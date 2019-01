Chiusura Calciomercato 2019, diretta Sky Sport, SportItalia e RaiSport

Giovedì 31 gennaio, in occasione della chiusura della sessione invernale del calciomercato, le principali emittenti sportive si attivano per seguire gli ultimi colpi del mercato invernale di Serie A e Serie B.

SPORTITALIA - Si chiude la sessione invernale del calciomercato e Sportitalia dedica una maratona di 14 ore per raccontare trattative e retroscena degli ultimi minuti. Si comincia alle ore 8 del mattino e si finisce alle 21: tutto in diretta con notizie, indiscrezioni, ospiti e inviati nelle sedi delle trattative. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) si conferma la casa del calciomercato con uno sforzo produttivo che non ha pari tra le emittenti italiane.

La lunga diretta vedrà alternarsi i volti di Sportitalia. Alla mattina Gabriele Schiavi, Chiara Aleati e Giada Giacalone. A mezzogiorno si accenderanno le telecamere all’Hotel Da Vinci con Laura Esposto e poi il testimone sarà preso dalle 14 per l’ultimo miglio con Sportitalia Mercato Live dalla sede del calciomercato.

Il padrone di casa sarà Michele Criscitiello – direttore di Sportitalia – con Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari insieme alla squadra mercato dell’emittente: Luca Cilli alla porta e la partnership di Bwin con in diretta Francesca Belussi. Una volata senza sosta che si avvarrà anche dell’intervento di opinionisti e addetti ai lavori. Dalle 21 le pagelle al mercato.

Alle ore 23 tutti i commenti in Sportitalia Mercato con la conduzione di Valentina Ballarini. Sportitalia si conferma la casa del calciomercato italiano. Un primato certificato anche dagli ascolti record delle giornate conclusive delle ultime sessioni di trattative che hanno visto Sportitalia sempre vincente. Nella scorsa stagione la chiusura del 31 gennaio 2018 fu seguita complessivamente da 2 milioni di italiani con uno share giornaliero dello 0,4% e un picco nel momento dello stop alle trattative di 657.000 telespettatori.

All’una di notte la diretta di San Martin-Boca Juniors, recupero della 12° giornata della Superliga argentina, grande esclusiva di Sportitalia con la telecronaca di Alessio Milone.



SJY SPORT - Sky Sport doppio appuntamento con “Calciomercato – L’Originale”: dalle 19.30, su Sky Sport Football e Sky Sport 24, un’ora in compagnia di Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna per vivere insieme la chiusura del mercato invernale. E dalle 23 alle 24, sugli stessi canali, in programma l’analisi e il riepilogo della giornata con il trio che, tra una trattativa e l’altra, informa e diverte il popolo del pallone.

Per tutta la giornata, tanti collegamenti con la squadra mercato di Sky Sport al completo, con la lunga diretta prevista a partire dalle 12 su Sky Sport 24. Aggiornamenti continui anche sul sito skysport.it, sull’App di Sky Sport e sui canali Social ufficiali.

RAI SPORT - Le ultime ore del calciomercato saranno al centro di tutti i notiziari di Rai Sport, compreso il nuovo appuntamento con il TG Sport alle ore 11 in diretta su Rai Due. Su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre) dalle 18.50 "Calcio&Mercato" condotto da Paolo Paganini con le ultime notizie in attesa della chiusura del mercato. Superata poi l'ultima serata dei Quarti di Finale della Coppa Italia che vedrà in campo Inter e Lazio a San Siro (diretta Rai 2 dalle 20.50), sia nel postpartita del match di San Siro in onda dalle 23 su Rai Sport + ma sopratutto a partire dalle 00.15 su Rai2 ci sarà ampia occasione per fare un bilancio squadra per squadra di quanto accaduto nelle trattative durante il mese di Gennaio.