Uefa Europei Under 21 2023 - diretta Rai Sport

Fischio d'inizio della 24esima edizione dell'Europeo Under 21 (diretta Rai), di scena in Romania e Georgia. Sipario sabato 8 luglio. Terminati i primi 4 match: Georgia-Portogallo è finita 2-0, Belgio-Olanda è terminata a reti bianche, Ucraina-Croazia 2-0, Romania-Spagna con un rotondo 0-3 per gli iberici. Cinque le città prescelte dove si disputeranno le partite del torneo: in Romania, Bucarest e Cluj-Napoca, Tbilisi, Batumi e Kutaisi per la Georgia. Detentrice del trofeo è la Germania, vittoriosa nell'edizione disputata in Ungheria e Slovenia, l'Italia portò a casa il successo nel 2004. Finale programmata sabato 8 luglio a Batumi

Il torneo, che si svilupperà in appena diciotto giorni tra Georgia e Romania, mette in palio tre pass per Parigi 2024: oltre alla Francia, qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante, saranno ammesse altre tre Nazionali (esclusa l'Inghilterra, che non può qualificarsi ai Giochi in quanto il paese partecipa a livello olimpico in modo unitario come Gran Bretagna). Se la Francia dovesse raggiungere le semifinali, si qualificherebbero automaticamente a Parigi 2024 le altre tre semifinaliste. Se invece i Bleus non dovessero piazzarsi tra le prime 4 dell'Europeo, si qualificherebbero alle Olimpiadi le due squadre finaliste più la vincente del playoff olimpico tra le due semifinaliste sconfitte, che di disputerebbe venerdì 7 luglio alle 21 o sabato 8 luglio alle 15 a Bucarest.

Al torneo prenderanno parte sedici squadre, suddivise in quattro gironi: Belgio, Georgia, Olanda e Portogallo si incroceranno nel girone A, Croazia, Romania, Spagna e Ucraina nel girone B. Nel gruppo C, invece, la Germania campione in carica proverà a difendere il titolo affrontando Repubblica Ceca, Inghilterra e Israele mentre il girone D, quello dell’Italia, comprende, oltre alla Francia, anche Svizzera e Norvegia.

Gli Azzurrini, infatti, vogliano provare a tornare sul trono d'Europa, che tra il 1992 e il 2004 li vide trionfare per cinque volte in sette edizioni. Missione difficile, ma non impossibile, per un gruppo solido, che ha dominato, chiudendo da imbattuto, il girone di qualificazione, con sette vittorie e tre pareggi, e che nella fase finale potrà contare sugli innesti di Scalvini, Tonali e Gnonto, in "prestito" dalla nazionale maggiore.

Le gare della prima fase degli Azzurrini si giocheranno tutte a Cluij: dopo l'esordio con Francia (diretta Rai 1, ore 20.35), ecco la Svizzera (domenica 25 alle 17.50, diretta Rai 2), prima della conclusione di mercoledì 28 contro la Norvegia, alle 20.35 e in diretta su Rai 1. Le telecronache delle partite dell'Italia saranno affidate a Luca De Capitani e Katia Serra, con gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi e il presentation studio, sul campo, con Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro.

Di seguito il calendario delle partite in onda sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Le gare in onda su Rai Sport HD saranno disponibili anche con qualità migliorata sul canale 558 del digitale terrestre in formato HEVC per i televisori e decoder compatibili con il segnale.

MERCOLEDI 21 GIUGNO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Gruppo A: Belgio vs Paesi Bassi

Meskhi Stadium - Tbilisi

diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Ubaldo Righetti





Steaua Stadium - Bucarest

diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni

GIOVEDI 22 GIUGNO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Gruppo C: Cechia vs Inghilterra

Batumi Arena - Batumi

diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni





Cluj Arena - Cluj-Napoca

diretta esclusiva su RAIUNO (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Luca De Capitani e Katia Serra

Pit Presentation: Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro - Bordocampo: Andrea Riscassi

Produttore esecutivo: Isabella Piemontese - Coordinamento giornalistico: Annalisa Bartoli - Supervisione: Alessandro Antinelli

SABATO 24 GIUGNO 2023:

ore 20:45 Uefa Europei U21 2023 Gruppo B: Spagna vs Croazia

Giulesti Stadium - Bucarest

diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Ubaldo Righetti

DOMENICA 25 GIUGNO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Gruppo D: Svizzera vs ITALIA

Cluj Arena - Cluj-Napoca

diretta esclusiva su RAIDUE (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Luca De Capitani e Katia Serra

Pit Presentation: Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro - Bordocampo: Andrea Riscassi

Produttore esecutivo: Isabella Piemontese - Coordinamento giornalistico: Annalisa Bartoli - Supervisione: Alessandro Antinelli





Dr. Constantin Rădulescu Stadium - Cluj-Napoca diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni

MARTEDI 27 GIUGNO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Gruppo A: Portogallo vs Belgio

Meskhi Stadium - Tbilisi

diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Ubaldo Righetti





Giulesti Stadium - Bucarest

diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni

MERCOLEDI 28 GIUGNO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Gruppo C: Inghilterra vs Germania

Batumi Arena - Batumi

diretta esclusiva su RAI SPORT HD (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni





Cluj Arena - Cluj-Napoca

diretta esclusiva su RAIUNO (in streaming su RAIPLAY)

Telecronaca: Luca De Capitani e Katia Serra

Pit Presentation: Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro - Bordocampo: Andrea Riscassi

Produttore esecutivo: Isabella Piemontese - Coordinamento giornalistico: Annalisa Bartoli - Supervisione: Alessandro Antinelli

SABATO 1 LUGLIO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Quarto di Finale 1: 1° Gr. A vs 2° Gr. C

Meskhi Stadium - Tbilisi





Giulesti Stadium - Bucarest



DOMENICA 2 LUGLIO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Quarto di Finale 3: 1° Gr. C vs 2° Gr. A

Shengelia Stadium - Bucarest





Cluj Arena - Cluj-Napoca



MERCOLEDI 5 LUGLIO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 3

Batumi Arena - Batumi





Steaua Stadium - Bucarest

SABATO 8 LUGLIO 2023:

ore 18:00 Uefa Europei U21 2023 Finale

Batumi Arena - Batumi

Per quanto riguarda la seconda fase del torneo (quarti di finale, semfinale, finale), le partite che coinvolgeranno eventualmente l'Italia saranno trasmese n diretta esclusiva su RAIUNO e le altre su RAI SPORT HD, altrimenti tutte le partite saranno in diretta esclusiva su RAISPORT HD.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)