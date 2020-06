 Sportitalia rinnova la propria casa con nuovi studi in attesa del calcio

La sosta per Coronavirus è stata operosa negli studi di Sportitalia, emittente diretta da Michele Criscitiello e visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre (in HD - dove già raggiunta dal segnale - sul canale 560). Gli studi della tv che si occupa di calciomercato e sport sono stati interamente ammodernati e si presentano così con un restyling profondo e moderno alla sfida della ripresa della stagione del calcio.



Sono quattro i set a disposizione di giornalisti e conduttori per dirette e programmi, dal calciomercato ai motori senza dimenticare le rubriche di approfondimento che arricchiscono il palinsesto dei canali Sportitalia, SI Live 24, SI Solo Calcio e SI Motori, visibili nel bouquet SI Smart insieme ad altri 5 canali tematici.



Uno sforzo che segue l’altra grande novità dell’estate di Sportitalia: il lancio della app per dispositivi mobili IOS e Android che sta suscitando grande interesse da parte degli appassionati. La app consente la visione 24 ore al giorno di tutti i 9 canali del bouquet di Sportitalia oltre a fornire news, aggiornamenti e contenuti on demand dedicati. Tutto e sempre rigorosamente gratis per i telespettatori e con la possibilità di collegarsi anche in maniera facile e sicura anche dall’estero.



Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.