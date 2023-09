FIFA+ trasmetterà in diretta le qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026

Dopo la vittoria per 1-0 dell'Argentina sull'Ecuador all'inizio delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 26 grazie allo splendido calcio di punizione di Lionel Messi, FIFA+ trasmetterà in streaming in diretta la prossima tappa del viaggio dei campioni del mondo in carica contro la Bolivia all'Estadio Hernando Siles di La Paz martedì 12 settembre 2023 alle 22:00 dell'Europa centrale.

La sede è stata teatro di momenti iconici nella storia del calcio boliviano, inclusa la prima sconfitta del Brasile nella storia delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA, e FIFA+ sarà lì per trasmettere la seconda gara delle qualificazioni.

Sempre martedì 12 settembre, FIFA+ trasmetterà la partita di qualificazione sudamericana Ecuador-Uruguay alle 23:00 (Europa centrale) per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e l'amichevole internazionale Arabia Saudita-Corea del Sud alle 18:30, che si svolgerà al St James' Park di Newcastle, Inghilterra.

Oltre alla partita iniziale dell'Argentina contro l'Ecuador, FIFA+ ha trasmesso la vittoria per 5-1 del Brasile sulla Bolivia, una partita in cui Neymar ha segnato due gol diventando il capocannoniere di tutti i tempi della Seleção.

Inoltre, FIFA+ ha anche trasmesso in live streaming l’entusiasmante conclusione della King's Cup 2023 in otto territori asiatici, evidenziata dalla drammatica vittoria finale dell’Iraq ai rigori sulla Thailandia, paese ospitante, e dalla vittoria del Libano sull’India nei playoff per il terzo posto