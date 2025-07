Money Road, Sky, NOW, TV8: clamorosa resa dei conti finale. Polemiche fortissime e tanta amarezza

Nel cuore della giungla della Malesia, il finale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” è stato clamoroso. La conclusione dei 12 giorni di trekking e la successiva “cerimonia” per la divisione del montepremi finale hanno chiuso l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa, ma hanno lasciato uno strascico di polemiche accesissime sia all’interno della Compagnia delle Tentazioni, che durante i sentieri si è spaccata in maniera netta e così è rimasta fino alla fine, sia negli spettatori e negli utenti dei social. Alla fine, le scelte individuali hanno avuto la meglio su quelle per il bene della collettività: il montepremi finale ammontava a 174.300 euro ma a partecipare alla loro divisione sono stati in 10 poiché nell’ultima tentazione del loro percorso Yaser e Grazia hanno scelto di prelevare non solo la quota esatta che gli spettava ma il doppio, tagliando fuori così Danielle e Alvise dalla ripartizione della cifra.

Ieri sera, il sesto e ultimo capitolo dell’inedito esperimento sociale ha ottenuto nel complesso, su Sky Uno/+1, TV8 in streaming su NOW e on demand, una Total Audience di 742mila spettatori, perfettamente in linea con l’episodio precedente. Nei sette giorni, il quinto appuntamento – in prima tv una settimana fa – ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1.512.000 spettatori, anche in questo caso perfettamente allineato all’episodio precedente.

In totale, la stagione di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” si chiude con medie finali molto positive: in Total Audience e sommando pay + free-to-air, nei sette giorni (escluso l’appuntamento finale di ieri) la media è di 1.533.000 spettatori mentre il giovedì sera è di 847mila spettatori (nei sei episodi).

Come detto, il dibattito è stato accesissimo anche sui social, e lo testimoniano i dati letteralmente esplosi rispetto all’episodio precedente: lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine, sul podio tra gli show più discussi nella giornata di ieri, è cresciuto del +182% come interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (ieri 61mila) e del +210% come interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (74mila). Complessivamente dall’inizio dello show i post pubblicati organicamente dagli account social di Sky, NOW e TV8 hanno generato oltre 710mila interazioni, quasi 29 milioni di videoviews e oltre 56 milioni di impressions - fonti: Talkwalker, Trends24.in.

Alla partenza dell’ultimo trekking, dopo aver eletto Francesco come guida del gruppo, la Compagnia ha avuto la possibilità di ricaricare il montepremi di 20mila euro complessivi a patto che tutti e 12 resistessero alle grosse tentazioni che Fabio aveva in serbo per ciascuno di loro: missione compiuta e quindi, di fatto, il montepremi è ripartito da 200mila euro anziché 180mila. Nel sentiero, poco dopo la ripartenza, ad attenderli c’era una spa con tutti gli agi e i comfort: tra massaggi e trattamenti viso – accettati da Francesco, Roberta, Yaser, Alice e Marco – vanno subito via 3100 euro. Trascorsa l’ultima notte, lo stesso Francesco ha svelato il contenuto della busta consegnatagli da Fabio alla fine dell’episodio precedente: doveva eliminare immediatamente un componente della Compagnia, e la sua scelta è ricaduta su Yaser che, a suo dire, poteva tornare a casa soddisfatto per l’esperimento compiuto fin lì, con in tasca anche una splendida proposta di matrimonio organizzata alla sua compagna; ma la giungla ha sparigliato nuovamente le carte e al prezzo di 12mila euro, con una scelta unanime, il gruppo lo ha fatto rientrare subito in gioco.

Quindi i 12 son ripartiti subito per l’ultimo tratto prima dell’arrivo al campo base dove li attendeva la cerimonia per la suddivisione del premio finale, che ammontava a 174.300 euro. Ma Fabio ha svelato che non si sarebbe trattato di una “semplice” suddivisione bensì della tentazione definitiva: ciascuno poteva prelevare la sua quota di 14.525 euro oppure il doppio, 29.050 euro; il primo a prelevare sarebbe stato la guida del gruppo Francesco, che una volta passato dall’ATM avrebbe dovuto indicare un altro componente che a sua volta si poteva recare allo sportello per fare la sua scelta, e così via a catena fino a quando il montepremi non si fosse esaurito. In sostanza chiunque avesse scelto di prelevare il doppio implicitamente avrebbe anche privato qualcun altro della propria parte di montepremi finale.

E qui le scelte sono diventate clamorose. Francesco ha prelevato la sua parte e ha indicato Roberta, che ha fatto lo stesso: entrambi sono usciti dall’esperimento con solo 14.525 euro, non avendo messo nulla sul proprio conto personale; quindi è stato scelto Enrico, che si è preso la propria quota a cui ha potuto aggiungere 5mila euro; poi Alessandro, che aveva messo da parte 9mila euro e torna in Italia con 23.525 euro; lui ha indicato Yaser, che ha sconvolto l’ordine fin qui prelevando il doppio (con 2mila euro da aggiungere, per un totale di 31.050 euro). Poi è stato il turno di Marco, che ha preso la sua parte, a cui poteva aggiungere 4 mila euro; quindi Alice, che ha scelto la sua quota, a cui poteva sommare 2mila euro; Benedetta, che non aveva nulla sul conto personale e perciò ha intascato 14.525 euro; lo stesso dicasi per Saveria, anche lei esperimento concluso con 14.525 euro. Saveria ha indicato Grazia, che all’ATM ha compiuto il secondo colpo di scena: ha raddoppiato la sua quota, a cui ha aggiunto 2mila euro che aveva sul proprio conto e quindi è uscita dall’esperimento con 31.050 euro.

Davanti a Fabio Caressa sono rimasti Danielle e Alvise, ma il montepremi si era ormai azzerato: i due sono tornati a casa solo con quello che hanno messo sul proprio conto personale nel corso degli episodi, rispettivamente 8mila e 2mila euro. Le scelte della Compagnia hanno acceso subito caos e polemiche, tra favorevoli e contrari: i 10 che hanno davvero partecipato alla suddivisione del montepremi litigavano tra loro accusandosi a vicenda, mentre gli altri due si abbracciavano malinconici e amareggiati. E l’esperimento sociale si è chiuso così, con gli abbracci di Danielle e Alvise e le parole forti che scorrevano sul pulmino che riportava a casa il resto della Compagnia.

