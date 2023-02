Helbiz Live Serie B 2022/23 23a Giornata, Palinsesto Telecronisti (3 - 4 .-5 Febbraio)

Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che lo scorso anno ha tenuto a battesimo questa nuovo progetto, Helbiz Live ha presentato l’intero Campionato di Serie BKT per la prossima stagione: 20 Club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon Video. Tutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e Highlights.

Il palinsesto di Helbiz Live offre anche altri eventi e contenuti, tra cui il grande sport targato US con la MLB e il basket e football della NCAA e la novità assoluta dell’eSkootr Champioship (eSC) il primo campionato mondiale di monopattini elettrici. L’intera stagione dell’eSC sarà trasmessa live su Helbiz Live e i neo-appassionati di questo sport potranno seguire le performance dell’Helbiz Racing Team e dei suoi giovani piloti, accedendo a contenuti speciali ed esclusivi.

Il nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live, Chiara Giuffrida. Ventiseienne di origine Siciliana, Chiara è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica i Milano e fin da subito ha iniziato a lavorare per tv e radio nel settore sportivo. La passione per il calcio le appartiene da quando era bambina e non l’ha mai abbandonata, dai tempi in cui il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania. Ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, fino a Radio Nerazzurra per l’Inter. Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality “Milano Models” su Class Tv nel 2013; “Miss Italia” su La 7 nel 2015 e poi “Colorado” su Italia 1, “Avanti un altro” e “Tiki Taka” su Canale 5. La sua grinta e l’amore per il calcio, la rendono la ragazza perfetta per rappresentare il mondo di Helbiz Live e il Campionato di B Ogni settimana, Chiara guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione, intrattenendo ed informando il pubblico, coinvolgendo i protagonisti di un Campionato di Serie BKT incredibile e mai visto prima.

HELBIZ LIVE SERIE B DIRETTA - 23a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 3 FEBBRAIO 2023

ore 20:30 Serie B 23a Giornata: Modena vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Gianluca Prudenti

SABATO 4 FEBBRAIO 2023

ore 14:00 Serie B 23a Giornata: Diretta Gol Helbiz Live (diretta)

Moderatore: Raffaele Pappadà



ore 14:00 Serie B 23a Giornata: Benevento vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Marco Pagano

Telecronaca: Marco Pagano



Telecronaca: Fernando Siani

Telecronaca: Fernando Siani



Telecronaca: Walter Calligaris

Telecronaca: Walter Calligaris



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo



Telecronaca: Matteo Marceddu

Telecronaca: Matteo Marceddu



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



Telecronaca: Pietro Scognamiglio ore 16:15 Serie B 23a Giornata: Como vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Davide Romagnoli

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023

ore 16:15 Serie B 23a Giornata: Palermo vs Reggina (diretta)

ore 16:15 Serie B 23a Giornata: Parma vs Genoa (diretta)





Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo ore 16:15 Serie B 23a Giornata: Parma vs Genoa (diretta)

Telecronaca: Andrea Distaso e Jeda

