MotoGP Comunità Valenciana 2020, Gara - Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8

Franco Morbidelli non si arrende. (Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8) Il titolo mondiale è praticamente assegnato, visto che Joan Mir può già laurearsi campione, ma il pilota della Yamaha Petronas partendo dalla pole position nel Gp della Comunità Valenciana proverà a fare il possibile per rimettere tutto in discussione. In qualifiche complicate dalla pioggia e da condizioni, Morbidelli si è messo tutti alle spalle e cercherà di allungare subito, anche per mettere in difficoltà il leader Mir, solo 12/o in griglia. «Sono molto contento, è stata una qualifica in condizioni difficili, ma avevo un buon feeling, mi sentivo di rischiare. Lo farò anche , puntando al massimo», ha dichiarato Morbidelli. In prima fila accanto a lui partiranno l'australiano Jack Miller (Ducati), un cliente sempre difficile specie su piste non perfette, e Takaaki Nakagami (Honda).

Le Ducati non ufficiali hanno preso anche un buon quarto posto con Johann Zarco, mentre hanno ancora deluso quelle ufficiali, escluse dalla Q2 con Danilo Petrucci 15/o e Andrea Dovizioso 17/o subito dietro a Valentino Rossi. La pioggia caduta alla fine della Q1 ha frustrato i loro tentativi di conquistare gli ultimi due posti per la Q1, andati invece a Brad Binder e a Fabio Quartararo. La penultima gara del mondiale 2020 non promette riscatto nè per il forlivese, che si avvicina a trascorrere un anno sabbatico, nè al pluricampione del mondo, che nelle ultime settimane ha anche dovuto lottare con il Covid. Ai box si è visto anche Andrea Iannone, distrutto dalla sentenza del Tas che lo ha squalificato per quattro anni.

«Per il momento mi sento ancora un pilota di MotoGp. Non ho fatto nulla al di fuori di questo, non ho accettato nessuna proposta, accetto solo di stare qui dentro in questo momento. In che modo lo scopriremo. La MotoGp è la mia vita, il mio mondo. Dobbiamo continuare a lottare per il nostro sport, non possiamo digerire quello che è accaduto», ha detto il pilota abruzzese, che ha assistito al buon risultato della Aprilia, settima in griglia con Aleix Espargarò. Rimanendo in tema di attuali o futuri assenti, rimane in sospeso la posizione di Marc Marquez, che potrebbe essere sottoposto ad un nuovo intervento al braccio prima di poter tornare con sicurezza in pista. La sua mancanza in Honda si è sentita molto, anche per le difficoltà mostrate dal fratello Alex. Questi, oggi, ha rischiato grosso per essere stato disarcionato durante la Q1. Per fortuna, ha riportato solo forti contusioni al fondoschiena e dovrebbe essere regolarmente in pista, partendo dal penultimo posto.

PREVIEW SKY RACING TEAM VR46 - In Moto2 una qualifica tra i protagonisti per i piloti dello Sky Racing Team VR46 a Valencia con Marco Bezzecchi che scatterà dalla prima fila e Luca Marini nella scia dei primissimi dalla quarta. Al lavoro in ottica gara dalle prime libere e a suo agio in sella alla Kalex, Marco ha ricucito il divario in qualifica conquistando la terza casella dello schieramento grazie ad un miglior tempo sul giro 1'34.494 e un divario di soli 76 millesimi dal poleman di giornata (Manzi, 1'34.418 ndr). Gap di poco superiore ai tre decimi per Luca (1'34.798 ndr) alle prese con il grip della gomma posteriore e pronto a risalire la classifica in gara. Nella Moto3 sessione nel complesso positiva per i piloti dello Sky Racing Team VR46: entrambi qualificati per la Q2 dopo le libere del mattino, centrano rispettivamente la seconda e la terza fila al GP di Valencia. Nella scia dei primissimi Andrea Migno a soli due decimi di distacco dalla pole (Binder, 1'38.286 ndr) grazie al crono di 1'38.572 segnato proprio sotto la bandiera a scacchi. Al lavoro anche Celestino Vietti con un miglior tempo sul giro di 1'38.670 e pronto a scalare la classifica.

IL GP DI COMUNITA' VALENCIANA A VALENCIA

in diretta su SKY SPORT MOTOGP e SKY SPORT UNO,

in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV



DOMENICA LE GARE

MOTO3 ALLE 11, MOTO2 ALLE 12.20, ORE 14 - MOTOGP

Penultima tappa per la stagione 2020 di MotoGP su Sky: da giovedì 12 novembre, in programma il Gran Premio della Comunità Valenciana, live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV fino a domenica 15 novembre, con la gara di MotoGP alle 14 (differita alle 17.35 su TV8). In pista nel fine settimana anche Moto3 (gara alle 11) e Moto2 (gara alle 12.20). Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

PROGRAMMAZIONE SPECIALE – Su Sky Sport MotoGP da non perdere lo speciale Expedition Master: Federico Aliverti alla scoperta di itinerari off road della Sardegna in occasione dell’Expedition Master, evento organizzato da Dainese. I partecipanti hanno trascorso una settimana a bordo di Yamaha Tènèrè e hanno fatto questo viaggio sulle splendide e panoramiche strade dell’isola, attraversando impegnativi percorsi offroad da nord a sud per imparare tecniche di guida. Wheels: in questa nona puntata Guido Meda e Mauro Sanchini hanno provato l’Aprilia RS 660, raccontando le loro sensazioni e le impressioni di guida di questa nuova sportiva stradale di media cilindrata della casa di Noale. Infine,appuntamento con The Test: in questa seconda puntata del programma dedicato al prodotto e realizzato in collaborazione con Autosprint, la storia della Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, la prova della Yamaha Tracer 700 e infine la BMW F 900 XR. Il tutto raccontato da Riccardo Piergentili.

Le telecronache dei GP godono di una postazione super tecnologica e innovativa, che diventa parte del racconto: la Virtual pitlane, con tutti i dati possibili per raccontare e seguire l’attività in pista come a un metro dall’asfalto. Le voci dai box sono raccolte da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Le analisi tecniche sono sempre più accurate, semplici e accessibili grazie alla Sky Sport Bike, una vera MotoGP nel grande studio pre, post gara e approfondimenti, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti. La moto all’interno dello studio ha come sempre l’obiettivo di rendere più immediate le spiegazioni tecniche. Anche lo Sky Sport Tech di Mauro Sanchini, per analizzare traiettorie, curve e sorpassi è stato implementato con nuovi strumenti. E poi ci c’è la Race Room, un ulteriore spazio attrezzato e interconnesso con lo studio e con la Virtual Pitlane, con tanti ospiti (youtuber, ex piloti, campioni del passato, esperti...), che hanno anche la possibilità di intervenire in telecronaca. Inoltre STACCA&ATTACCA, il giro on board della pista nel pre gara in cui i talent di Sky Sport corrono a turno in sella a una BMW da 200 cavalli per raccontare i punti significativi delle piste, ma anche delle staccate cruciali con i dati forniti da Brembo. E ancora, PRIMADENTRO, con una rotazione di piloti nel corso della stagione che racconteranno il loro angolo del box, le curiosità sulla loro vita e gli attimi prima della partenza.

Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all'emergenza da COVID19



LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT MOTOGP HD / canale 208 Sky



DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

Ore 08:55: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP (diretta)

Warm up Moto3, Moto2, MotoGP (diretta) Ore 10:30: Paddock Live (diretta)

Paddock Live (diretta) Ore 11:00: Gara Moto3 (diretta )

in sintesi di 30 minuti alle 21:45, 03:30

Gara Moto3 (diretta in sintesi di 30 minuti alle 21:45, 03:30 Ore 12:00: Paddock Live Gara (diretta)

Paddock Live Gara (diretta) Ore 12:20: Gara Moto2 (diretta)

in sintesi di 30 minuti alle 21:15, 03:00

in replica integrale alle 05:00

Gara Moto2 (diretta) in sintesi di 30 minuti alle 21:15, 03:00 in replica integrale alle 05:00 Ore 13:15: Grid (diretta) [anche su Sky Sport Uno]

Grid (diretta) Ore 14:00: Gara MotoGP (diretta) [anche su Sky Sport Uno]

in sintesi di 30 minuti alle ore 22:15

in replica (con podio) alle 16:45, 19:00, 23:45

Gara MotoGP (diretta) in sintesi di 30 minuti alle ore 22:15 in replica (con podio) alle 16:45, 19:00, 23:45 Ore 15:00: Zona Rossa (diretta) [anche su Sky Sport Uno]

Zona Rossa (diretta) Ore 15:45 : Paddock Live Ultimo Giro (diretta) [anche su Sky Sport Uno]

: Paddock Live Ultimo Giro (diretta) Ore 18:00: Race Anatomy MotoGP (diretta)

in replica alle ore 20:15, 22:45, 01:00, 04:'00

Race Anatomy MotoGP (diretta) in replica alle ore 20:15, 22:45, 01:00, 04:'00 Ore 02:00: MotoGP Rookies Cup Comunità Valenciana Race 2 (differita)

MOTOMONDIALE 2020 - IL GP COMUNITA' VALENCIANA IN DIRETTA SU DAZN

Nel weekend del 13-15 novembre la MotoGP torna in pista su DAZN per la penultima tappa del motomondiale con il GP di Valencia.



“Sarà un weekend decisivo, nel quale Mir potrà già portare a casa il Mondiale. Dovrà correre in difesa pensando al campionato: ha la possibilità di perdere fino a 12 punti e diventare già campione a Valencia. Mi aspetto, invece, una gara in attacco da parte di Rins, perché non ha nulla da perdere e sa di avere tutto quello che serve per vincere e giocarsi almeno il secondo posto in campionato. Anche per le Yamaha vale lo stesso discorso: niente da perdere in questa gara e tutto da dimostrare: chissà se Dovizioso riuscirà a stupirci per chiudere in bellezza una stagione complicata, ma ricca di sorprese!.”

A raccontare invece Moto2 e Moto3 le voci di Matteo Pittaccio e Manuel Poggiali.

Di seguito la programmazione di DAZN per il GP Di Valencia:



DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

Ore 09:00: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP) Ore 11:00: gara Moto3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

gara Moto3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo Ore 12:20: gara Moto2 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

gara Moto2 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo Ore 14:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri

IL GP COMUNITA' VALENCIANA CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121 e TivùSat can. 8)

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

ore 14:10 Rubrica Paddock Live

Rubrica Paddock Live ore 14:40 Motociclismo Moto3 GP Valencia

Motociclismo Moto3 GP Valencia ore 15:35 Rubrica Paddock Live

Rubrica Paddock Live ore 15:55 Motociclismo Moto2 GP Valencia

Motociclismo Moto2 GP Valencia ore 16:50 Rubrica Paddock Live

Rubrica Paddock Live ore 17:05 Magazine Grid GP Valencia

Magazine Grid GP Valencia ore 17:35 Rubrica Paddock Live

Rubrica Paddock Live ore 17:40 Motociclismo MotoGP GP Valencia

Motociclismo MotoGP GP Valencia ore 18:35 Rubrica Zona Rossa GP Valencia



