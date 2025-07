NOW aumenta il prezzo del Pass Sport: da settembre +5€ al mese, ma c’è un modo per evitarlo

NOW, la piattaforma streaming di Sky, ha iniziato a inviare in questi giorni una e-mail ai suoi clienti per comunicare un aumento di prezzo: dal 1° settembre 2025 il Pass Sport a listino costerà 5 euro in più al mese. Vale per tutti, sia per chi ha l'abbonamento con vincolo annuale, sia per chi lo rinnova mese per mese.Per capirci: chi ha il piano annuale (e quindi vincolato) passerà da 14,99€ a 19,99€ al mese, mentre chi non ha vincoli si troverà il rinnovo a 29,99€ anziché 24,99€. [ Scopri qui come abbonarti prima dell’aumento ]

C'è però una distinzione importante: chi ha già attivo un piano annuale al 1° settembre non subirà l’aumento fino alla fine del contratto. In quel caso il prezzo resta quello attuale. Solo al primo rinnovo successivo scatterà il nuovo listino. Chi invece è su piano mensile vedrà l’aumento già dal rinnovo di settembre.

NOW ha spiegato il rincaro come una mossa necessaria per continuare a offrire “il meglio dello sport, con nuove sfide, contenuti esclusivi e la qualità di Sky Sport". Una mossa che arriva però in un momento delicato: il contratto con Warner Bros Discovery non è stato rinnovato, quindi i canali Eurosport sono scomparsi dal catalogo dallo scorso 1 luglio. Detto ciò, l’offerta in streaming su NOW sul fronte sportivo rimane comunque corposa e di alto profilo, con la promessa da parte di Sky e NOW anche di ulteriori novità da annunciare nelle prossime settimane/mesi.

Nel concreto, allo stato attuale, il Pass Sport continuerà a includere tutta la UEFA Champions League (185 partite su 203 ogni stagione), Europa League, Conference League e la Supercoppa UEFA. Ci sono anche 3 partite su 10 a turno di Serie A, il meglio della Premier League, tutta la Serie C e una selezione dei match top della Bundesliga. Per gli amanti dei motori: tutti i GP di Formula 1 e MotoGP. Sul tennis si punta forte: ATP, WTA, Finals, Wimbledon (in esclusiva fino al 2030) e US Open. Anche il basket ha il suo spazio: NBA, Eurolega e EuroCup.

Per chi non vuole farsi cogliere impreparato c'è ancora un’opzione intelligente: bloccare ora il prezzo attuale sottoscrivendo il piano annuale a 14,99€ al mese. In questo modo si resta agganciati alla tariffa attuale per altri 12 mesi. Non è chiaro fino a quando sarà possibile farlo, quindi se l’offerta ti convince e sai già che continuerai a usarla, potrebbe essere il momento giusto per muoversi.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutto il grande sport in diretta esclusiva!