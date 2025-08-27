Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
FIBA EuroBasket 2025 su Sky Sport Basket 205 e streaming NOW: Italia con Tranquillo e Pessina

mercoledì, 27 agosto 2025 | Ore: 06:00

Le stelle più luminose del basket europeo si sfidano da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre sui parquet di FIBA EuroBasket 2025, in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’edizione 2025 dei Campionati Europei regalerà emozioni, equilibrio e spettacolo e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontarla minuto per minuto.

Con una novità: il canale Sky Sport Basket, la nuova “casa” per tutti gli appassionati dei canestri, si sposta e da mercoledì 27 agosto, sarà disponibile al canale 205 della line up di Sky.

Sky Sport Basket sarà il punto di riferimento di FIBA EuroBasket 2025, con le dirette delle sfide, almeno due per ogni giornata di gare, degli studi pre e post (in diretta anche su Sky Sport 24) delle partite che vedranno in campo la Nazionale Azzurra, affidati alla conduzione di Francesco Bonfardeci, così come gli studi quotidiani di presentazione e commento degli incontri.

La Nazionale Azzurra giocherà i match della prima fase alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro): in postazione commento, i telecronisti delle partite dell’Italia saranno Flavio Tranquillo e Davide Pessina mentre l’inviata Gaia Accoto si occuperà delle interviste ai protagonisti. Gli altri incontri saranno raccontati dai giornalisti della squadra basket di Sky Sport, tra i quali Geri De Rosa e Andrea Solaini, con i commenti tecnici di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi.

IL BASKET DI SKY - I Campionati Europei FIBA EuroBasket 2025 sono il primo evento della stagione 2025/2026 del grande basket nella Casa dello Sport di Sky. Sky Sport Basket, il nuovissimo canale che dal 27 agosto gli abbonati troveranno al 205 di Sky, riunirà il basket italiano, europeo e statunitense in una destinazione unica per gli appassionati. Per le prossime 3 stagioni, infatti la Serie A di basket LBA sbarca su Sky e NOW, con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, su Sky e NOW tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, per la quale Sky ha acquisito anche i diritti per la trasmissione in chiaro. Da fine settembre su Sky e NOW l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA.  Oltre ai match in diretta anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

FIBA EUROBASKET 2025 IN DIRETTA SU SKY E NOW – GLI INCONTRI DELLA PRIMA FASE

Mercoledì 27 agosto

  • 17 Lettonia-Turchia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Geri De Rosa - Commento: Matteo Soragna
  • 20.15 Serbia-Estonia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Andrea Solaini - Commento: Andrea Meneghin

Giovedì 28 agosto

  • 14 Georgia-Spagna
    in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Geri De Rosa - Commento: Andrea Meneghin
  • 20.30 Grecia-ITALIA
    in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Flavio Tranquillo - Commento: Davide Pessina

Venerdì 29 agosto

  • 15.30 Lituania-Montenegro
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Geri De Rosa - Commento: Matteo Soragna 
  • 19.30 Finlandia-Gran Bretagna
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Andrea Solaini - Commento: Andrea Meneghin

Sabato 30 agosto

  • 14 ITALIA-Georgia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Flavio Tranquillo - Commento: Davide Pessina
  • 17 Francia-Slovenia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
    Telecronaca: Geri De Rosa - Commento: Matteo Soragna
  • 20.30 Lettonia-Serbia
    in differita su Sky Sport Basket e NOW

Domenica 31 agosto

  • 14 Georgia-Grecia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
  • 20.30 Bosnia-ITALIA
    in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

Lunedì 1° settembre

  • 15.30 Germania-Gran Bretagna
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
  • 20.15 Serbia-Repubblica Ceca
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW

Martedì 2 settembre

  • 14 Grecia-Bosnia
    in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
  • 20.30 ITALIA-Spagna
    in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

Mercoledì 3 settembre

  • 17 Repubblica Ceca-Lettonia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW
  • 20.15 Turchia-Serbia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW

Giovedì 4 settembre

  • 17.15 ITALIA-Cipro
    in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
  • 20.30 Spagna-Grecia
    in diretta su Sky Sport Basket e NOW

  • Benfica-Fenerbache, play-off Champions: diretta esclusiva Prime Video con Piccinini e Ambrosini

    Tutto pronto per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, che vedrà Benfica e Fenerbahce affrontarsi nuovamente in una sfida decisiva per il futuro europeo di entrambe le squadre. L’andata a Istanbul si era conclusa 0-0, con la squadra di José Mourinho incapace di prevalere, lasciando la qualificazione apertissima: tutte e due le squadre dovranno dare il massimo per assicurarsi il passaggio del turno, con i portoghesi determinati a conquistare la vittoria...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Nuova Numerazione Sky Sport, canale Basket promosso sul 205, Max al 206, Golf al 209

    Novità in arrivo per lo sport su Sky, che a partire da oggi 27 Agosto 2025 avrà una nuova mumerazione di canali, a conferma di una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q sul canale Sky Sport 4K (213) Il viaggio nel "più grande spettacolo del mondo" comincia sul canale 200 con Sky Sport 24, la casa delle notizie sportive h24, aggiornamenti...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Ascolti 1a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, Juventus, Inter e Napoli dominano, le altre inseguono

    La prima giornata della Serie A Enlive 2025/2026 in onda su DAZN che si è chiusa ieri ha registrato 4,2 milioni di audience (4.208.482). compresivo del dato degli episodi di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria  diventando la prima giornata più vista degli ultimi 3 anni.  La giornata si è disputata su 6 slot orari, di cui 4 hanno ospitato coppie...
    D
    DAZN
    martedì, 26 agosto 2025

  • Rai Italia rilancia La Giostra del Gol con highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa

    E' un accordo a suo modo storico, quello sottoscritto dalla Rai e dalla Lega Calcio, che consente a Rai Italia la trasmissione in tutto il mondo - Italia ovviamente esclusa - degli HL del campionato di Serie A, della Coppa Italia dai quarti di finale in poi, e della Supercoppa Italiana. "Sono estremamente felice per questo accordo - ha sottolineato la direttrice di Rai Italia, Maria Rita Grieco - e ringrazio l'Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 26 agosto 2025

  • Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

    Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 26 e mercoledì 27 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea. Martedì saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: alle 18:45 Kairt Almaty-Celtic (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW),...
    S
    Sky Italia
    martedì, 26 agosto 2025

  • Calciomercato – L’Originale, ultima settimana on tour a Siracusa con Bonan, Di Marzio e Fayna

    Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni

    Disney+ ha diffuso la key art ufficiale e un contenuto video della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre: è la prima volta per...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Sky Wifi «Il salotto del calcio» con Del Piero, Bergomi e Capello tra diretta e connessione ultraveloce

    Una rete veloce e affidabile, in grado di reggere anche la diretta di una partita da casa. È questa l’idea creativa alla base della nuova campagna di comunicazione Sky,“Il salotto del calcio”, che prende il via oggi con protagonisti Alessandro Del Piero, in compagnia di Beppe Bergomi e Fabio Capello, volti noti del calcio di Sky. Nel nuovo spot, Del Piero è in casa insieme agli amici del condominio per assistere a...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Gioco Pericoloso, thriller psicologico con Adriano Giannini ed Elodie prima TV Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV in esclusiva su Sky Cinema l’intenso e raffinato thriller psicologico con Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta, GIOCO PERICOLOSO, in onda lunedì 25 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. GIOCO PERICOLOSO è un’opera originale che esplora con lucidità e tensione narrativa il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono ancora qui, Mercoledi 27 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con “Io sono ancora qui”, intenso dramma con Fernanda Torres che veste i panni di Eunice. Ambientato nel 1971, il film racconta la lotta interiore e la resilienza di una donna che, dopo il seq...
     mercoledì, 27 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Star Trek Beyond, Martedi 26 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Star Trek Beyond, terzo capitolo della saga reboot diretta da Justin Lin e prodotta da J.J. Abrams. L’equipaggio dell’Enterprise si spinge ai confini dello spazio conosciuto, dove un nemico misterioso mette alla prova la loro forza,...
     martedì, 26 agosto 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Agosto: Harry Potter, The Brutalist, Detective Cormoran Strike

    GUIDA TV SKY / NOW | 24 - 30 AGOSTO 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!  Domenica prende vita il pop-up dedicato a ...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Gioco Pericoloso, Lunedi 25 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Gioco pericoloso, un thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. La relazione tra Giada e Carlo viene sconvolta dall’arrivo di un giovane artista carismatico, che mette a dura prova il loro equilibrio sentimentale e l...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Rai Sport Domenica 24 Agosto 2025: diretta Mondiali Canoa, Ginnastica Ritmica, Pallavolo Femminile

    In vista del weekend, Domenica 24 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 24 agosto 2025

