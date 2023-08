Serie B 2023 - 2024, anticipi e posticipi 1a, 2a, 3a Giornata diretta tv Sky Sport, DAZN

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare dalla 1a alla 3a giornata della Serie BKT 2023/2024 con l'opening day Bari-Palermo, venerdì 18 agosto alle ore 20:30, che alza il sipario sulla nuova stagione.

Dopo il calendario asimmetrico, la Serie BKT 2023/2024 ha anche il suo pallone ufficiale, il Kombat™ Ball 2023/2024, disegnato per il settimo anno consecutivo da Kappa®, una partnership rinnovata, testimonianza di un rapporto ormai consolidato.

Il pallone presenta nuovamente l’azzurro dell’Italia ed un design che vuole rappresentare la nostra nazione come parte di un insieme di Paesi uniti dalla passione per il gioco più bello del mondo. La sfera risulta altamente all’avanguardia, con linee nuove e la particolarità di 14 pannelli che, insieme a micro-scanalature distribuite sulla superficie esterna in dimple, migliorano il grip e l’aerodinamicità, ottenendo così un maggiore controllo su ogni tipo di superficie. Inoltre, la pressione distribuita uniformemente consente di effettuare tiri più potenti e precisi con benefici nella performance sportiva.

Tutte le partite (e playoff/playout) della Serie Bkt 2023/24 sono in diretta su Sky, NOW, DAZN.

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA SERIE BKT 2023-2024 LIVE SU SKY SPORT, DAZN, NOW



1a GIORNATA DI ANDATA*

Venerdì 18 agosto 2023 ore 20.30 BARI – PALERMO SKY + DAZN

+ Sabato 19 agosto 2023 ore 20.30 COSENZA – ASCOLI SKY + DAZN

+ Sabato 19 agosto 2023 ore 20.30 CREMONESE – CATANZARO SKY + DAZN

+ Sabato 19 agosto 2023 ore 20.30 TERNANA – SAMPDORIA SKY + DAZN

+ Domenica 20 agosto 2023 ore 18.00 SÜDTIROL – SPEZIA SKY + DAZN

+ Domenica 20 agosto 2023 ore 20.30 CITTADELLA – REGGIANA SKY + DAZN

+ Domenica 20 agosto 2023 ore 20.30 PARMA – FERALPISALÒ SKY + DAZN

+ Domenica 20 agosto 2023 ore 20.30 VENEZIA – COMO SKY + DAZN

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al Campionato.

2a GIORNATA DI ANDATA*

Venerdì 25 agosto 2023 ore 20.30 SAMPDORIA – PISA SKY + DAZN

+ Sabato 26 agosto 2023 ore 18.00 VENEZIA – COSENZA SKY + DAZN

+ Sabato 26 agosto 2023 ore 20.30 COMO – REGGIANA SKY + DAZN

+ Sabato 26 agosto 2023 ore 20.30 CREMONESE – BARI SKY + DAZN

+ Sabato 26 agosto 2023 ore 20.30 FERALPISALÒ – SÜDTIROL SKY + DAZN

+ Sabato 26 agosto 2023 ore 20.30 MODENA – ASCOLI SKY + DAZN

+ Sabato 26 agosto 2023 ore 20.30 PARMA – CITTADELLA SKY + DAZN

+ Domenica 27 agosto 2023 ore 20.30 CATANZARO – TERNANA** SKY + DAZN

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al Campionato.

** Posticipo disposto per evitare la concomitanza con altra rilevante manifestazione cittadina segnalata dalle Autorità.

3a GIORNATA DI ANDATA*

Martedì 29 agosto 2023 ore 20.30 ASCOLI – FERALPISALÒ SKY + DAZN

+ Martedì 29 agosto 2023 ore 20.30 COSENZA – MODENA SKY + DAZN

+ Martedì 29 agosto 2023 ore 20.30 PISA – PARMA SKY + DAZN

+ Martedì 29 agosto 2023 ore 20.30 REGGIANA – PALERMO SKY + DAZN

+ Mercoledì 30 agosto 2023 ore 20.30 BARI – CITTADELLA SKY + DAZN

+ Mercoledì 30 agosto 2023 ore 20.30 CATANZARO – SPEZIA SKY + DAZN

+ Mercoledì 30 agosto 2023 ore 20.30 SAMPDORIA – VENEZIA SKY + DAZN

+ Mercoledì 30 agosto 2023 ore 20.30 TERNANA – CREMONESE SKY + DAZN

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al Campionato.