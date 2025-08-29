Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
THE BRUTALIST, film pluripremiato con Adrien Brody, in prima TV su Sky Cinema e NOW
Immagine di THE BRUTALIST, film pluripremiato con Adrien Brody, in prima TV su Sky Cinema e NOW - Scopri di più su Sky Italia

THE BRUTALIST, film pluripremiato con Adrien Brody, in prima TV su Sky Cinema e NOW

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
venerdì, 29 agosto 2025 | Ore: 12:11

Arriva in prima TV su Sky Cinema il pluripremiato film con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce THE BRUTALIST,in onda venerdì 29 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in Selezione Ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Leone d'Argento per la Miglior Regia, e vincitore di tre Golden Globes (miglior film drammatico, miglior regia e miglior attore drammatico ad Adrien Brody) e altrettanti premi Oscar® - Miglior Attore Protagonista ad Adrien Brody, Miglior Fotografia e Colonna Sonora), THE BRUTALIST è scritto e diretto da Brady Corbet e co-sceneggiato con Mona Fastvold, e racconta la storia di Lászlò Toth, un architetto ebreo ungherese sopravvissuto all'Olocausto che, in fuga dall'Europa del dopoguerra, emigra negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. Le esperienze di Lászlò in America riflettono quelle di artisti chiave del movimento brutalista, tra cui Louis Kahn, Mies van der Rohe e, soprattutto, l'ungherese Marcel Breuer.

SINOSSI - In fuga dall’Europa del dopoguerra, il visionario architetto László Toth arriva in America per ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet, dopo essere stato costretto a separarsi da lei durante la guerra da confini e regimi mutevoli. Da solo in uno strano nuovo paese, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e famoso industriale Harrison Lee Van Buren riconosce il suo talento per l'edilizia. Ma potere ed eredità hanno un prezzo elevato…

COLLEZIONE “FILM DA LEONI” - In occasione dell’82. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Sky Cinema Due offre una programmazione di 17 film premiati nelle precedenti edizioni, tra cui 4 prime visioni premiate nel 2024: IO SONO ANCORA QUI (miglior sceneggiatura), THE BRUTALIST (Leone d’argento per la regia), BABYGIRL (Coppa Volpi a Nicole Kidman) e LA STANZA ACCANTO (Leone d’oro).

La rassegna proporrà film italiani premiati come NUOVOMONDO (Leone d’argento 2006) e TERRAFERMA (Premio Speciale della Giuria a Venezia 2011) di Emanuele Crialese, la storia grottesca È STATO IL FIGLIO diretto da Daniele Ciprì, premiato per il Miglior contributo tecnico 2012, e interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Falco, vincitore del Premio Marcello Mastroianni; il viaggio nel cuore della ‘ndrangheta ANIME NERE, che  aveva ottenuto il Premio Pasinetti 2014; la crisi del comunismo secondo Nanni Moretti PALOMBELLA ROSSA, Premio Filmcritica 1989; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e VERMIGLIO, l’opera di Maura Delpero premiata con il Gran premio della giuria 2024.

Tra i film stranieri invece sono previsti: PRISCILLA, in cui Sofia Coppola porta sul grande schermo l’autobiografia della moglie di Elvis Presley, interpretata da Cailee Spaeny che per questo ruolo ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2023; STILL LIFE, vincitore del Premio Orizzonti 2013 per la migliore regia a Uberto Pasolini; L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); il biopic sul leader irlandese MICHAEL COLLINS, vincitore del Leone d’oro 1996 e della Coppa Volpi a Liam Neeson; il musical di Damien Chazelle LA LA LAND, Coppa Volpi 2016 a Emma Stone, che ritroviamo in POVERE CREATURE!, il film di Yorgos Lanthimos premiato con il Leone d’oro 2023.

 THE BRUTALIST | venerdì 29 agosto in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

