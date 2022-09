Basket Frecciarossa Supercoppa 2022, diretta Eurosport ed Eleven Sports. Finale su DMAX

La nuova stagione di basket italiano comincia al PalaLeonessa di Brescia con la Frecciarossa Supercoppa 2022 di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, tornando al classico format della Final Four. A contendersi il primo trofeo della stagione saranno l'EA7 Emporio Armani (campione d'Italia e detentrice della Coppa Italia), la Bertram Yachts Tortona (finalista di Coppa Italia e semifinalista in campionato), la Virtus Segafredo Bologna (finalista in campionato) e il Banco di Sardegna Sassari (semifinalista in campionato). Con Milano e Tortona teste di serie, la semifinale di mercoledì 28 settembre propone subito il remake delle ultime due finali scudetto tra Olimpia e Virtus Bologna: il primo di 18 potenziali incroci stagionali tra le due superpotenze del basket italiano in tutte le competizioni.

La Frecciarossa Supercoppa 2022 si apre alle 18 di mercoledi 28 con la sfida tra la finalista della Frecciarossa Final Eight 2022 e semifinalista dei playoff 2021/22 – la Bertram Yachts Tortona – contro l’altra semifinalista nella fase finale del campionato passato – il Banco di Sardegna Sassari. Il Derthona si presenta alla competizione con cinque nuovi innesti, i playmaker Semaj Christon e Leonardo Candi, la guardia Demonte Harper, la giovane ala Niccolò Filoni e il centro Leon Radosevic. Sono stati confermati – oltre a coach Marco Ramondino – sei giocatori (Riccardo Tavernelli, Ariel Filloy, Luca Severini, Mike Daum, Tyler Cain e JP Macura). La Dinamo, invece, ha solo quattro aggiunte a roster: il playmaker Chris Dowe, le ali Jamal Jones e Tommaso Raspino e il centro Chinanu Onuaku. Tutti gli altri nove giocatori (ossia Gerald Robinson, Filip Kruslin, Luca Gandini, Giacomo Devecchi, Kaspar Treier, Massimo Chessa, Eimantas Bendzius, Stefano Gentile e Ousmane Diop) e coach Piero Bucchi sono rimasti in Sardegna dalla passata stagione.



La seconda semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2022 alle ore 20:45 vedrà sfidarsi i campioni d’Italia e vincitori della Coppa Italia in carica, l’EA7 Emporio Armani Milano, contro i finalisti Scudetto della Virtus Segafredo Bologna. L’Olimpia si presenta a Brescia con sette nuovi giocatori a roster, ossia la coppia di playmaker Kevin Pangos e Nazareth Mitrou-Long, le guardie Billy Baron e Stefano Tonut, le due ali Deshaun Thomas e Johannes Voigtmann e il centro Brandon Davies. Confermati invece Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Paul Biligha, Devon Hall, Tommaso Baldasso, Shavon Shields, Davide Alviti, Kyle Hines e Gigi Datome. Per i bianconeri, invece, ci sono le aggiunte della guardia Gabriel Lundberg, le ali Semi Ojeleye, Jordan Mickey e Leo Menalo e i centri Ismael Bako e Gora Camara. Sono stati confermati invece Isaia Cordinier, Niccolò Mannion, Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Michele Ruzzier, Mouhammadou Jaiteh, Tornik’e Shengelia, Daniel Hackett, Kyle Weems, Milos Teodosic ed Awudu Abass

CALENDARIO DIRETTE BASKET SUPERCOPPA ITALIANA 2022



MERCOLEDI 28 SETTEMBRE

ore 18:00 Bertram Yachts Tortona vs Banco di Sardegna Sassari

diretta su Eurosport 2, Discovery Plus, Eurosport Player con telecronaca: Michele Pedrotti e Hugo Sconochini

diretta su Eleven Sports con telecronaca: Mino Taveri e Paolo Lepore





diretta su Eurosport 2, Discovery Plus, Eurosport Player con telecronaca: Davide Fumagalli e Laura Macchi

diretta su Eleven Sports con telecronaca: Matteo Gandini e Fabrizio Frates

GIOVEDI 29 SETTEMBRE

ore 20:45 Finale SuperCoppa Italiana 2022

diretta su DMAX, Eurosport 2, Discovery Plus, Eurosport Player con telecronaca: Mario Castelli e Andrea Meneghin

diretta su Eleven Sports con telecronaca: Mino Taveri e Paolo Lepore

LA STAGIONE BASKET DI ELEVEN SPORTS

ELEVEN SPORTS può definirsi a tutti gli effetti il punto di riferimento per gli appassionati di basket in Italia. Dopo le emozioni di Eurobasket 2022, la stagione cestistica 2022-23 ormai alle porte riserverà appuntamenti imperdibili, primo fra tutti la Serie A LBA che scatterà con la 1^ giornata nel weekend dell’1-2 ottobre. Sarà un campionato ricco di campioni e con roster di primissimo livello, di cui ELEVEN trasmetterà tutti i match di regular season e dei playoff, oltre alle Final Eight di Coppa Italia. Il vero antipasto sarà però la Supercoppa LBA che vedrà coinvolte a Brescia quattro squadre il 28 e il 29 settembre, EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna, Banco di Sardegna Sassari e Bertram Yachts DerthonaTortona, intente ad alzare il primo trofeo stagionale.

L’offerta di ELEVEN continuerà, inoltre, a comprendere le più importanti competizioni europee per club, prima fra tutte l’Eurolega, che inizierà con la 1^giornata in programma il 6-7 ottobre e che vedrà, tra le protagoniste, anche l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. L’11 e il 12 ottobre “taglierà il nastro” anche l’Eurocup, con ben tre squadre italiane che cercheranno di cogliere l’eredità dei campioni uscenti della Virtus Bologna, ovvero Venezia, Brescia e Trento.

Su ELEVEN ci sarà tanto spazio quindi per il meglio del basket italiano ed europeo. Ma anche internazionale, perché la stagione 2022-23 sarà anche quella in cui proseguiranno tutti i più grandi eventi FIBA, con le finestre di qualificazione al Mondiale 2023, previste a novembre 2022 e a febbraio 2023, che vedranno impegnata l’Italbasket di Pozzecco. Un percorso tutto da vivere che porterà alla rassegna che ad agosto 2023 verrà ospitata da Indonesia, Giappone e Filippine. Ma prima altro grande appuntamento per il basket femminile con gli Europei che si disputeranno nel giugno del 2023. Non solo live match: repliche immediatamente disponibili ondemand, highlights, statistiche, migliori giocate, magazine, interviste, produzioni originali come DunkLeague, RisingStars e TimeOut. Inoltre, sarà presto lanciato un nuovo format settimanale di approfondimento condotto da Mino Taveri.

Il tutto facilmente accessibile grazie alla nuova piattaforma proprietaria introdotta nel 2021, che garantisce un’experience di alto livello, un’interfaccia intuitiva e un’infrastruttura estremamente affidabile. Ad oggi ELEVEN è fruibile su desktop e tramite app su tutti gli smartphone e tablet, Smart TV (Android e Samsung), oltre che tramite Chromecast e app per Amazon Fire TV Stick. Tutto questo sempre più a conferma del business model di ELEVEN, ossia quello di poter guardare lo sport ovunque per un’esperienza di visione altamente performante e sempre più innovativa.

Tutto questo disponibile con un’offerta commerciale che si conferma tra le più competitive sul mercato italiano oggi, con abbonamento mensile di €9.99 al mese o con pass stagionale a €79.99 valido fino al 30 giugno 2023.

Insomma, quella messa in campo da ELEVEN con il basket è una proposta senza precedenti per completezza e numero di eventi.

LA STAGIONE BASKET SU EUROSPORT

Warner Bros. Discovery Sports annuncia l’accordo con Eleven Sports e Lega Basket Serie A per trasmettere il campionato italiano sui suoi canali e le sue piattaforme, a partire da due match per ogni giornata di regular season su Eurosport 2. Inoltre, e sarà una grande novità per tutti gli appassionati italiani di basket, ogni settimana sarà trasmessa una partita domenicale in chiaro su DMAX e ogni mese un big-match di campionato in diretta sul NOVE.

Grazie all’accordo con Eleven Sports, oltre ai due match per ogni giornata di regular season, Eurosport 2 trasmetterà almeno due partite per ogni serie dei Quarti di finale, tutti i match di Semifinale e le Finals scudetto, la Final Eight di Coppa Italia e la Supercoppa in diretta integrale.

DMAX ospita in chiaro ogni settimana un match domenicale in diretta, che inizierà indicativamente alle 17:30, e conferma Basket Zone, il magazine settimanale prodotto da Discovery Italia condotto da Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin.

Ma le novità non finiscono qui: NOVE, il canale generalista del gruppo, trasmetterà per tutto il corso della regular season il big match del mese, una partita per ogni serie dei Quarti di finale e di Semifinale, la diretta integrale delle Finals di campionato e della Coppa Italia (a Torino) a partire dalle Semifinali. Tantissime le emozioni già in calendario fra cui il derby lombardo del 2 ottobre fra Milano e Brescia e il big match del 2 gennaio tra Virtus e Milano.

DMAX è visibile in chiaro sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170, su Tivùsat canale 28, su Discovery+





è visibile in chiaro sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170, su Tivùsat canale 28, su Discovery+ Eurosport è visibile a pagamento su Sky Italia (canale 210 e 211), su DAZN, su Timvision, su Discovery+, su Eurosport Player

CALENDARIO DALLA 1° ALLA 4° GIORNATA DELLA LEGA BASKET SERIE A 2022/2023



1° Giornata

Sabato 1 ottobre 2022

Nutribullet Treviso Basket - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 20.30 Eleven Sports e Eurosport 2

Domenica 2 ottobre 2022

Bertram Yachts Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino ore 17.00 Eleven Sports

Tezenis Verona - Happy Casa Brindisiore 17.30 Eleven Sports

EA7 Emporio Armani Milano - Germani Bresciaore 18.15 Eleven Sports e NOVE

Umana Reyer Venezia - Givova Scafati Basket ore 18.30 Eleven Sports

Pallacanestro Trieste - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 19.00 Eleven Sports

Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari ore 19.30 Eleven Sports

GeVi Napoli Basket - Virtus Segafredo Bolognaore 20.30 Eleven Sports e Eurosport 2

2° Giornata

Sabato 8 ottobre 2022

Germani Brescia - Openjobmetis Varese ore 20.30 Eleven Sports e Eurosport 2

Carpegna Prosciutto Pesaro - Umana Reyer Venezia ore 21.00 Eleven Sports

Domenica 9 ottobre 2022

Givova Scafati Basket - EA7 Emporio Armani Milano ore 16.00 Eleven Sports

UNAHOTELS Reggio Emilia - Bertram Yachts Derthona Tortona ore 17.35 Eleven Sports e DMAX

Dolomiti Energia Trentino - Nutribullet Treviso Basket ore 18.00 Eleven Sports

Banco di Sardegna Sassari - Tezenis Verona ore 19.00 Eleven Sports

Happy Casa Brindisi - GeVi Napoli Basket ore 19.30 Eleven Sports e Eurosport 2

Virtus Segafredo Bologna - Pallacanestro Trieste ore 20.00 Eleven Sports

3° Giornata

Sabato 15 ottobre 2022

Bertram Yachts Derthona Tortona - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 20.00 Eleven Sports

Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia ore 20.30 Eleven Sports e Eurosport 2

Tezenis Verona - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30 Eleven Sports

Domenica 16 ottobre 2022

EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi ore 16.00 Eleven Sports e Eurosport 2

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino ore 17.35 Eleven Sports e DMAX

Nutribullet Treviso Basket - Banco di Sardegna Sassari ore 18.30 Eleven Sports

Germani Brescia - Givova Scafati Basket ore 19.30 Eleven Sports

GeVi Napoli Basket - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 20.45 Eleven Sports

4° Giornata



Sabato 22 ottobre 2022

UNAHOTELS Reggio Emilia - Openjobmetis Varese ore 19.00 Eleven Sports e Eurosport 2

Pallacanestro Trieste - Bertram Yachts Derthona Tortona ore 20.30 Eleven Sports

Domenica 23 ottobre 2022