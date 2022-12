Volley CEV Champions League Femminile al via sui canali Discovery+ / Eurosport

In diretta integrale su discovery+ con il match di una squadra italiana in simulcast su Eurosport 2 per ogni giornata di fase a gironi, da martedì 6 dicembre la CEV Champions League di volley femminile vedrà impegnate le finaliste in carica di Imoco Conegliano, Vero Volley Milano e Agil Novara nel più importante torneo intercontinentale di pallavolo.

Dalla CEV Champions League di volley maschile con Lube Civitanova, Sir Safety Perugia e Itas Trentino a quella femminile, il gotha del volley europeo è su tutte le piattaforme di Warner Bros. Discovery con la telecronaca di Fabrizio Monari, Gianmario Bonzi e Marco Arcariaffiancati al commento tecnico da Paolo Cozzi - ex Nazionale italiano di volley, argento olimpico ad Atene 2004, campione d’Europa nel 2003 e 2005 - e Rachele Sangiuliano campionessa del mondo nel 2002, la CEV Champions League Volley è in diretta integrale su discovery+.

Archiviato il turno di campionato, è arrivato il momento per le squadre di Serie A1 di scendere in campo in Europa. Da domani, martedì 6 dicembre, parte infatti l'avventura in CEV Champions League dell'Igor Gorgonzola Novara, dell'A.Carraro Imoco Conegliano e della Vero Volley Milano. Tutte e tre le formazioni italiane esordiranno in casa con lo stesso obiettivo: finire al primo posto. Solo le capolista accederanno infatti direttamente ai Quarti di finale, mentre le cinque seconde e la migliore terza dovranno affrontarsi in un Playoff Round. Tutte le partite saranno visibili su Discovery +.



In ordine cronologico, la prima ad esordire sarà l'Igor Gorgonzola Novara, che nella prima gara della Pool C se la vedrà contro l'SC Postdam al PalaIgor, martedì 6 dicembre alle ore 20.00. Le tedesche, attualmente prime in Bundesliga, sono all'esordio nella massima coppa europea, dopo che l'anno scorso hanno sfiorato il sogno scudetto perdendo in Gara 5 di Finale Playoff contro lo Stoccarda. Le ragazze di coach Lavarini arrivano alla partita dopo il successo di Perugia, ma con l'incognita di Jordyn Poulter, uscita in barella per infortunio, e con Adams ancora probabilmente out. In un girone che include anche le campionesse in carica del VakifBank, sarà fondamentale per le zanzare partire con il piede giusto.



La prima partita di mercoledì 7 dicembre, alle ore 18.30, vedrà nella Pool A l'A.Carraro Imoco Conegliano ospitare al Palaverde il Vasas Obuda Budapest. Le ungheresi l'anno scorso hanno letteralmente dominato in patria, vincendo la Finale Playoff definita "la più combattuta di sempre" contro lo Swietelsky Bekescsaba e anche la Coppa d'Ungheria e la MEVZA League. L'accesso alla fase a gironi della massima competizione europea è invece arrivato grazie ai successi nei turni preliminari contro il Gent e il Tenerife. Una gara delicata per Conegliano, chiamata a rispondere prontamente al primo k.o. stagionale subito in casa contro Scandicci. La speranza è ovviamente quella di recuperare Haak e Plummer, rimaste fuori per influenza nell'ultima giornata di campionato.



La prima giornata della fase ai gironi si chiude per le italiane alle 20.00 di mercoledì 7 dicembre: nella Pool B, la Vero Volley Milano ospita all'Arena di Monza l'SC Prometey Dnipro. La formazione ucraina, a causa della guerra, gioca quest'anno in Repubblica Ceca, nella città di Kutna Hora, ed è al momento seconda in classifica. Le ragazze di coach Gaspari arrivano da due ottimi risultati contro Chieri e Cuneo, in un momento di forma straordinario per Alessia Orro, che si conferma sempre di più tra le migliori registe d'Europa. Inoltre, potrebbe essere della partita Jordan Larson, ritornata tra le fila delle milanesi dopo lo spezzone dello scorso anno. Una partita da non sbagliare per mettere subito in discesa il girone.

I match italiani di 1ª giornata di fase a gironi della CEV Champions League Femminile: