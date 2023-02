Eleven e Corriere dello Sport Stadio lanciano una nuova partnership

Una grande novità in arrivo per tutti i clienti di ELEVEN che amano tenersi costantemente aggiornati sulle principali notizie da tutto il mondo dello sport. A partire da oggi tutti gli utenti abbonati alla piattaforma potranno attivare senza costi aggiuntivi e per un periodo di 3 mesi il Servizio Full del Corriere dello Sport Stadio, che consente di accedere senza limiti a tutti i contenuti pubblicati sul sito corrieredellosport.it e che comprende numerosi contenuti esclusivi quali interviste, pagelle, approfondimenti, editoriali, calcio internazionale e molto altro.

Il Servizio Full comprende inoltre la replica digitale del quotidiano cartaceo, disponibile ogni giorno a partire dalle 6 del mattino.

L’offerta sarà dedicata sia agli utenti solamente registrati alla piattaforma, i quali riceveranno 1 mese di servizio Full gratuito con rinnovo automatico alla scadenza, sia ai clienti abbonati (sia mensile che stagionale) i quali riceveranno invece un accesso gratuito dal valore di 3 mesi. Anche in questo caso, l’abbonamento si rinnoverà in maniera automatica per altri 3 mesi.

La partnership tra Eleven Sports e Corriere dello Sport Stadio ha lo scopo di rafforzare sempre più il legame con gli appassionati di sport dandogli la possibilità di usufruire di un servizio completo ed esclusivo a 360 gradi per restare aggiornati sulle principali notizie sportive prima, durante e dopo gli eventi, tutto su un solo dispositivo.

«Questa nuova e importante partnership ci rende molto orgogliosi. Il Corriere dello Sport rappresenta un punto di riferimento dell'informazione sportiva cartacea e digitale per migliaia di appassionati - ha commentato Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports - Condividiamo la stessa passione nel raccontare tutto ciò che succede nei campi da gioco: la partnership permette infatti a tutti i nostri clienti di accedere agli approfondimenti e le curiosità di quanto si è visto o si andrà a vedere, in maniera pratica e veloce, dallo stesso dispositivo.»