Europa League, su Rai 1 semifinali Juventus vs Siviglia e Bayer Leverkusen vs Roma

Una semifinale di Europa League che coinvolge la Juventus e una con in campo la Roma saranno trasmesse in chiaro dalla Rai, oltre che sulle piattaforme a pagamento Sky e DAZN. L'accordo segue il provvedimento dell'Agcom che prevede la diffusione in chiaro per eventi "di particolare rilevanza per la società".



Rai 1 trasmetterà l'11 maggio 2023 la gara di andata delle semifinali del secondo torneo continentale Juventus vs Siviglia, mentre il 18 maggio andrà in scena la partita di ritorno Bayer Leverkusen vs Roma.



Giovedì prossimo appuntamento quindi anche in chiaro alle ore 21 su Rai 1 con la diretta dallo Juventus Stadium con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordocampo per le interviste di Alessandra D'Angiò. Il collegamento con Torino sulla prima rete di stato generalista inizierà alle 20:35 con lo studio di presentazione direttamente in campo con Marco Lollobrigida, Marco Tardelli e Daniele Adani, poi spazio alle emozioni dei 90 minuti della partita.



Passati sette giorni, giovedì 20 maggio 2023. Rai 1 seguirà la trasferta in Germania del team di Mourinho con la telecronaca a partire dalle ore 21 di Stefano Bizzotto e Daniele Adani e le interviste da bordocampo di Tiziana Alla. Anche in questa occasione per entrare nel clima della partita studio di presentazione del match dalle 20:35 sullo stesso canale curato da Simona Rolandi, Antonio Di Gennaro e Sebino Nela.

