Amichevoli Estive 2023 su Sky, NOW e DAZN: le partite in diretta del 2 e 3 Agosto

L'estate 2023 vedrà disputarsi in tutto il mondo una serie di amichevoli pre-campionato tra grandi squadre di club. Si tratta di match non ufficiali che servono ai team per testare la condizione fisica, provare nuovi schemi di gioco e visionare eventuali nuovi acquisti, in vista della prossima stagione. In Italia le amichevoli estive vedranno impegnate le big della Serie A, pronte a darsi battaglia in vista dell'inizio del campionato. Le partite saranno trasmesse dai principali broadcaster come Sky, DAZN e NOW, con telecronaca di esperti commentatori che analizzeranno la forma delle squadre, evidenziando punti di forza e debolezza di ogni club.

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

ore 05:00 MILAN vs BARCELLONA

diretta Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

telecronaca Federico Botti

Soccer Champions Tour - Dagli Stati Uniti,i migliori match della tournee estiva che vede coinvolte: Juventus, Milan, Arsenal, Barcellona, Manchester United e Real Madrid.





ore 18:30 NAPOLI vs GIRONA [esclusiva]

diretta Sky Sport 251 (solo in pay per view al costo di 9,99€)





ore 19:00 LENS vs TORINO [esclusiva]

diretta Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254) e in streaming su NOW



ore 20:30 PARMA vs SASSUOLO [esclusiva]

diretta Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e in streaming su NOW





ore 20:45 FARENSE vs ROMA [esclusiva]

diretta Sky Sport Summer (201) Sky Sport (252) e in streaming su NOW

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

ore 01:30 JUVENTUS vs REAL MADRID

diretta Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Marinozzi

Soccer Champions Tour - Dagli Stati Uniti,i migliori match della tournee estiva che vede coinvolte: Juventus, Milan, Arsenal, Barcellona, Manchester United e Real Madrid

MERCOLEDI 2 AGOSTO 2023

Milan vs Barcellona 02/08/2023 05:00

Telecronaca: Dario Mastroianni

Dopo gli incontri con Real e Juventus il Milan di Stefano Pioli affronta il Barcellona campione di Spagna nell'ultimo test americano. Oramai a un passo dalla ripresa del campionato, con un inizio che si prospetta tutt'altro che semplice, sfidare i ragazzi di Xavi non può che alzare il livello della preparazione: per i rossoneri fare bene è d'obbligo.



Liverpool vs Bayern Monaco 02/08/2023 13:30 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214]

Telecronaca: Tommaso Turci

A pochi giorni dalla sfida contro il Leicester City, il Liverpool di Jurgen Klopp alza il livello affrontando al National Stadium i campioni di Germania del Bayern Monaco e il connazionale Thomas Tuchel. Un test importante in vista dei primi impegni ufficiali della stagione: per i Reds in Premier League contro il Chelsea, per il Bayern in Supercoppa contro il Lipsia.

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023