Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Su Sky e in streaming su NOW, parte la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big, disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA PRIMA GIORNATA - Da sabato 23 a lunedì 25 agosto, appuntamento con la prima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 in campo Roma-Bologna su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 18.30, sarà il momento di Como-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre lunedì alle 20.45 chiude la giornata Inter-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Sabato alle 17.30 si parte con La Casa dello Sport - Daycondotto da Mario Giunta, con Stefano Borghi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan e Paolo Ciarravano. Alle 20.05 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi e Marchegiani, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Marco Bucciantini. La domenica calcisticasi apre con La Casa dello Sport Day alle 17.30, con Leo Di Bello in compagnia di Michele Padovano, Fernando Orsi e Riccardo Gentile. Durante i match serali, alle 20.45, appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti dei giornalisti e dei talent in studio.

Lunedì sera chiude la giornata di campionato un classico dell’estate di Sky Sport, Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Aldo Serena e Stefano De Grandis.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

SKY SERIE A 2024/25 DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 23 AGOSTO 2025

dalle 17:30 alle 20:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Stefano Borghi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan, Paolo Ciarravano



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 20:05 alle 20:40, dalle 22:50 alle 00:00 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi



in studio: Leo Di Bello, Dario Massara, Federico Zancan ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 1a Giornata: Roma vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

DOMENICA 24 AGOSTO 2025

dalle 17:30 alle 19:30 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Michele Padovano, Nando Orsi ore 18:30 Serie A Enilive 2025/2026 1a Giornata: Como vs Lazio

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Marco Demicheli e Matteo Petrucci



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:05 alle 20:40, dalle 22:50 alle 00:00 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Marco Bucciantini, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban dalle 20:40 alle 22:40 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Paolo Assogna ore 20:45 Juventus vs Parma [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 20:45 Atalanta vs Pisa [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)

LUNEDI 25 AGOSTO 2025

ore 18:30 Udinese vs Hellas Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 1a Giornata: Inter vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Prepartita dalle ore 20:00 con Monday Night Football



Da Siracusa: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Stefano De Grandis, Paolo Condò, Aldo Serena





TUTTA 1a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 23 Agosto ore 18:30 | Sassuolo vs Napoli

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti e Francesco Modugno



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Edoardo Cozza



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Marco Demicheli e Matteo Petrucci



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Federico Zanon

Inviati a Cagliari per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi e Valentina Caruso



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan

Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Daniele Barone

Inviato a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebulon



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera

Inviata a Udine per collegamenti ed interviste: Marina Presello



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

