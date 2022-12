Argentina Campione del Mondo, dal 4 Gennaio torna la Serie A (diretta Sky Sport e DAZN)

L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. L'albiceleste guidata da Leo Messi, passa nello stesso stadio di Lousail dal ko in apertura di torneo con l'Arabia Saudita, alla vittoria finale, per 7-5 ai calci di rigore contro la Francia ai mondiali di Qatar 2022. Dopo 36 anni, da Messico 1986 quando Maradona regalò il sogno Messi regala un titolo mondiale al popolo argentino dopo la Coppa America, e si conferma, a 35 anni, ancora il giocatore più forte del mondo. Una gara perfetta quella preparata dal ct Lionel Scaloni almeno per 80' e poi nei supplementari. L'Argentina ha dominato la gara fino all'80' in vantaggio per 2-0 ma viene poi raggiunta dalla doppietta di Mbappè che in minuto distrugge le certezze e trascina la gara ai supplementari. Nell'overtime Messi si riaccende e regala la rete del 3-2 ma ancora Mbappè su rigore trascina la Francia sul 3-3 e quindi ai calci di rigore. Messi e il francese non sbagliano dagli 11 metri ma gli errori dal dischetto dei Blues Coman e Tchouameni regalano il titolo all'Argentina e tutti scoppiano in lacrime.

Archiviate le emozioni del Mondiale, torna anche per i cinque giocatori della Selection neoiridati (Leandro PAREDES e Angel DI MARIA della Juventus, Lautaro MARTINEZ e Joaquin CORREA dell'Inter, Paulo DYBALA della Roma) dal 4 Gennaio 2023 la Serie A con una intensa giornata che vedrà tutte le 20 squadre della Serie A in campo in 5 diversi orari (12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30) con San Siro campo principale del turno per il big-match Inter vs Napoli.

Ecco il programma completo e le partite da seguire in diretta su DAZN e Sky Sport.

SERIE A TIM 2022/2023 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE



16a GIORNATA

04/01/2023 Mercoledì 12.30 SALERNITANA – MILAN DAZN + SKY

+ 04/01/2023 Mercoledì 12.30 SASSUOLO – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

04/01/2023 Mercoledì 14.30 SPEZIA – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

04/01/2023 Mercoledì 14.30 TORINO – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

04/01/2023 Mercoledì 16.30 LECCE – LAZIO DAZN + SKY

+ 04/01/2023 Mercoledì 16.30 ROMA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

04/01/2023 Mercoledì 18.30 CREMONESE – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

04/01/2023 Mercoledì 18.30 FIORENTINA – MONZA DAZN + SKY

+ 04/01/2023 Mercoledì 20.45 INTER – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

04/01/2023 Mercoledì 20.45 UDINESE – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

17a GIORNATA

07/01/2023 Sabato 15.00 FIORENTINA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

07/01/2023 Sabato 18.00 JUVENTUS – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

07/01/2023 Sabato 20.45 MONZA – INTER DAZN + SKY

+ 08/01/2023 Domenica 12.30 SALERNITANA – TORINO DAZN + SKY

+ 08/01/2023 Domenica 15.00 LAZIO – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

08/01/2023 Domenica 15.00 SPEZIA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

08/01/2023 Domenica 18.00 SAMPDORIA – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

08/01/2023 Domenica 20.45 MILAN – ROMA ESCLUSIVA DAZN

09/01/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

09/01/2023 Lunedì 20.45 BOLOGNA – ATALANTA DAZN + SKY

18a GIORNATA

13/01/2023 Venerdì 20.45 NAPOLI – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

14/01/2023 Sabato 15.00 CREMONESE – MONZA ESCLUSIVA DAZN

14/01/2023 Sabato 18.00 LECCE – MILAN ESCLUSIVA DAZN

14/01/2023 Sabato 20.45 INTER – HELLAS VERONA DAZN + SKY

+ 15/01/2023 Domenica 12.30 SASSUOLO – LAZIO DAZN + SKY

+ 15/01/2023 Domenica 15.00 TORINO – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

15/01/2023 Domenica 15.00 UDINESE – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

15/01/2023 Domenica 18.00 ATALANTA – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

15/01/2023 Domenica 20.45 ROMA – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

16/01/2023 Lunedì 20.45 EMPOLI – SAMPDORIA DAZN + SKY

19a GIORNATA

21/01/2023 Sabato 15.00 HELLAS VERONA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

21/01/2023 Sabato 18.00 SALERNITANA – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

21/01/2023 Sabato 20.45 FIORENTINA – TORINO DAZN + SKY

+ 22/01/2023 Domenica 12.30 SAMPDORIA – UDINESE DAZN + SKY

+ 22/01/2023 Domenica 15.00 MONZA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

22/01/2023 Domenica 18.00 SPEZIA – ROMA ESCLUSIVA DAZN

22/01/2023 Domenica 20.45 JUVENTUS – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

23/01/2023 Lunedì 18.30 BOLOGNA – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

23/01/2023 Lunedì 20.45 INTER – EMPOLI DAZN + SKY

+ 24/01/2023 Martedì 20.45 LAZIO – MILAN ESCLUSIVA DAZN

20a GIORNATA

27/01/2023 Venerdì 18.30 BOLOGNA – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

27/01/2023 Venerdì 20.45 LECCE – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

28/01/2023 Sabato 15.00 EMPOLI – TORINO ESCLUSIVA DAZN

28/01/2023 Sabato 18.00 CREMONESE – INTER ESCLUSIVA DAZN

28/01/2023 Sabato 20.45 ATALANTA – SAMPDORIA DAZN + SKY

+ 29/01/2023 Domenica 12.30 MILAN – SASSUOLO DAZN + SKY

+ 29/01/2023 Domenica 15.00 JUVENTUS – MONZA ESCLUSIVA DAZN

29/01/2023 Domenica 18.00 LAZIO – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

29/01/2023 Domenica 20.45 NAPOLI – ROMA ESCLUSIVA DAZN

30/01/2023 Lunedì 20.45 UDINESE – HELLAS VERONA DAZN + SKY

21a GIORNATA

04/02/2023 Sabato 15.00 CREMONESE – LECCE ESCLUSIVA DAZN

04/02/2023 Sabato 18.00 ROMA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

04/02/2023 Sabato 20.45 SASSUOLO – ATALANTA DAZN + SKY

+ 05/02/2023 Domenica 12.30 SPEZIA – NAPOLI DAZN + SKY

+ 05/02/2023 Domenica 15.00 TORINO – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

05/02/2023 Domenica 18.00 FIORENTINA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

05/02/2023 Domenica 20.45 INTER – MILAN ESCLUSIVA DAZN

06/02/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

06/02/2023 Lunedì 20.45 MONZA – SAMPDORIA DAZN + SKY

+ 07/02/2023 Martedì 20.45 SALERNITANA – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

22a GIORNATA

10/02/2023 Venerdì 20.45 MILAN – TORINO ESCLUSIVA DAZN

11/02/2023 Sabato 15.00 EMPOLI – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

11/02/2023 Sabato 18.00 LECCE – ROMA ESCLUSIVA DAZN

11/02/2023 Sabato 20.45 LAZIO – ATALANTA DAZN + SKY

+ 12/02/2023 Domenica 12.30 UDINESE – SASSUOLO DAZN + SKY

+ 12/02/2023 Domenica 15.00 BOLOGNA – MONZA ESCLUSIVA DAZN

12/02/2023 Domenica 18.00 JUVENTUS – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

12/02/2023 Domenica 20.45 NAPOLI – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

13/02/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

13/02/2023 Lunedì 20.45 SAMPDORIA – INTER DAZN + SKY

23a GIORNATA

17/02/2023 Venerdì 20.45 SASSUOLO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

18/02/2023 Sabato 15.00 SAMPDORIA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

18/02/2023 Sabato 18.00 MONZA – MILAN ESCLUSIVA DAZN

18/02/2023 Sabato 20.45 INTER – UDINESE DAZN + SKY

+ 19/02/2023 Domenica 12.30 ATALANTA – LECCE DAZN + SKY

+ 19/02/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/02/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

19/02/2023 Domenica 18.00 SPEZIA – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

19/02/2023 Domenica 20.45 ROMA – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

20/02/2023 Lunedì 20.45 TORINO – CREMONESE DAZN + SKY

24a GIORNATA

25/02/2023 Sabato 18.00 EMPOLI – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

25/02/2023 Sabato 20.45 LECCE – SASSUOLO DAZN + SKY

+ 26/02/2023 Domenica 12.30 BOLOGNA – INTER DAZN + SKY

+ 26/02/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA – MONZA ESCLUSIVA DAZN

26/02/2023 Domenica 18.00 UDINESE – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

26/02/2023 Domenica 20.45 MILAN – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

27/02/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

27/02/2023 Lunedì 20.45 LAZIO – SAMPDORIA DAZN + SKY

+ 28/02/2023 Martedì 18.30 CREMONESE – ROMA ESCLUSIVA DAZN

28/02/2023 Martedì 20.45 JUVENTUS – TORINO ESCLUSIVA DAZN

25a GIORNATA

03/03/2023 Venerdì 20.45 NAPOLI – LAZIO* ESCLUSIVA DAZN

04/03/2023 Sabato 15.00 MONZA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

04/03/2023 Sabato 18.00 ATALANTA – UDINESE* ESCLUSIVA DAZN

04/03/2023 Sabato 20.45 FIORENTINA – MILAN DAZN + SKY

+ 05/03/2023 Domenica 12.30 SPEZIA – HELLAS VERONA DAZN + SKY

+ 05/03/2023 Domenica 15.00 SAMPDORIA – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

05/03/2023 Domenica 18.00 INTER – LECCE ESCLUSIVA DAZN

05/03/2023 Domenica 20.45 ROMA – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

06/03/2023 Lunedì 18.30 SASSUOLO – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

06/03/2023 Lunedì 20.45 TORINO – BOLOGNA DAZN + SKY

(*) Fatta salva l'eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.

26a GIORNATA

10/03/2023 Venerdì 20.45 SPEZIA – INTER ESCLUSIVA DAZN

11/03/2023 Sabato 15.00 EMPOLI – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

11/03/2023 Sabato 18.00 NAPOLI – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

11/03/2023 Sabato 20.45 BOLOGNA – LAZIO* DAZN + SKY

+ 12/03/2023 Domenica 12.30 LECCE – TORINO DAZN + SKY

+ 12/03/2023 Domenica 15.00 CREMONESE – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

12/03/2023 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – MONZA* ESCLUSIVA DAZN

12/03/2023 Domenica 18.00 ROMA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

12/03/2023 Domenica 20.45 JUVENTUS – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

13/03/2023 Lunedì 20.45 MILAN – SALERNITANA DAZN + SKY

27a GIORNATA

17/03/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

17/03/2023 Venerdì 20.45 ATALANTA – EMPOLI DAZN + SKY

+ 18/03/2023 Sabato 15.00 MONZA – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

18/03/2023 Sabato 18.00 SALERNITANA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

18/03/2023 Sabato 20.45 UDINESE – MILAN DAZN + SKY

+ 19/03/2023 Domenica 12.30 SAMPDORIA – HELLAS VERONA DAZN + SKY

+ 19/03/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

19/03/2023 Domenica 15.00 TORINO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/03/2023 Domenica 18.00 LAZIO – ROMA ESCLUSIVA DAZN

19/03/2023 Domenica 20.45 INTER – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

28a GIORNATA

01/04/2023 Sabato 15.00 SPEZIA – SALERNITANA*

01/04/2023 Sabato 18.00 INTER – FIORENTINA*

01/04/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA*

02/04/2023 Domenica 12.30 CREMONESE – ATALANTA*

02/04/2023 Domenica 15.00 MONZA – LAZIO*

02/04/2023 Domenica 15.00 SASSUOLO – TORINO*

02/04/2023 Domenica 18.00 ROMA – SAMPDORIA*

02/04/2023 Domenica 20.45 NAPOLI – MILAN*

03/04/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI – LECCE*

03/04/2023 Lunedì 20.45 BOLOGNA – UDINESE*

29a GIORNATA

08/04/2023 Sabato 12.30 LECCE – NAPOLI* ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 12.30 UDINESE – MONZA DAZN + SKY

+ 08/04/2023 Sabato 14.30 FIORENTINA – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 14.30 SALERNITANA – INTER* ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 16.30 MILAN – EMPOLI* DAZN + SKY

+ 08/04/2023 Sabato 16.30 SAMPDORIA – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 18.30 ATALANTA – BOLOGNA DAZN + SKY

+ 08/04/2023 Sabato 18.30 TORINO – ROMA ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 20.45 HELLAS VERONA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 20.45 LAZIO – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

