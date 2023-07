Cronache di Spogliatoio trasmette in esclusiva PSG-Cerezo Osaka su YouTube

Cronache di spogliatoio annuncia un evento storico nella comunicazione italiana. Per la 1ª volta, un medium nato sui social network diventa broadcaster di una partita di calcio professionistico.

Venerdì 28 luglio alle 12.20 PSG - Cerezo Osaka sarà trasmessa in diretta esclusiva per l'Italia sul canale YouTube “Cronache di spogliatoio”.

La telecronaca sarà affidata a Ivan Fusto (telecronista Prime Video e Sportitalia), mentre lo studio all'intervallo e nel post partita avrà come protagonisti: Giuseppe Pastore (giornalista e volto di Cronache), Fernando Siani (Prime Video e Cronache), Antonio Dikele Distefano (scrittore, sceneggiatore e fondatore di Esse Magazine).

Giulio Incagli, fondatore e CEO di Cronache di spogliatoio:

«Crediamo che i diritti tv siano lo step necessario per posizionare Cronache tra i media leader del settore anche per il target over 35. Dopo anni di lavoro ossessivo a livello editoriale e commerciale, oggi siamo in grado di garantire solidità per essere considerati partner affidabili agli occhi dei distributori di diritti sportivi. Vogliamo mandare un messaggio chiaro al mercato: da oggi c’è anche Cronache di spogliatoio».