DIRETTA ore 12 - Calendario Serie A TIM 2020 - 2021

Il calendario della Serie A è da sempre più che un appuntamento statistico, un rendez vous di semplici numeri: è la nascita del nuovo campionato, con i suoi sogni, le sue sfide, le sue ambizioni squadra per squadra, tifoseria per tifoseria. L'evento terrà i tifosi ancora una volta col fiato sospeso, nell'attesa di conoscere la data del primo big-match della squadra del cuore o della prima stracittadina. Le squadre partecipanti sono 20 e le giornate, fra gironi d'andata e ritorno saranno inevitabilmente 38 (19 di andata e 19 di ritorno).

Dopo aver salutato le retrocesse Spal, Brescia e Lecce , il nuovo campionato 2020-2021, vedrà in ritorno nella massima serie del Benevento e del Crotone e la prima volta tra le grandi dello Spezia. Ecco tutte le altre 17 protagoniste del nuovo campionato: Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese.

Dopo il nono titolo consecutivo (record assoluto) ottenuto nel campionato 2019-20, la Juventus ha consolidato ulteriormente la sua posizione di leader quanto a numero di scudetti conquistati. A pari merito, al secondo posto nell'albo d'oro, figurano Inter e Milan a quota 18. Questa la graduatoria completa secondo la FIGC delle società che hanno conquistato il tricolore: Juventus 36 titoli, Inter e Milan 18, Genoa 9, Bologna, Pro Vercelli e Torino 7, Roma 3, Fiorentina, Lazio e Napoli 2, Cagliari, Casale, Novese, Sampdoria e Verona 1.

Anche quest’anno Sky trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in diretta su Dazn (il match serale del sabato, la gara domenicale delle 12.30 e una partita delle 15).

Gli eventi sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore,

incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19

Sabato ore 15 (Esclusiva Sky Sport)

Sabato ore 18 (Esclusiva Sky Sport)

Sabato ore 20.45 (Esclusiva Dazn)

Domenica ore 12.30 (Esclusiva Dazn)

Domenica ore 15 (due partite Esclusiva Sky Sport , una Esclusiva su Dazn)

, una Esclusiva su Dazn) Domenica ore 18 (Esclusiva Sky Sport)

Domenica ore 20.45 (Esclusiva Sky Sport)

Lunedì ore 20.45 (Esclusiva Sky Sport)

Il campionato inizierà nel fine settimana del 20 settembre per concludersi domenica 23 maggio 2021, con sei turni infrasettimanali (16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 2 febbraio, 21 aprile e 12 maggio) e tre soste per gli impegni delle nazionali (nei fine settimana dell'11 ottobre, del 15 novembre e del 28 marzo). Non è escluso che la Serie A si apra con qualche big match.

In attesa di conoscere il dettaglio delle 38 giornate di Campionato la Lega Calcio ha diffuso i criteri che verranno osservati nella compilazione delle varie accoppiate, vi segnaliamo qui sotto per punti le regole fondamentali.

Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta:

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*: GENOA-SAMPDORIA; INTER-MILAN; JUVENTUS-TORINO; LAZIO-ROMA

in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza;

* = Non avendo a disposizione le Società lo Stadio Olimpico di Roma a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale di Euro2020 tra Italia e Turchia, Lazio e Roma dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata.

Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

i derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro;

salvo quanto indicato al punto che precede, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2019/2020;

nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020 (sono dunque vietate al primo turno: Lazio - Napoli, Torino - Roma, Parma - Udinese, Sassuolo - Inter, Sampdoria - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - Juventus, Fiorentina - Napoli, Udinese - Milan, Verona - Bologna, Roma - Genoa, Sampdoria - Lazio, Torino - Sassuolo, Inter - Lecce )

nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020 (sono dunque vietate in chiusura di stagione: Bologna - Napoli, Torino - Lazio, Sampdoria - Juventus, Fiorentina - Genoa, Roma - Parma, Atalanta - Sassuolo, Cagliari - Udinese , Milan - Cagliari, Atalanta - Inter, Napoli - Lazio, Juventus - Roma, Genoa - Verona, Bologna - Torino, Sassuolo - Udinese)

le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.

LA CERIMONIA IN DIRETTA

mercoledì 2 settembre, quando verrà svelato il calendario della stagione 2020-2021 che partirà 19 settembre con la prima giornata. La Juventus, campione d'Italia nelle ultime nove edizioni, ha chiamato in panchina Andrea Pirlo per tentare l'impresa di arrivare al decimo titolo consecutivo. A contendere lo scudetto ai bianconeri, mantenendo l'ordine dell'ultimo campionato, l'Inter di Antonio Conte, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Lazio di Simone Inzaghi, la Roma di Paulo Fonseca, il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Rino Gattuso. Grande curiosità anche per le neopromosse: il Benevento di Filippo Inzaghi, molto attivo sul calciomercato, vuole stupire. Così come lo Spezia di Vincenzo Italiano, all'esordio in Serie A da quando esiste il girone unico, e il Crotone di Giovanni Stroppa.

