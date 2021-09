Campionati Europei Ciclismo su strada 2021, diretta integrale Discovery+

Dopo la medaglia d’oro inaugurale nella crono a squadre miste (Cavalli, Cecchini, Longo Borghini; Ganna, Sobrero, De Marchi), Trento ospita fino a domenica 12 settembre i Campionati Europei di ciclismo su strada 2021: una rassegna continentale che mette in palio 13 titoli fra prove in linea e gare a cronometro. Gli Europei di ciclismo su pista sono LIVE su Eurosport 1 e in diretta integrale su discovery+ con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

L’Italia ha vinto le ultime tre edizioni in linea maschile con Matteo Trentin, Elia Viviani e Giacomo Nizzolo e difenderà il titolo con una squadra capitanata da Sonny Colbrelli, vincitore domenica del Giro del Benelux, assistito da Diego Gianni Moscon, Mattia Cattaneo, Matteo Trentin, Giovanni Aleotti, Andrea Bagioli e Filippo Ganna, che competerà anche a cronometro da campione del mondo.

Il calendario degli Europei di ciclismo Trentino 2021 su Eurosport 1

Giovedì 9 settembre alle 10:45: Cronometro femminile

Giovedì 9 settembre alle 10:45: Cronometro maschile

Sabato 11 settembre alle 14:15: Gara in linea femminile

Domenica 12 settembre alle 13:15: Gara in linea maschile

