Gioco Pericoloso, thriller psicologico con Adriano Giannini ed Elodie prima TV Sky Cinema e NOW

lunedì, 25 agosto 2025 | Ore: 06:00

Arriva in prima TV in esclusiva su Sky Cinema l’intenso e raffinato thriller psicologico con Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta, GIOCO PERICOLOSO, in onda lunedì 25 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

GIOCO PERICOLOSO è un’opera originale che esplora con lucidità e tensione narrativa il delicato equilibrio tra arte, desiderio e ossessione mettendo in scena un intreccio carico di suspense e ambiguità. Ambientato tra gli spazi sospesi di una villa sul mare e i paesaggi brumosi del Circeo, il film vede protagonisti Adriano Giannini, nel ruolo di uno scrittore in crisi creativa, Elodie, ballerina e regista alla sua prima importante prova d’autore, ed Eduardo Scarpetta, che interpreta un ex, ambiguo e carismatico, destinato a sconvolgere gli equilibri della coppia. Un triangolo psicologico in cui l’arte diventa linguaggio, il corpo mezzo di espressione e la verità un territorio scivoloso.

Il film è prodotto daMatteo Rovere e Sydney Sibilia, una produzione Groenlandia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

SINOSSI - Giada e Carlo sono una coppia da tanti anni, entrambi artisti. Lui è uno scrittore alla ricerca di una nuova storia da raccontare, lei una ballerina alle prese con la regia del suo primo spettacolo di danza sperimentale. Quando Peter Drago si affaccia nelle loro vite, nessuno dei due sospetta quanto tutto stia per cambiare. Carlo ne resta affascinato, trovando in lui anche una nuova ispirazione creativa, mentre Giada è sempre più inquieta, temendo che il suo passato possa tornare a galla. Ma la verità trova sempre il modo di riemergere.

Sky Exclusive GIOCO PERICOLOSO | lunedì 25 agosto in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

 

