Champions League, Semifinale Andata, Milan - Inter (diretta TV8 e Amazon Prime Video)

Si fa sempre più calda l'atmosfera della UEFA Champions League che scende in campo su Prime Video con la semi-finale più attesa di sempre: Milan vs Inter. Le due milanesi sono determinate a portare a casa la vittoria in questa infuocata gara d'andata e avvicinarsi così all'ultimo atto della maggiore competizione europea che si giocherà il prossimo 10 giugno a Istanbul. Una sfida da non perdere, in programma mercoledì 10 maggio live su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d'inizio alle 21:00 (disponibile anche in chiaro sul canale TV8 di Sky). In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Ma non è finita qui.

Nel pre-partita targato Prime Video, si aggiunge un'ulteriore postazione a bordocampo dove insieme a Marco Cattaneo ci saranno due ospiti d'eccezione: la stella del Milan Andriy Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell'Inter Samuel Eto'o. La UEFA Champions League su Prime Video è inclusa nell'abbonamento Prime. I membri Prime in Italia possono godere di risparmio, convenienza, intrattenimento e sport dal vivo, il tutto in un'unica iscrizione a soli 4,99 euro al mese o 49,90 euro all'anno.



La telecronaca di Milan - Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Ad animare l'highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:30 Marco Cattaneo, Gianfranco Zola e Luca Toni.



Gli highlights della partita, compresa la semifinale del martedì sera, saranno disponibili on demand su Prime Video a partire dalle 23:00 di mercoledì 10.



Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.



Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024/25 e rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali.

Prime Video ha trasmesso alcune delle più importanti partite europee del calcio italiano delle ultime due stagioni, tra cui Barcellona-Inter e Juventus-Chelsea. Dalla stagione 2024/25, la UEFA Champions League passerà dal formato attuale a 36 club partecipanti e si giocherà con una nuova fase di campionato e un ulteriore turno a eliminazione diretta che porterà ancora più partite di alto livello a tutti gli appassionati di calcio.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

Inoltre grazie all'accordo triennale tra Sky e Amazon a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video, per il triennio 2021/2024. Questi match si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky.

Questa intesa rafforza la partnership tra Sky e Amazon avviata lo scorso anno. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico. Questo nuovo accordo amplia l’offerta delle Coppe Europee disponibile per i bar e gli hotel abbonati a Sky che, per il triennio 2021-24, include quindi tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League.



Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business.

1. Per iniziare

1.1 Devo pagare un sovrapprezzo per guardare la UEFA Champions League su Prime Video?

I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inclusa nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi. I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni (successivamente il costo del servizio sarà di €4.99/mese o €49.90/anno). Per maggiori informazioni visita amazon.it/prime.

1.2 Dove posso guardare le partite in diretta della UEFA Champions League?

Vai sull'app Prime Video del tuo device, apri il menu a tendina alla voce "Categorie" e all'interno del menù seleziona "Sport”. Una volta selezionato Sport” vedrai il match nella sezione “I tuoi eventi in diretta e futuri". In alternativa, vai sulla tua App Prime video (o sulla homepage Amazon.it) e cerca “UEFA Champions League”. Tieni presente che su alcuni device, è possibile selezionare "Sport" da subito e si può navigare da li.

1.3 Su quali dispositivi posso guardare le partite in diretta della UEFA Champions League?

Guarda la UEFA Champions League a casa o dove vuoi, su uno tra le centinaia di dispositivi compatibili con l'app Prime Video. Guarda in streaming online o usando l'app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco o smart TV. Per la lista completa dei dispositivi compatibili visita Link

1.4 In quali paesi posso guardare la UEFA Champions League su Prime Video?

La UEFA Champions League su Prime Video è disponibile per i clienti Prime in Italia (compresi San Marino e Città del Vaticano).

1.5 Come posso iscrivermi ad Amazon Prime?

Puoi iniziare un periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime o iscriverti a €4.99/mese o €49.90/anno. Oltre alla UEFA Champions League, i clienti Prime possono usufruire di numerosi vantaggi tra cui spedizioni Premium, offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubbliciatarie. Per maggiori informazioni visita amazon.it/prime

1.6 Posso guardare le partite al pub o al bar?

Le migliori partite del mercoledì della UEFA Champions League di Prime Video saranno disponibili nei bar che hanno sootoscritto il pacchetto Sky Bar. Verifica con il tuo bar di fiducia: la disponibilità può variare a seconda del pacchetto sottoscritto e delle limitazioni legate alla pandemia. Se gestisci un bar o altri esercizi commerciali e vuoi trasmettere le partite dovrai acquistare il servizio attraverso l’offerta Sky business.

2. Contenuti e funzionalità

2.1 Quali partite della UEFA Champions League saranno disponibili su Prime Video?

Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre alla prestigiosa Supercoppa UEFA, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre impegnata una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

2.2 Quale sarà la prossima partita di UEFA Champions League ad essere trasmessa su Prime Video?



La prossima partita su Prime Video sarà:

Mercoledì 17 Maggio (alle 21:00): Manchester City vs Real Madrid

La diretta delle partite con squadre italiane comincerà alle 19:30 (alle 20:00 senza squadre italiane).

2.3 Ci sarà un programma prepartita?

Si, ci sarà un programma prepartità per ogni match: comincerà circa 90 minuti prima (19:30) del calcio d'inizio per le partite delle 21:00. Comincerà alle 18:00 per le partite delle 18:45.

2.4 Oltre alle partite quali altri contenuti posso vedere?

Ci sarà un programma di highlights in diretta subito dopo la trasmissione della partita del mercoledì di Champions League. In questo show verranno mostrati gli highlights di tutte le partite della giornata (martedì e mercoledì). Una volta che la diretta del programma di highlights sarà terminata, il programma rimarra disponibile on demand su Prime Video fino alle 24:00 del giovedì (orario italiano). L'intera registrazione della partita e gli highlights (versione breve e lunga) saranno disponibili a partire da 30 minuti dopo il fischio di fine partita. Singole clip di tutte le partite del martedì e del mercoledì saranno disponibili come video on demand circa 30 minuti dalla fine della partita fino alle 24:00 del giovedì (orario italiano). Ulteriori programmi relativi alla UEFA Champions League e altri contenuti Amazon Originals sono disponibili on demand.

2.5 Tutte le partite saranno commentate?

Sì, ci sarà un commento in italiano per ogni partita. Opzioni audio alternative saranno disponibili nella barra delle impostazioni, garantendoti la possibilità di personalizzare la tua esperienza della diretta.

2.6 Posso vedere statistiche e formazioni (funzionalità X-Ray) durante le dirette dei match di UEFA Champions League?

La funzione è disponibile su smartphone, tablet e web selezionando il pulsante "X-Ray" per accedere in tempo reale a statistiche, key moments (clip video comprese) e formazioni delle squadre in campo. Tramite il dispositivo Amazon Fire TV Stick è possibile richiamare i comandi di riproduzione del player durante il live e attivare la funzionalità X-Ray attraverso il telecomando della Fire TV.

2.7 Come posso attivare o disattivare i sottotitoli?

Puoi attivare o disattivare i sottotitoli cliccando la freccia in alto del tuo telecomando e selezionando le opzioni per i sottotitoli. Su alcuni dispositivi l'icona dei sottotitoli ha il simbolo della chat o si trova tra le opzioni del menu con la dicitura "sottotitoli" sulla pagina delle informazioni del video.

2.8 Posso mettere in pausa, mandare indietro o avanti il video sul mio dispositivo?

Le funzioni indietro, pausa e avanti sono disponibili sui dispositivi mobili Android/iOS, online (Chrome, FireFox, Edge), Fire TV, Google Chromecast, Apple TV (Gen 3 o più recenti) e Smart TV selezionate. Clicca "guarda dall'inizio" dalla pagina di dettaglio della partita o direttamente nel player per guardarla dal calcio d'inizio. Queste funzioni non sono supportate da tutti i dispositivi.

2.9 Posso guardare la UEFA Champions League in viaggio?

I clienti Prime localizzati in Italia potranno guardare le partite in diretta, i replay e gli highlights anche quando viaggiano in altri paesi dell'Unione Europea. Tutte le altre località internazionali non sono supportate.

3. Risoluzioni dei problemi

3.1 Sto avendo problemi con lo streaming, cosa posso fare?

Per prima cosa controlla la capacità (larghezza) di banda del tuo dispositivo, Prime Video consiglia una velocità minima di 1 Mbps per l'SD e 5 Mbps per l'HD. Prime Video fornirà la più alta qualità di streaming sulla base della capacità di banda disponibile. Se stai riscontrando problemi con la compensazione del movimento (judder/motion), raccomandiamo di disattivare la funzione Motion della tua TV. Questa funzione può avere nomi diversi a seconda del marchio della TV. Alcuni esempi della funzione Motion sono Auto Motion Plus, Tru Motion, MotionFlow, Cinemotion e Motion Picture. Se riscontri ulteriori problemi ti preghiamo di contattarci.

3.2 La trasmissione della partita è in ritardo, come posso diminuire questo effetto?

Anche se tutti i dispositivi sono stati ottimizzati per offrire un'esperienza visiva chiara e lineare, alcuni dispositivi offrono un ritardo minore tra la partita dal vivo e il tuo streaming in diretta. Raccomandiamo l'utilizzo di Fire TV, dispositivi iOS o Android per una migliore esperienza di visione.

3.3 Mi viene segnalato un errore di localizzazione quando provo a connettermi alla partita.

Le partite della UEFA Champions League su Prime Video sono disponibili solo per i clienti residenti in Italia (inclusi San Marino e Città del Vaticano). Tutte le altre ubicazioni internazionali non sono disponibili. Prime Video non supporta lo streaming attraverso Virtual Private Network (VPN) o connessioni proxy. Per guardare Prime Video, devi disabilitare questi servizi o provare a collegarti ad un'altra connessione disponibile.

3.4 Perchè non posso vedere lo sport in diretta dal mio dispositivo?

I seguenti dispositivi non supportano lo streaming in diretta su Prime Video, quindi non sarà possibile guardarlo su: LG Hawaii TV: alcuni modelli del 2015 e modelli precedenti Sony Bravia TV: alcuni modelli del 2015 e modelli precedenti Sony Bravia Blu-Ray Disc Player La console di gioco Xbox 360 Le console di gioco Nintendo Wii e Wii U

3.5 Posso guardare la partita su più dispositivi?

I clienti possono guardare la stessa partita su due dispositivi contemporaneamente

3.6 Risoluzione di ulteriori problemi

Per la risoluzione di ulteriori problemi ti preghiamo di visitare Link.