Uefa Europa Conference League Finale 2023, FIORENTINA - West Ham (diretta tv Sky Sport, TV8, DAZN)

La seconda edizione di UEFA Europa Conference League vedrà affrontarsi in finale Fiorentina e West Ham (diretta tv Sky Sport, TV8, DAZN) all'Eden Arena di Praga. I viola puntano a succedere alla Roma, vincitrice della prima edizione, e mantenere il trofeo in Italia, mentre gli Hammers vanno a caccia del loro primo trofeo europeo dopo 43 anni di digiuno.

Entrambi i club hanno in bacheca dei trofei europei avendo vinto la Coppa delle Coppe negli anni '60: la Fiorentina nell'edizione inaugurale del 1960/61 diventando la prima squadra italiana a sollevare un importante trofeo UEFA, mentre il West Ham nella sua stagione d'esordio in Europa nel 1964/65. La squadra londinese è stata anche una delle tre vincitrici della Coppa Intertoto UEFA nel 1999.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Questo è il primo incontro tra i due club in competizioni UEFA. La Fiorentina ha un bilancio in positivo contro squadre inglesi (6 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) e ha vinto due dei tre confronti a eliminazione diretta. Ha battuto l'Everton 4-2 ai rigori al Goodison Park negli ottavi di Coppa UEFA 2007/08 dopo che entrambe hanno vinto in casa per 2-0, e il Tottenham Hotspur negli ottavi di UEFA Europa League 2014/15 (1-1 t, 2- 0 c), ma ha perso contro gli Spurs nella stessa fase della stessa competizione 12 mesi dopo (1-1 c, 0-3 t) nell'ultima gara contro un club inglese. L'unico precedente del West Ham contro avversarie italiane in Europa è stato una sconfitta al primo turno di Coppa UEFA 2006/07 contro il Palermo, in cui la squadra di Alan Pardew ha perso 0-1 a Londra e 3-0 in Sicilia. La Fiorentina ha già giocato, e perso, una finale di coppa in questa stagione: 2-1 contro l'Inter nella finale di Coppa Italia del 24 maggio a Roma. Nessuna delle due squadre si è qualificata per l'Europa per la prossima stagione attraverso le competizioni nazionali: la Fiorentina si è classificata ottava in Serie A - nonostante abbia vinto nove volte e perso solo in due occasioni nelle ultime 16 partite - e il West Ham si è classificato 14esimo in Premier League. La vittoria nella finale di UEFA Europa Conference League, che viene premiata con un posto nella fase a gironi di UEFA Europa League 2023/24, è quindi l'unica via d'accesso possibile per entrambi i club per qualificarsi in Europa per la prossima stagione. È la seconda finale UEFA per club che si disputa all'Eden Arena dopo la Supercoppa UEFA del 2013, vinta dal Bayern Monaco per 5-4 ai rigori dopo il pareggio per 2-2 contro il Chelsea. È la prima delle due finali europee anglo-italiane di questa settimana, considerando che Manchester City e Inter si sfideranno nella finale di UEFA Champions League sabato sera a Istanbul. Ci sono state sei precedenti finali di Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe tra squadre inglesi e italiane, con tre vittorie a testa. Inoltre, le squadre italiane hanno vinto tutti e tre gli incontri di Supercoppa UEFA. La finale più recente tra avversari di Serie A e Premier League è stata in occasione della vittoria per 2-1 del Milan contro il Liverpool nella finale di UEFA Champions League del 2007 ad Atene. Squadre inglesi e italiane non si sono mai incontrate in una finale di Coppa UEFA o di UEFA Europa League.

ROAD TO PRAGA - Entrambe le squadre hanno iniziato la loro prima stagione di UEFA Europa Conference League negli spareggi di qualificazione, anche se il West Ham ha giocato due partite in meno per raggiungere la finale, avendo vinto il proprio girone ed evitato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, mentre la Fiorentina è arrivata seconda nel girone. Il bilancio degli italiani nelle 16 partite disputate è di 11 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, tra cui una serie di nove vittorie consecutive dalla terza giornata fino all'andata dei quarti di finale. Gli inglesi invece arrivano a Praga da imbattuti, avendo vinto 13 partite su 14 e pareggiato l'altra. In entrambe le squadre ci sono giocatori cechi, e tutti e tre saranno di casa nello stadio di Praga avendo giocato con Slavia Praha: Antonín Barák della Fiorentina (2016/17), Tomáš Souček (2015-20) e Vladimír Coufal (2018 ) -20) del West Ham. La Fiorentina ha perso il primo posto del Gruppo A durante l'autunno in favore dell'Ä°stanbul Başakşehir per la differenza reti negli scontri diretti, anche se entrambe hanno segnato 14 reti. I viola hanno poi segnato altri sette gol negli spareggi a eliminazione diretta superando il Braga (4-0 t, 3-2 c), altri cinque contro il Sivasspor negli ottavi (1-0 c, 4-1 t), altri sei nei quarti contro il Lech Poznań (4-1 t, 2-3 c) e altri quattro in rimonta contro il Basilea all'ultimo minuto dei supplementari della semifinale, con Barák che ha segnato il gol decisivo in Svizzera dopo la doppietta di Nicolás González (1-2 c, 3-1 dts). Il West Ham è diventato la prima squadra a chiudere un girone di UEFA Europa Conference League a punteggio pieno avendo vinto tutte e sei le partite del Gruppo B (contro FCSB, Silkeborg e Anderlecht), il tutto dopo aver superato le due partite di qualificazione contro il Viborg. La formazione londinese ha quindi allungato la striscia di vittorie superando l'AEK Larnaca agli ottavi (2-0 t, 4-0 c). Ai quarti ha pareggiato l'andata in trasferta per 1-1 contro il Gent, salvo poi vincere in rimonta per 4-1 qualificandosi in semifinale per la seconda stagione consecutiva. A differenza della UEFA Europa League della scorsa stagione, tuttavia, ha superato l'AZ Alkmaar battendolo due volte (2-1 c, 1-0 t), con Pablo Fornals autore del gol qualificazione nei minuti di recupero del ritorno nei Paesi Bassi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA - WEST HAM



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Cabral. Allenatore Vincenzo Italiano.



WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. Allenatore David Moyes

La UEFA ha reso noto gli arbitri della finali delle coppe europee, tutte e tre le finali vedono coinvolte le squadre italiane: sarà Carlos del Cerro Grande a dirigere la sfida di Praga tra Fiorentina e West Ham per la finale di Conference League. Lo spagnolo in questa stagione ha già incrociato una volta la Fiorentina di Italiano. Carlos del Cerro Grande, classe 1976, è un arbitro di Madrid che dalla stagione 2011/12 dirige le partite in Spagna de LaLiga. Carlos del Cerro Grande è uno degli arbitri più esperti nel panorama internazionale. Gli assistenti saranno Cebrian Devis e Porras, Gil Manzano sarà il quarto uomo, Barbero Siviglia al VAR, Munuera come assistente al VAR, Hernandez e Lopes Martins come supporto VAR a completare una squadra interamente spagnola. Del Cerro Grande è un direttore di gara molto esperto, che dal 2011 arbitra ne LaLiga e dal 2013 è diventato internazionale. Del Cerro Grande in carriera ha diretto 22 partite di Champions League, 15 di Europa League e 2 di Conference: con squadre italiane sempre coinvolte, Leicester-Roma dell'anno scorso e Braga-Fiorentina in questa stagione. La Viola allenata da Italiano ha già incontrato Del Cerro Grande sul suo percorso, proprio nella stagione 2022/23 in Conference League. La partita è andata bene alla Fiorentina, infatti lo spagnolo ha arbitrato Braga-Fiorentina, vinta dai viola per 4-0 in Portogallo. Sfida valida per i playoff per accedere agli ottavi della competizione europea. Non solo arbitro, ma anche quarto uomo Del Cerro Grande nella finale di Euro2020 tra Inghilterra e Italia a Wembley. Un arbitro spagnolo, insomma, che conosce bene le squadre italiane e il calcio nostrano. Il bilancio di Del Cerro Grande nella direzione di sfide che coinvolgono squadre italiane dice: 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Nella stagione in corso Del Cerro Grande ha diretto tra l'altro Napoli-Liverpool 4-1, Juventus-PSG 1-2 e Inter-Benfica 3-3 di Champions League, le prime due della fase a gironi e l'ultima valida per i quarti di finale.

Viola all'ottava finale europea, 2 vittorie: Coppa delle Coppe (1961) e Mitropa Cup (1966). West Ham alla terza finale, una sola vittoria: Coppa delle Coppe (1965).

