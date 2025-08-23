Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
sabato, 23 agosto 2025 | Ore: 11:38

Sabato 23 Agosto alle 20:45 | ROMA - BOLOGNA

Domenica 24 Agosto alle 18:00 |  COMO - LAZIO

  Lunedi 25 Agosto alle 20:45 |  INTER - TORINO

PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,
INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT
AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT
E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH  

Su Sky e  in streaming su NOW, parte la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big, disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA PRIMA GIORNATA - Da sabato 23 a lunedì 25 agosto, appuntamento con la prima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 in campo Roma-Bologna su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 18.30, sarà il momento di Como-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre lunedì alle 20.45 chiude la giornata Inter-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Sabato alle 17.30 si parte con La Casa dello Sport - Daycondotto da Mario Giunta, con Stefano Borghi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan e Paolo Ciarravano. Alle 20.05 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi e Marchegiani, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Marco Bucciantini. La domenica calcisticasi apre con La Casa dello Sport Day alle 17.30, con Leo Di Bello in compagnia di Michele Padovano, Fernando Orsi e Riccardo Gentile. Durante i match serali, alle 20.45, appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti dei giornalisti e dei talent in studio.

Lunedì sera chiude la giornata di campionato un classico dell’estate di Sky Sport, Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Aldo Serena e Stefano De Grandis.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

SKY SERIE A 2024/25 DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 23 AGOSTO 2025

  • dalle 17:30 alle 20:00  Studio - Casa dello Sport Day
    in studio: Mario Giunta, Stefano Borghi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan, Paolo Ciarravano
     
  • ore 18:30 Sassuolo vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 18:30 Genoa vs Lecce [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • dalle 20:05 alle 20:40, dalle 22:50 alle 00:00 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi
     
  • dalle 20:45 alle 22:40 Studio - Campo Aperto Serie A
    in studio: Leo Di Bello, Dario Massara, Federico Zancan
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 1a Giornata: Roma vs Bologna
    Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante
     
  • ore 20:45 Milan vs Cremonese [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

DOMENICA 24 AGOSTO 2025

  • dalle 17:30 alle 19:30 Studio - Casa dello Sport Day
    in studio: Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Michele Padovano, Nando Orsi
     
  • ore 18:30 Serie A Enilive 2025/2026 1a Giornata: Como vs Lazio
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202),  Sky Sport (251)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti
    Bordocampo ed interviste: Marco Demicheli e Matteo Petrucci
     
  • ore 18:30 Cagliari vs Fiorentina [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20:05 alle 20:40, dalle 22:50 alle 00:00 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Marco Bucciantini, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban
     
  • dalle 20:40 alle 22:40 Studio - Campo Aperto Domenica
    In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Paolo Assogna
     
  • ore 20:45 Juventus vs Parma [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 20:45 Atalanta vs Pisa [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)

LUNEDI 25 AGOSTO 2025

  • ore 18:30 Udinese vs Hellas Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 1a Giornata: Inter vs Torino
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
    Prepartita dalle ore 20:00 con Monday Night Football
     
  • dalle 22:50 alle 00:00 Studio - CalcioMercato l'Originale
    Da Siracusa: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Stefano De Grandis, Paolo Condò, Aldo Serena


 

TUTTA 1a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 38a Giornata: Palinsesto e TelecronistiSky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

 L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

  • Sabato 23 Agosto ore 18:30 | Sassuolo vs Napoli
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Riccardo Gentile
    Inviati a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti e Francesco Modugno
     
  • Sabato 23 Agosto ore 18:30 | Genoa vs Lecce
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Edoardo Cozza
     
  • Sabato 23 Agosto ore 20:45 | Milan vs Cremonese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Botti
    Inviato a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
     
  • Sabato 23 Agosto ore 20:45 | Roma vs Bologna
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante
     
  • Domenica 24 Agosto ore 18:30 | Como vs Lazio
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti
    Bordocampo ed interviste: Marco Demicheli e Matteo Petrucci
     
  • Domenica 24 Agosto ore 18:30 | Cagliari vs Fiorentina
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Federico Zanon
    Inviati a Cagliari per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi e Valentina Caruso
     
  • Domenica 24 Agosto ore 20:45 | Juventus vs Parma
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Zancan
    Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti
     
  • Domenica 24 Agosto ore 20:45 | Atalanta vs Pisa
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Daniele Barone
    Inviato a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebulon
     
  • Lunedi 25 Agosto ore 18:30 | Udinese vs Hellas Verona
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Inviata a Udine per collegamenti ed interviste: Marina Presello
     
  • Lunedi 25 Agosto ore 20:45 | Inter vs Torino
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

  Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog 

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 23 Agosto alle 20:45 | ROMA - BOLOGNA Domenica 24 Agosto alle 18:00 |  COMO - LAZIO  Lunedi 25 Agosto alle 20:45 |  INTER - TORINOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e  in streaming su...
    S
    Sky Italia
    sabato, 23 agosto 2025

  • Vuelta di Spagna 2025 esclusiva Eurosport e Discovery+ ciclismo live con Gregorio, Magrini e Contador

    Warner Bros. Discovery (WBD) annuncia la trasmissione di oltre 125 ore di ciclismo in diretta nelle prossime cinque settimane, dalla Vuelta a España (dal 23 agosto al 14 settembre) ai Campionati Mondiali di Ciclismo su strada in Africa (21–28 settembre). L’80ª edizione della Vuelta di Spagna è l’ultimo atto dei Grandi Giri e quest’anno parte dall’Italia con una Gran Salida di tre tappe piemontesi, da sabato 23...
    S
    Sport
    sabato, 23 agosto 2025

  • F1: Il film, blockbuster con Brad Pitt ora disponibile sulle piattaforme premium video-on-demand

    Apple Original Films ha annunciato che l’adrenalinico blockbuster “F1: Il film” è disponibile in premium video-on-demand e per l’acquisto digitale in collaborazione con Warner Bros. Home Entertainment, permettendo al pubblico di rivivere a casa l’esperienza cinematografica che ha dominato il botteghino mondiale. Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, il film ha superato ogni record come titolo live action...
    I
    Internet e Tv
    venerdì, 22 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

    Venerdì 22 agosto alle ore 20:30 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara avrà luogo l’Open Day, fra Pescara e Cesena, che darà il via alla 94a edizione della Serie BKT. Il nuovo claim del campionato “100% passione italiana” accompagnerà le squadre nel corso della stagione per...
    S
    Sport
    venerdì, 22 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Grande attesa per i talenti affermati e le promesse che scenderanno...
    D
    DAZN
    venerdì, 22 agosto 2025

  • I Segreti di Grosse Pointe: il nuovo mystery drama in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

    Un elegante quartiere di periferia. Un circolo di giardinaggio. Quattro donne all’apparenza perfette, ma unite da un segreto che potrebbe distruggere le loro vite: un omicidio di cui nessuno vuole parlare. Dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva I SEGRETI DI GROSSE POINTE, un nuovo mistery drama ambientato in un elegante sobborgo americano tranquillo solo all’apparenza, in cui il tono leggero della commedia si mescola con i toni cupi del...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 22 agosto 2025

  • Uefa Conference League: Fiorentina sfida Polissya, Diretta TV8, Sky Sport e NOW

    Anticipo della prima giornata di Serie A con l’andata dei preliminari di UEFA Conference League che vedranno impegnata la Fiorentina. I Viola scenderanno in campo, giovedì 21 agosto alle 20, contro gli ucraini del Polissya. Il match, sul campo neutro di Presov, in Slovenia, sarà visibile su  Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.  Prepartita sugli stessi canali dalle 19:30 con Mario Giunta,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 21 agosto 2025

  • Serie A, campagna #STOPIRACY: anche Lega B e C unite contro la pirateria audiovisiva

    In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A Enilive 2025/2026, la Lega Serie A promuove, per la sesta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva, che quest'anno coinvolgerà anche i campi di Serie B e Serie C grazie alla profonda collaborazione tra le tre Leghe del calcio professionistico italiano. Nel nostro Paese nel 2024 si sono registrati numeri impressionanti: Il 38% degli adulti italiani ha commesso almeno...
    S
    Sport
    giovedì, 21 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (21-24 Agosto 2025) MotoGP Ungheria, MXGP Paesi Bassi, Indycar Milwaukee

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, MXGP e NTT Indycar Series. MOTOMONDIALE AL BALATON PARK – Da giovedì 21 a domenica 24 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la quattordicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP, il Gran Premio d’Ungheria, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16....
    S
    Sky Italia
    giovedì, 21 agosto 2025

  • AMADEUS | Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

    Svelate le prime immagini della nuova serie Sky Original AMADEUS, con Will Sharpe (Too Much, The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) in quelli dell’invidioso compositore di corte Antonio Salieri, e Gabrielle Creevey (In My Skin, The Pact) nel ruolo di Constanze Weber, moglie lealissima di Mozart. La serie debutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 21 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 23 Agosto 2025 Mondiali Canoa, Rugby Femminile, Ginnastica, Nuoto Junior

    In vista del weekend, Sabato 23 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 23 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Sabato 23 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con Il gladiatore, kolossal di Ridley Scott che ha conquistato cinque premi Oscar. Russell Crowe interpreta il generale Massimo, tradito dall’imperatore e costretto a combattere come gladiatore dopo ave...
     sabato, 23 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 22 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (22 - 25 Agosto 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Nella casa dello Sport di Sky, da venerdì 22 a lunedì 25 agosto, appuntamento con i campionati esteri. Riparte la Bundesliga, esclusiva Sky fino al 2029 con 5 partite per turno, con anche il meglio della Coppa di Germania e 2 partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato tedesco. In campo anche la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la Ligue 1 fra...
     venerdì, 22 agosto 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 22 - 28 Agosto 2025

    Le partite della Serie A Eni(diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY) 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di...
     venerdì, 22 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨