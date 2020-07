Serie A 2019-20, calendario dirette Sky e DAZN fino alla 37esima giornata

Lo scorso 1 giugno era stato definito il calendario della ripresa della Serie A dopo il lock down per coronavirus, lasciando fuori le ultime tre giornate di campionato per definire date e orari in base all'andamento dei risultati e della classifica. La Lega ora ha comunicato il programma della 17esima e 18esima giornata di ritorno, mentre per l'ultima il programma verrà definito a ridosso della data (primo weekend di agosto). Confermati i tre orari di gioco: 17.15, 19.30 e 21.45

Le partite del campionato di Serie A TIM trasmesse su Sky sono 7 su 10 ogni giornata e sono visibili tutte con il pacchetto Sky Calcio. Gli abbonati al pacchetto Sky Sport potranno invece vedere 1 partita di Serie A TIM delle 7 trasmesse su Sky ogni giornata. Per vedere le 3 rimanenti partite di Serie A TIM non diffuse da Sky è necessario attivare la app DAZN oppure tramite il canale 209 - DAZN1.



14ª GIORNATA RITORNO

14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA – BRESCIA ESCLUSIVA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

15/07/2020 Mercoledì 19.30 MILAN – PARMA ESCLUSIVA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA - CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – HELLAS VERONA ESCLUSIVA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE – LAZIO ESCLUSIVA SKY

16/07/2020 Giovedì 19.30 TORINO – GENOA ESCLUSIVA SKY

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL – INTER ESCLUSIVA DAZN

15ª GIORNATA RITORNO

18/07/2020 Sabato 17.15 HELLAS VERONA – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – SPAL ESCLUSIVA SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – TORINO ESCLUSIVA DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA – LECCE ESCLUSIVA SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – UDINESE ESCLUSIVA SKY

19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA – INTER (*) ESCLUSIVA SKY

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS – LAZIO ESCLUSIVA SKY

16ª GIORNATA RITORNO

21/07/2020 Martedì 19.30 ATALANTA – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

21/07/2020 Martedì 21.45 SASSUOLO – MILAN ESCLUSIVA SKY

22/07/2020 Mercoledì 19.30 PARMA – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

22/07/2020 Mercoledì 21.45 INTER – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – BRESCIA ESCLUSIVA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SAMPDORIA – GENOA ESCLUSIVA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – ROMA ESCLUSIVA DAZN

23/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – HELLAS VERONA ESCLUSIVA SKY

23/07/2020 Giovedì 19.30 UDINESE – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

17ª GIORNATA RITORNO

24/07/2020 Venerdì 21.45 MILAN – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

25/07/2020 Sabato 17.15 BRESCIA – PARMA ESCLUSIVA SKY

25/07/2020 Sabato 19.30 GENOA – INTER ESCLUSIVA SKY

25/07/2020 Sabato 21.45 NAPOLI – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

26/07/2020 Domenica 17.15 BOLOGNA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

26/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

26/07/2020 Domenica 19.30 HELLAS VERONA – LAZIO ESCLUSIVA SKY

26/07/2020 Domenica 19.30 ROMA – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

26/07/2020 Domenica 19.30 SPAL – TORINO ESCLUSIVA SKY

26/07/2020 Domenica 21.45 JUVENTUS – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

18ª GIORNATA RITORNO

28/07/2020 Martedì 19.30 PARMA – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

28/07/2020 Martedì 21.45 INTER – NAPOLI (*) ESCLUSIVA SKY

29/07/2020 Mercoledì 19.30 HELLAS VERONA – SPAL ESCLUSIVA DAZN

29/07/2020 Mercoledì 19.30 LAZIO – BRESCIA ESCLUSIVA SKY

29/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA – MILAN ESCLUSIVA SKY

29/07/2020 Mercoledì 19.30 SASSUOLO – GENOA ESCLUSIVA SKY

29/07/2020 Mercoledì 19.30 UDINESE – LECCE ESCLUSIVA SKY

29/07/2020 Mercoledì 21.45 CAGLIARI – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

29/07/2020 Mercoledì 21.45 FIORENTINA – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

29/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – ROMA ESCLUSIVA SKY

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n.12 del 1° agosto 2019