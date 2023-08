Mondiali Atletica 2023 🏃: Calendario Gare, Orari e Canali TV (diretta Sky, Rai, Eurosport)

Al via i Mondiali di Budapest, l’evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo: Gianmarco Tamberi (alto), Marcell Jacobs (100 e 4x100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km).

Tra gli azzurri anche la vincitrice di tre tappe della Diamond League Larissa Iapichino (lungo), già argento agli Europei indoor di Istanbul, i campioni d’Europa indoor Samuele Ceccarelli (100 e staffetta) e Zane Weir, nel peso con il vincitore del Golden Gala Leonardo Fabbri, e poi i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Alessandro Sibilio (400hs), i bronzi mondiali Elena Vallortigara (alto) ed Eleonora Giorgi (marcia), i finalisti iridati Emmanuel Ihemeje (triplo) e Valentina Trapletti (20 km marcia), le medaglie degli Europei di Monaco Yeman Crippa (10.000), Sara Fantini (martello), Osama Zoghlami (3000 siepi), Matteo Giupponi (35 km) e la 4x100 femminile di bronzo con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Gloria Hooper. Dagli Euroindoor di Istanbul anche l’argento del triplo Dariya Derkach e le staffettiste d’argento Ayomide Folorunso, Alice Mangione, Eleonora Marchiando e Anna Polinari. Nella 20 km di marcia anche il vincitore degli Europei a squadre Francesco Fortunato. Primi Mondiali per il campione europeo U18 Mattia Furlani (lungo), diciott’anni, il più giovane della spedizione azzurra, mentre è la prima esperienza in Nazionale assoluta per Riccardo Meli (4x400) e Francesco Pernici (800).

IL CALENDARIO DELLE GARE

SABATO 19 AGOSTO - MATTINA



8.50: 20 km marcia uomini

10.30: Getto del peso uomini - qualificazioni

10.35: Eptathlon donne: 100 ostacoli

11.05: 4x400 mista - batterie

11.35: 3000m siepi uomini - batterie

11.45: Eptathlon donne: salto in alto

12.00: Lancio del martello uomini - qualificazioni gr. A

12.25: Salto in lungo donne - qualificazioni

12.35: 100m uomini - preliminari

13.15: 1500m donne - batterie

13.40: Lancio del martello uomini - qualificazioni gr. B

SABATO 19 AGOSTO - SESSIONE SERALE

18.15: Cerimonia d'apertura

19.02: 1500m uomini - batterie

19.05: Eptathlon donne: getto del peso

19.10: Lancio del disco uomini - qualificazioni gr. A

19.35: Salto triplo uomini - qualificazioni

19.43: 100m uomini - batterie

20.30: Eptathlon donne: 200m

20.35: Getto del peso uomini - finale

20.40: Lancio del disco uomini - qualificazioni gr. B

20.55: 10.000m donne - finale

21.47: 4x400 mista - finale

DOMENICA 20 AGOSTO - MATTINA

7.15: 20 km marcia donne

9.00: Lancio del disco donne - qualificazioni gr. A

9.35: 400m donne - batterie

9.50: Salto in lungo donne - qualificazioni

10.25: 400m uomini - batterie

10.30: Lancio del disco donne - qualificazioni gr. B

10.35: Salto in alto uomini - qualificazioni

11.25: 400m ostacoli uomini - batterie

12.00: Eptathlon donne: lancio del giavellotto (gr. A)

12.10: 100m donne - batterie

13.05: 110m ostacoli uomini - batterie

13.05 - Eptathlon donne: lancio del giavellotto (gr. B)

DOMENICA 20 AGOSTO - SESSIONE SERALE

16.35: 100m uomini - semifinali

16.55: Salto in lungo donne - finale

17.05: 1500m donne - semifinali

17.35: 1500m uomini - semifinali

17.50: Lancio del martello uomini - finale

18.00: Eptathlon donne: 800m - ultima prova

18.25: 10.000m uomini - finale

19.10: 100m uomini - finale

LUNEDI' 21 AGOSTO - SESSIONE SERALE

18.40: Salto con l'asta donne - qualificazioni

18.50: 400m ostacoli donne - batterie

19.35: 400m uomini - semifinali

19.40: Salto triplo uomini - finale

20.05: 110m ostacoli uomini - semifinali

20.30: Lancio del disco uomini - finale

20.35: 100m donne - semifinali

21.10: 400m donne - semifinali

21.40: 110m ostacoli uomini - finale

21.50: 100m donne - finale

MARTEDI' 22 AGOSTO - SESSIONE SERALE

18.40: 100m ostacoli donne - batterie

19.20: 800m uomini - batterie

19.55: Salto in alto uomini - finale

20.20: Lancio del disco donne - finale

20.25: 400m ostacoli donne - semifinali

21.00: 400m uomini - semifinali

21.30: 1500m donne - finale

21.42: 3000 siepi uomini – finale

MERCOLEDI' 23 AGOSTO - MATTINA

10.05: 800m donne - batterie

10.15: Salto con l'asta uomini - qualificazioni

10.20: Lancio del giavellotto donne - qualificazioni gr. A

11.10: 5000m donne - batterie

11.15: Salto in lungo uomini - qualificazioni

11.55: Lancio del giavellotto donne - qualificazioni gr. B

12.05: 200m donne - batterie

12.50: 200m uomini – batterie

MERCOLEDI' 23 AGOSTO - SESSIONE SERALE

19.00: Lancio del martello donne - qualificazioni gr. A

19.10: Salto triplo donne - qualificazioni

19.30: Salto con l'asta donne - finale

19.45: 3000m siepi donne - batterie

20.35: Lancio del martello donne - qualificazioni gr. B

20.40: 100m ostacoli donne - semifinali

21.15: 1500m uomini - finale

21.35: 400m donne - finale

21.50: 400m ostacoli uomini - finale

GIOVEDI' 24 AGOSTO - MATTINA

7.00: 35km marcia uomini

7.00: 35km marcia donne

GIOVEDI' 24 AGOSTO - SESSIONE SERALE

19.00: 5000m uomini - batterie

19.30: Salto in lungo uomini - finale

19.45: 200m donne - semifinali

20.15: Lancio del martello donne - finale

20.20: 200m uomini - semifinali

20.50: 800m uomini - semifinali

21.25: 100m ostacoli donne - finale

21.35: 400m uomini - finale

21.50: 400m ostacoli donne – finale

VENERDI' 25 AGOSTO - MATTINA

10.05: Decathlon uomini: 100 metri

10.10: Lancio del giavellotto uomini - qualificazioni gr. A

10.20: Salto in alto donne - qualificazioni

10.55: Decathlon uomini: salto in lungo

11.45: Lancio del giavellotto uomini - qualificazioni gr. B

12.20: Decathlon uomini: getto del peso

VENERDI' 25 AGOSTO - SESSIONE SERALE

18.30: Decathlon uomini: salto in alto

19.30: 4x100 uomini - batterie

19.35: Salto triplo donne - finale

20.00: 4x100 donne - batterie

20.20: Lancio del giavellotto donne - finale

20.25: 800m donne - semifinali

21.05: Decathlon uomini: 400m

21.40: 200m donne - finale

21.50: 200m uomini - finale

SABATO 26 AGOSTO - MATTINA

7.00: Maratona femminile

10.05: Decathlon uomini: 110m ostacoli

10.25: Getto del peso donne - qualificazioni

11.00: Decathlon uomini: lancio del disco - gr. A

12.05: Decathlon uomini: lancio del disco - gr. B

14.00: Decathlon uomini: salto con l'asta

SABATO 26 AGOSTO - SESSIONE SERALE

19.05: Decathlon uomini: lancio del giavellotto gr. A

19.25: Salto con l'asta uomini - finale

19.30: 4x400 uomini - batterie

19.55: 4x400 donne - batterie

20.10: Decathlon uomini: lancio del giavellotto gr. B

20.15: Getto del peso donne - finale

20.30: 800m uomini - finale

20.50: 5.000m donne - finale

21.15: Decathlon uomini: 1500m (ultima prova)

21.40: 4x100 uomini - finale

21.50: 4x100 donne – finale

DOMENICA 27 AGOSTO - MATTINA

7.00: Maratona maschile

DOMENICA 27 AGOSTO - SESSIONE SERALE

20.05: Salto in alto donne - finale

20.10: 5.000m uomini - finale

20.20: Lancio del giavellotto uomini - finale

20.45: 800m donne - finale

21.10: 3000 siepi donne - finale

21.37: 4x400m uomini - finale

21.47: 4x400m donne – finale

I MONDIALI DI ATLETICA 2023 IN DIRETTA SU SKY SPORT

Il meglio dell’atletica leggera mondiale si dà appuntamento al nuovissimo Athletics Stadium di Budapest da sabato 19, a domenica 27 agosto per la diciannovesima edizione dei Campionati Mondiali. Un evento che sarà trasmesso interamente live da Sky e in streaming da NOW.

Per l’Italia saranno mondiali da grandi ambizioni. 80 gli azzurri convocati, con i sette campioni olimpici di Tokyo 2020 tutti presenti al via. Tante le punte di diamante: nella velocità Marcell Jacobs, Samuele Ceccarelli e i ragazzi della staffetta 4x100, Gianmarco Tamberi nell’alto, Yeman Crippa nel mezzofondo, Zane Weir e Leonardo Fabbri nel peso, in attesa della definitiva consacrazione dei giovanissimi Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo. E ancora i marciatori campioni olimpici Massimo Stano e Antonello Palmisano.

Insieme a loro le stelle internazionali, a cominciare dal primatista mondiale di salto con l'asta Mondo Duplantis. Nel mezzofondo la nuova regina Faith Kipyegon e il reJakob Ingebrigtsen, e poi Karsten Warholm (400 ostacoli), Yulimar Rojas (salto triplo), Ryan Crouser (peso) e tanti altri protagonisti annunciati, conferme e sorprese.

La copertura dei Campionati Mondiali di atletica leggera su Sky e in streaming su NOW sarà completa, dalle qualificazioni della mattina alle finali del programma serale per un totale di 72 ore in diretta da Budapest nei 9 giorni di gare.

Per non perdere neanche un istante delle emozioni dei Campionati Mondiali di atletica leggera, su Sky e in streaming su NOW ci sarà la possibilità di seguire, grazie a un canale dedicato, le finali dei concorsi più importanti e in cui ci saranno maggiori possibilità di medaglie azzurre. Così, mentre su Sky Sport Summer e NOW proseguirà il ‘tradizionale’ racconto di tutte le gare in diretta, in contemporanea su un altro canale Sky Sport, e anche su NOW, andranno in onda, interamente e senza interruzioni, le finali di salto in lungo femminile, getto del peso, salto in alto e salto in lungo maschili.

Le telecronache dall’Athletics Stadium saranno curate da Nicola Roggero e Stefano Baldini, affiancati da Federica Frola che si occuperà anche delle interviste pre e post gara. Pietro Nicolodi sarà il telecronista delle finali dei concorsi sui canali dedicati. Per il commento, Sky mette in campo un’intera “squadra mondiale” composta da Giovanni Bruno, Laura Strati, Federico Cattaneo, Silvano Chesani e Lucilla Andreucci. Su Sky Sport 24 ci saranno tutti gli aggiornamenti in diretta, oltre agli studi quotidiani dedicati alla presentazione e al commento delle gare del giorno, condotti da Federica Frola con la presenza di ospiti, atleti, tecnici e giornalisti, in collegamento anche da “Casa Italia” a Budapest, per un’analisi ancora più approfondita.

Risultati, highlights e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it, la app Sky Sport e sui canali social ufficiali di @SkySport.

Campionati Mondiali di atletica leggera – Budapest 2023 - in diretta su Sky e in streaming su NOW

I MONDIALI DI ATLETICA 2023 IN DIRETTA SU RAISPORT

Nove giorni di gare, quarantadue titoli in palio, oltre sessanta ore di diretta, tra Rai 2, Rai Sport HD e RaiPlay: quello che scatta sabato 19 agosto, a Budapest, sarà un Mondiale di atletica da vivere tutto d'un fiato sui canali Rai. Anche, e non solo, per l'atteso ritorno alle gare di Marcell Jacobs: il campione olimpico in carica dei 100m (e della 4x100m), reduce da un'annata tormentata dagli infortuni, è arrivato in Ungheria con la speranza, confortata dai buoni test di allenamento sostenuti a Roma anche con gli altri staffettisti, di essere di nuovo protagonista della velocità iridata, a un anno dai Giochi di Parigi.

L'Italia, oltre a Jacobs - che nei 100 sfiderà il campione in carica, l'americano Kerley - schiera tutte le altre medaglie di Tokyo, con il capitano, Gimbo Tamberi, che insegue nell'alto l'unico titolo che manca alla sua collezione, e i marciatori Antonella Palmisano e Massimo Stano a caccia anche loro del bis mondiale dopo l'alloro a cinque cerchi.Senza dimenticare le possibili sorprese positive, dalle neo primatiste italiane Larissa Iapichino nel lungo e Nadia Battocletti nei 5000m fino ad Alessandro Sibilio, uomo da finale nei 400h e Mattia Furlani, che sogna di continuare la sua escalation fenomenale nel salto in lungo, dopo essere balzato quest'anno a 8.24 metri a Hengelo e aver firmato un 8.44 ventoso a Savona.

L'intero racconto televisivo della rassegna iridata di Budapest sarà di Franco Bragagna, con Guido Alessandrini e Stefano Tilli, Luca Di Bella in studio e le interviste di Elisabetta Caporale e Simone Benzoni.

I MONDIALI DI ATLETICA 2023 IN DIRETTA SU DISCOVERY+ / EUROSPORT



Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta i Mondiali di atletica leggera da sabato 19 a domenica 27 agosto. A poco meno di un anno dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, le stelle dell’atletica splendono di mezza estate nelle discipline manifesto dei Cinque Cerchi.

Eurosport 1 trasmetterà 68 ore di atletica LIVE da Budapest in due sessioni (diurna e serale), mentre su Discovery+ i Mondiali sono in diretta integrale per nove giorni di gare, commentati per Warner Bros. Discovery da Andrea Campagna e Davide Viganò in compagnia del tecnico nazionale di mezzofondo Giorgio Rondelli, l’allenatore Fidal settore velocità Alessio Conti, l’ex-eptatleta e tecnico formatore di atletica leggera Elisa Bettini e il presidente di Fidal Lombardia ed ex-tecnico delle marciatrici italiane Gianni Mauri.

Radzi Chinyanganya, volto olimpico di Eurosport a Tokyo 2020 e Pechino 2022, presenterà gli appuntamenti in studio dei Mondiali di atletica con le analisi del britannico Iwan Thomas, iridato in staffetta 4x400 nel 1997, e dell’icona della marcia Robert Korzeniowski quattro volte campione olimpico, mentre Caroline de Moraes ed Elisa Lukawski saranno inviate nello stadio dell’atletica Nemzeti Atlétikai Központ di Budapest.

Al termine di ogni giornata di gare, uno show di mezz’ora raccoglierà il meglio dell'azione nel pieno di una copertura a 360 gradi fra digital e social con ultime notizie, focus e interviste, highlights video e dietro le quinte dei Mondiali di atleticacon Noah Lyles (100m, USA), Kelsey Lee-Barber (giavellotto, Australia), Shelly-Ann Fraser-Pryce (100m, Giamaica), Karsten Warholm (400m, Danimarca), Armand Duplantis (salto con l’asta, Svezia), icampioni olimpici di Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi, Antonella Palmisano e Massimo Stano, Marcell Jacobs e la staffetta 4x100, gli astri nascenti dell’atletica italiana Mattia Furlani e Larissa Iapichino.

IL RIEPILOGO DELLA COPERTURA TV

È in arrivo una copertura televisiva mai vista prima in Italia per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto sarà in onda, in diretta integrale, su tre emittenti: Rai, Sky e Eurosport. L'evento, come di consueto, si potrà seguire sulle reti Rai e per le sessioni serali il canale di riferimento diventerà soprattutto Rai 2, che ospiterà al mattino anche le gare su strada di marcia e maratona, mentre su RaiSport saranno visibili le sessioni mattutine e la parte centrale quelle serali, in coincidenza con il telegiornale. Diretta streaming su RaiPlay. Per la seconda edizione consecutiva i Mondiali troveranno ampio spazio su Sky con lunghe dirette su Sky Sport Arena e sul canale principale Sky Sport Summer oltre che con i collegamenti su Sky Sport 24, anche in streaming su Sky Go e Now. Per quattro finali (peso uomini, lungo maschile e femminile, alto uomini) sarà attivato un canale dedicato con diretta integrale. Rai e Sky garantiranno anche interviste live con i protagonisti direttamente da Budapest e ampi approfondimenti e analisi nel corso delle giornate di gara. Non finisce qui, perché c’è il ritorno di Eurosport che dopo sei anni trasmetterà di nuovo i Mondiali di atletica con dirette sul canale lineare Eurosport 1 (visibile sulle piattaforme Sky e Dazn) mentre in streaming su Eurosport/Discovery+ saranno disponibili tutti i segnali separati per singole specialità, in diretta integrale e anche on-demand, dove gli appassionati potranno seguire i concorsi senza interruzioni. Ecco il dettaglio del palinsesto televisivo in diretta sui canali Rai, Sky e Eurosport per i Mondiali di atletica a Budapest.

sabato 19 agosto

Rai 2: 8.40-10.10; RaiSport: 10.10-14.50; Rai 2: 18.40-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 8.40-14.50; Sky Sport Arena: 19.00-22.45; Sky Sport 257: 20.30-21.45 (finale peso maschile)

Eurosport 1: 8.45-15.00 e 18.30-22.30

domenica 20 agosto

Rai 2: 7.00-8.45; RaiSport: 8.45-11.45; RaiPlay 3: 8.45-13.50; Rai 2: 16.30-19.40

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 7.05-14.00; Sky Sport Summer: 16.00-20.00; Sky Sport Arena: 16.45-18.20 (finale lungo femminile)

Eurosport 1: 7.15-14.00 e 16.00-19.30

lunedì 21 agosto

Rai 2: 18.35-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.40-22.15; Sky Sport Summer: 22.15-22.45

Eurosport 1: 18.30-22.30

martedì 22 agosto

Rai 2: 18.35-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.35-21.00; Sky Sport Arena: 21.00-22.45; Sky Sport Action: 19.45-21.20 (finale alto maschile)

Eurosport 1: 18.00-22.30

mercoledì 23 agosto

RaiSport: 9.55-13.30; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 10.00-13.30; Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.35-21.00; Sky Sport Arena: 21.00-22.45

Eurosport 1: 10.00-13.30 e 18.30-22.30

giovedì 24 agosto

Rai 2: 6.50-10.10; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 6.50-10.15; Sky Sport Summer: 18.50-22.45; Sky Sport Arena: 19.25-21.00 (finale lungo maschile)

Eurosport 1: 6.55-10.15 e 18.30-22.30

venerdì 25 agosto

RaiSport: 10.00-13.00; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Arena: 10.00-13.00; Sky Sport Summer: 18.30-22.45

Eurosport 1: 10.00-13.30 e 18.45-22.30

sabato 26 agosto

Rai 2: 6.50-9.30; RaiSport: 9.30-12.45; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 6.50-12.45; Sky Sport Arena: 18.50-22.45

Eurosport 1: 7.00-12.45 e 20.50-22.30

domenica 27 agosto