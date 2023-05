Sport Mediaset, Champions 2022/23 | Semifinale Ritorrno Palinsesto Telecronisti (Inter - Milan Canale 5)

Martedì 16 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League “Inter-Milan”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.

Nello spettacolare scenario di San Siro, a Milano, va in scena l’euroderby tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli. L’andata è terminata 0-2 per l’Inter. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Mercoledì 17 maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi di “Manchester City-Real Madrid” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli.

SPORT MEDIASET CHAMPIONS SEMIFINALI - RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI

Martedi 16 Maggio 2023:

ore 19:45 Studio - Champions League LIVE

Streaming: diretta su Mediaset Infinity+ | 1

In studio: Benedetta Radaelli, Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.





ore 21:00 Semifinale Ritorno | INTER vs MILAN [and. 2-0]

Giuseppe Meazza, San Siro - Milano

Tv: diretta in chiaro su Canale 5

Streaming: diretta gratuita su SportMediaset.it e Mediaset Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani - Commento: Massimo Paganin

Bordocampo ed interviste: Angiolo Radice, Daniele Miceli, Marco Barzaghi, Claudio Raimondi





ore 22:50 Studio - Champions League LIVE

Tv: diretta in chiaro su Canale 5 e su Mediaset Infinity+ | 1

Streaming: diretta gratuita su SportMediaset.it e Mediaset Infinity+

Highlights, interviste ed approfondimenti della giornata di Champions League.

In studio: Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

Mercoledi 17 Maggio 2023:

ore 23:00 Studio - Champions League LIVE

Streaming: diretta su Mediaset Infinity+ | 1

Conduce: Benedetta Radaelli

Highlights, interviste ed approfondimenti della giornata di Champions League. All'interno anche la sintesi di Manchester City - Real Madrid

