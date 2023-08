Mondiali di ciclismo 2023 a Glasgow, diretta Discovery+ ed Eurosport (3 - 13 Agosto)

Si disputano a Glasgow, in Scozia, i Mondiali 2023 di ciclismo: un evento che quest’anno unisce tutte le discipline olimpiche - ciclismo su strada, ciclismo su pista, mountain bike e BMX - in una sola rassegna iridata.



Una novità assoluta voluta dall'UCI, che da questa prima edizione proporrà i Mondiali multidisciplina ogni quattro anni, con oltre 2500 atleti tra gare maschili e femminili di professionisti Elite, Under-23 e Juniores. Si parte in pista con le stelle azzurre dell’inseguimento Filippo Ganna e Jonathan Milan, passando alla strada a cronometro e in linea, fino alle prove di Bmx (Freestyle Flatland, Park, Racing), Mountain Bike (Cross-country, Marathon e Downhill), Gran Fondo, Indoor, Trial e Paraciclismo. In totale tredici discipline riunite in Scozia, a Glasgow, dal 3 al 13 agosto, da seguire in diretta integrale e on demand su Discovery+. Tra i favoriti: Filippo Ganna (inseguimento individuale), Harrie Lavreysen (sprint), Katie Archibald (omnium), Pauline Grabosch (sprint), Loana Lecomte (MTB XCO), Vlad Dascalu (downhill), Natalya Diehm (BMX freestyle).



Il CT della nazionale italiana elite uomini, Daniele Bennati, ha diramato la lista dei convocati per la prova in linea di domenica 6 agosto, che vedrà Matteo Trentin e Alberto Bettiol come capitani. Nove in totale i nomi, da cui usciranno gli otto titolari. Tra gli Under 23, il CT Marino Amadori punterà soprattutto su Francesco Busatto, vincitore quest'anno della Liegi-Bastogne-Liegi di categoria e campione italiano. Per la prova juniores maschile, il CT Dino Salvoldi ha convocato 5 atleti, tra cui Giaimi e Gualdi.

Nel settore femminile elite, non ci sarà la stella Elisa Longo Borghini, alle prese con un infortunio. Il CT Sangalli punterà quindi su Balsamo, Persico e Consonni. Per la prova juniores, riflettori su Federica Venturelli. Nelle prove a cronometro, fari puntati su Filippo Ganna, che punta al terzo titolo iridato consecutivo tra gli elite, e Vittoria Guazzini tra le donne. Nella staffetta a squadre mista, Italia a caccia del podio.

Infine, nel paraciclismo il Commissario Tecnico Pierpaolo Addesi ha convocato 33 atleti tra uomini e donne. Si punta a diverse medaglie nelle gare in programma dal 9 agosto. Una spedizione azzurra ampia e competitiva in tutte le specialità, pronta a lasciare il segno ai Mondiali di casa che si disputeranno nella cornice di Glasgow.

Al commento saranno impegnati per Warner Bros. Discovery i telecronisti Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli (strada maschile), Pietro Pisaneschi, Ilenia Lazzaro (strada femminile), Fabio Panchetti, Marco Cannone (pista), Riccardo Roversi, Andrea Campagna, Luca Casali e Marco Aurelio Fontana (mountain bike, bmx e trial).

Su Discovery+ sarà possibile non perdersi davvero nulla: ogni gara, maschile e femminile, delle categorie Elite, Under 23 e Juniores, sarà visibile live senza interruzioni sulla piattaforma digitale. Gli abbonati Sky e DAZN potranno inoltre seguire i Mondiali in TV, sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Questi sono visibili anche per i clienti TimVision.

LA PROGRAMMAZIONE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU EUROSPORT