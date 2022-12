Tech Talk, Speciale Mondiali 2022 e la Guerra del Calcio | Diretta streaming Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO



Tech Talk Speciale Mondiali 2022 e la Guerra del Calcio



Una produzione a cura di

Comunicare Digitale - Piattaforma CONNECT | #FED2023

Media Partner: Digital-News.it



Appuntamento oggi 13 Dicembre dalle 12.00 alle 12.30 con il nuovo TECH TALK, organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un percorso di informazione con edizioni anche in lingua inglese e spagnola, sui temi dei Media, Digitale, Telco, Tecnologia, Industria ed Innovazione. con due grandi novità nell'industria dei Media, Contenuti e Tv.

4 illustri ospiti di un Tech Talk sul calcio: Tonio DI STEFANO, Rai e Presidente di HD Forum Italia, Marco BELLINAZZO Giornalista de Il Sole 24 Ore ed autore del libro sulla Guerra del Calcio, Michele CRISCITIELLO, Direttore di successo di Sportitalia, e Luca DE BARTOLO, Direttore Marketing di Tivu.

Nel Talk si parlerà della nuova visione in 4K dei Mondiali 2022 (stasera al via le semifinali con Argentina-Croazia), della esperienza vissuto dal pubblico e dall'industria televisiva, potendo illustrare la diretta esperienza di Rai e Tivu, con le partite di un Mondiale tutto nuovo.

Sulla "sofferenza ed i problemi" del calcio gestito, interverranno Marco Bellinazzo e Michele Criscitiello, che sul tema porteranno temi importanti sulla realtà di una situazione, davvero, allarmante!



Seguiteci su e le piattaforme social, anche intervendo in diretta.

Inizio alle ore 12.00, per un dibattito della durata di oltre trenta minuti, con video, domande e contributi sui temi caldi dell’attualità.

Modera: Andrea MICHELOZZI (Comunicare Digitale)

Gli eventi sono disponibili live su www.fed2023.com, con collegamenti sui profili social di Comunicare Digitale e Digital-News.it (www.digital-news.it)

Diretta live su Twitter @comunicaredigit, @forumlucca, @digitalsat_it

dove saranno ripresi estratti del TECH TALK.



Rimane attiva la piattaforma CONNECT -> (connect.forumeuropeo.tv) uno spazio che intende creare e stimolare attività di connessione, supporto, stimolo, comunicazione, formazione e “visione”, che vedranno nel networking e la business area, le “corsie” principali per generare opportunità, nuovi progetti e risultati. La decisione di creare CONNECT deriva dalla volontà di generare iniziative, attività, incontri, dibattiti ed eventi per tutto il corso dell'anno, per contrastare con forza ed energia le difficoltà derivanti dal momento particolare.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)