa zona coltivavano già olivo e vite. Si tratta di una tenuta di 5 ettari, 2 e mezzo coltivati a Vermentino e mezzo ettaro a Granaccia, uva a bacca nera conosciuta come Granache in Francia e Cannonau in Sardegna.

Qui nel 2017 per la prima volta è stato piantato il Vermentino che, come dicono i saggi, "deve vedere il mare", a differenza del Pigato, altro vino bianco tipico ligure che è coltivato nell'entroterra. 'Pigato' deriva dal dialetto ligure 'pighe' perché quando va a maturazione l'acino prende delle piccole macchioline sull'acino.

NOTIZIE DEL GIORNO - CR7 rinnova con l'Al-Nassr fino al 2027. Bove può sorridere: gli esami sono buoni, il centrocampista viola aspetta gli ultimi via libera prima di poter ripartire da un campionato all'estero. L'Atalanta si assicura Sulemana: al Southampton 17 milioni. Ruggeri invece va all'Atletico Madrid. Como, Morata raggiunge Fabregas, fatta anche per Jesus Rodriguez del Betis e accordo col Milan per Thiaw. Bonny sempre più vicino all'Inter.

Venerdì 27 giugno - Il nostro ultimo giorno in Liguria è iniziato dirigendoci in un punto estremamente panoramico di Alassio, Solva. Qui abbiamo conosciuto Laura, che ci ha spiegato che Solva vuol dire 'surva', che significa 'sopra' perché questa borgata viene costruita sopra alla piana di Alassio. Laura si definisce herbaria, che è un termine latino. 'Herbaria' è una donna che conosce le erbe spontanee commestibili e quelle da usare come medicinali e ne tramanda la conoscenza con un rito di giuramento che si fa in tenerissima età.

Questo sapere – che viene tramandato solo tra donne – deve essere usato sempre a fin di bene, dal momento che ci sono molte erbe tossiche e velenose. Accompagnati da Laura abbiamo scoperto alcune proprietà di piante che in tanti casi ci verrebbe da definire 'erbacce'. Percorrendo una 'crœsa', che è un sentiero molto in pendenza, attraversato dai caruggi siamo arrivati al ristorante La Vigna, un'osteria molto curata nei dettagli in cui si pranza godendo di un panorama spettacolare.

Siamo proprio nella Frazione di Solva, qui regna la pace e i piatti seguono la filosofia della qualità e del rispetto della materia prima, valorizzando il territorio che offre infinite bontà. Un posto incantevole di cui è impossibile non innamorarsi.

Nel pomeriggio invece abbiamo visitato il PalaRavizza, un impianto multisportivo di eccellenza ad Alassio, adatto a tutte le discipline, dal basket alla pallavolo, ma anche pattinaggio, kickboxing, ginnastica e danza moderna. Qui abbiamo improvvisato un 2 vs 2: la Pallacanestro Alassio ha eletto i suoi esponenti più micidiali e indovinate chi ha dovuto affrontarli? La coppia Fayna-Marianella. In tribuna un tifo caldo e anche la presenza di VIP come Minotti e Marocchi.

Massimo Marianella era 'on fire' e la leggenda narra che la sfida sia terminata in parità. Allora siamo andati ai rigori… spostandoci nel campo di calcio in sintetico! Ecco, qui è stato un disastro. Abbiamo sbagliato tutti, anche le nostre punte di diamante ex calciatori professionisti! Chi perdeva firmava i palloni, questi erano i patti. Ce ne siamo tornati con la coda tra le gambe e per quanto mi riguarda una contrattura lancinante alla schiena. Tempi di recupero stimati da Marocchi: 14 giorni. Significa che a Ostia e Fano, le nostre prossime tappe, dovrò starmene quieto.

NOTIZIE DEL GIORNO - Napoli pronto a chiudere l'operazione Noa Lang dal Psv, il Milan alza l'offerta per il centrocampista svizzero Jashari del Bruges. Toro, raggiunto l'accordo con l'Empoli per Anjorin.