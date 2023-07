Coppa Italia Frecciarossa 2023, calendario 32esimi su Italia 1 e Canale 20 Mediaset

La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nella stagione 2023/2024. Il prossimo spettacolo prenderà inizio con il primo turno eliminatorio, in programma dal weekend 5/6 Agosto 2023, e si concluderà il 15 maggio 2024, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità dell’Inter, vincitrice dell’ultima edizione del trofeo contro la Fiorentina.

Sarà Catanzaro-Foggia, sabato 5 agosto, la prima gara della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024. La nuova edizione del torneo partirà anche in questa stagione dal Turno Preliminare. Le altre gare saranno Reggiana-Pescara, Feralpisalò-LR Vicenza e Cesena-Virtus Entella, tutte in programma domenica 6 agosto.

I Trentaduesimi di Finale vedranno invece entrare in scena le prime formazioni di Serie A. Venerdì 11 agosto si affronteranno Frosinone-Pisa, Udinese-Catanzaro/Foggia, Genoa-Modena, Bologna-Cesena/V.Entella. Sabato 12 agosto sarà invece il turno di Empoli-Cittadella, Bari-Parma, Hellas Verona-Ascoli e Cagliari-Palermo. Salernitana-Ternana, Sassuolo-Cosenza, Lecce-Como e il Monza contro la vincente di Reggiana-Pescara scenderanno in campo domenica 13 agosto, mentre lunedì 14 agosto le gare saranno Cremonese-Crotone. Sampdoria-Sudtirol, Spezia-Venezia e Torino- Feralpisalò/LR Vicenza.

Le 8 "teste di serie" Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma inizieranno il loro percorso nella competizione a partire dagli Ottavi di Finale.

Tutte le partite della competizione (a partire dai trentaduesimi di finale) saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Di seguito il programma completo dei 32esimi di finale: