Le partite di Cristiano Ronaldo al Al Nassr in diretta su Sportitalia

Cristiano Ronaldo gioca in esclusiva su Sportitalia, in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre. L’emittente diretta da Michele Criscitiello ha acquisito i diritti per la trasmissione della stagione della Roshn Saudi League in cui milita l’Al Nassr, la nuova squadra del vincitore di cinque Palloni d’Oro. Un accordo che consentirà agli appassionati italiani di non perdersi nulla dell’avventura di CR7 in Arabia Saudita, l’ultima sfida della straordinaria carriera dell’attaccante portoghese.

A partire da domenica 22 gennaio, Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre tutte le partite dell’Al Nassr. Si comincia con Al Nassr-Ittifaq (in programma alle ore 18,30 con prepartita dalle 17,30), attesissimo debutto di Ronaldo con la nuova maglia. La copertura del campionato saudita sarà ampia: ogni settimana è prevista la diretta non solo delle sfide dell’Al Nassr (sempre sul canale 60 del digitale terrestre) ma anche di un’altra partita a rotazione. Nel weekend, domenica 22 Gennaio in diretta su Si SoloCalcio alle 16:00 anche il match Al Hilal Vs Abha.

E non finisce qui perché tutta l’avventura di Cristiano in Arabia sarà seguita: Ronaldo-cam per non perdersi nemmeno un istante delle sue prestazioni, allenamenti, backstage e altro saranno pubblicati anche sui canali social di Sportitalia per valorizzare al meglio la presenza del fuoriclasse in un campionato emergente. Sportitalia si è assicurata i diritti per il mercato italiano di tutto il pacchetto e non solo della trasmissione delle partite.

Michele Criscitiello (CEO e direttore Sportitalia):

«E’ un’operazione che abbiamo fortemente voluto perché Ronaldo non rappresenta solo un’icona calcistica ma è un personaggio che ha un enorme valore in termini di marketing. Grazie alla collaborazione di IMG, siamo contenti di aver creato un rapporto diretto con i responsabili della Roshn Saudi League, che hanno preferito scegliere il nostro progetto garantendo la massima visibilità alla presenza di Cristiano nel loro campionato. Sportitalia si è garantita l’esclusiva assoluta per il territorio italiano non solo delle immagini delle partite della lega saudita, ma anche di quanto accadrà durante la settimana così da confezionare un racconto dell’avventura di CR7 integrato tra televisione, app e social network. Uno slancio verso il futuro»..

Ecco il programma delle prime dirette dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo (l’orario indicato è quello italiano):

Domenica 22 gennaio 2023 ore 18,30 Al Nassr-Ittifaq (prepartita a partire dalle 17:30)

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 16 Fatteh-Al Nassr

Giovedì 9 febbraio 2023 ore 18,30 Wehda-Al Nassr

Venerdì 17 febbraio 2023 ore 16 Al Nassr-Taawon

Sabato 25 febbraio 2023 ore 16 Damak-Al Nassr

La programmazione di Sportitalia e di tutti i canali della piattaforma è disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuita