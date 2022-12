La Coppa di Lega Inglese in chiaro su NOVE, stasera in diretta Manchester City - Liverpool

Warner Bros. Discovery presenta la Coppa di Lega Inglese a partire dal prestigioso match di ottavi di finale tra il Manchester City campione d’Inghilterra e i lLiverpool detentore del torneo, live il 22 dicembre alle 21 sul NOVE.

L’ultimo grande appuntamento di un mese di calcio indimenticabile è l’ennesimo confronto tra Pep Guardiola e Jurgen Klopp, con Erling Haaland e Momo Salah stelle assenti ai Mondiali, City-Liverpool sarà LIVE giovedì 22 dicembre alle 21:00 in chiaro su NOVE con la telecronaca di Andrea Distaso e Gabriele Ambrosetti, ex-centrocampista che nel 2000 ha vinto FA Cup e Community Shield al Chelsea e sulla panchina dello Swanseaè stato vice di Guidolin, suo allenatore al Vicenza del miracolo Coppa Italia nel 1997.

NOVE trasmetterà Manchester City-Liverpool in diretta e ci sarà un match per ogni fase del torneo (ottavi, quarti, semifinali, finale) fino all’epilogo del 26 febbraio 2023 a Wembley - con i quarti di finale previsti invece il 10-11 gennaio e la doppia semifinale di andata/ritorno - per un totale di 5 partite in chiaro sul portfolio Warner Bros. Discovery.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega; Lewis, Akanji, Laporte, Sergio Gomez; Gündogan, Rodri; De Bruyne, Haaland, Mahrez; Palmer. All.: Guardiola

: Ortega; Lewis, Akanji, Laporte, Sergio Gomez; Gündogan, Rodri; De Bruyne, Haaland, Mahrez; Palmer. All.: Guardiola Liverpool (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Joe Gomez, Robertson; Elliott, Carvalho, Thiago Alcantara; Salah, Darwin Nuñez, Firmino. All.: Klopp.

IL CALENDARIO DELLA COMPETIZIONE