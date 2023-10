Araimo (Warner Bros Discovery): «La domenica pomeriggio di DMAX dedicata al basket»

Nell'ambito del basket italiano, una partnership che risale al 2017 tra la Lega e Warner Bros Discovery ha portato questo sport a un notevole aumento della visibilità Ne ha parlato durante la presentazione della nuova stagione dela LBA, Alessandro Araimo, General Manager Warner Bros, Discovery Italia & Iberia condividendo i risultati sorprendenti finora ottenuti e anticipando le nuove iniziative che promettono di portare il basket ancora più vicino agli appassionati e di conquistare nuovi fan.

Come è nata questa partnership tra la Lega e Warner Bros Discovery e quali erano gli obiettivi iniziali?

«La nostra dedizione al mondo del basket ha avuto inizio sei anni fa. Questa partnership è cominciata in un momento in cui rappresentava una sfida significativa per la Lega, e da allora abbiamo percorso un bellissimo cammino insieme. L'obiettivo principale era chiaro: aumentare la visibilità del basket italiano.»

Parlando di visibilità e successo nell'aumentare l'interesse per il basket, potete condividere alcuni dei risultati ottenuti?

«Il nostro ruolo principale, come distributori dei diritti, è particolarmente rilevante nel caso dei diritti in chiaro (free to air). Continuando sulla strada dei risultati importanti ottenuti, l'anno scorso abbiamo visto un aumento del 9% negli ascolti totali in termini di share rispetto all'anno precedente, e abbiamo raddoppiato il numero di persone che sono venute in contatto con il basket attraverso i canali in chiaro, raggiungendo 14 milioni di spettatori. In particolare, la partita più vista dell'anno ha ottenuto uno share del 3%, un risultato che non si verificava dal 2016 per una singola partita. Le finali hanno registrato un notevole aumento del 23% nell'audience rispetto all'anno precedente. L'evento inaugurale della stagione, la Supercoppa Italiana disputata nella scorsa settimana a Brescia, ha attirato una media di 170.000 spettatori per la finale con uno share dell'1,35%, dimostrando l'entusiasmo e l'attesa dei fan per l'inizio della stagione. Questo dato è certamente importante e testimonia la nostra crescita.»

Quali sono le vostre prossime iniziative e come intendete mantenere l'attenzione sul basket italiano?

«Quest'anno stiamo adottando un approccio editoriale diverso. Come rete Warner Bros Discovery, dedicheremo un pomeriggio alla settimana al basket, precisamente la domenica pomeriggio su DMAX (52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky). Questo darà vita a "Basket Zone," un programma editoriale di tre ore che offrirà una copertura completa del basket che comprenderà il prepartita, la diretta integrale e un ricco post-match con interviste e commenti. Questo rappresenta un ritorno importante dell'attenzione dedicata al basket in chiaro. Confermate anche le altre due partite del campionato di basket in onda sui canali Eurosport 1 o 2 e disponibili quindi anche su Sky, NOW, DAZN, Timvision, Amazon Prime Channels oltre che ovviamente anche sulla nostra piattaforma Discovery+. Non dimentichiamo l'impegno delgruppo nel promuovere le storie del basket attraverso tutti i nostri canali televisivi e digitali. Stiamo investendo notevolmente, in particolare sul canale 9, con l'obiettivo di presentare nuovi talenti e di integrare il racconto del basket nei nuovi programmi che verranno lanciati. Sarà fondamentale per tutto il gruppo collaborare per portare alla luce storie che possono appassionare il nostro pubblico»

LA SERIE A DI BASKET SUI CANALI DISCOVERY/EUROSPORT E IN CHIARO SU DMAX

Nuova stagione di LBA, nuovo Basket Zone, in onda di domenica su DMAX come appuntamento fisso con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin. La prima puntata sarà in diretta da Assago per il match inaugurale dei campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, che ospitano Treviso sul parquet del Mediolanum Forum: LIVE domenica 1° ottobre dalle 17:30 in pre-partita per rivivere le prime emozioni della nuova stagione in Supercoppa, parlare della rivoluzione già vincente in casa Virtus Bologna e di tutto ciò che è accaduto d'estate.

Prima e dopo il match domenicale in chiaro su DMAX, per tutta la regular season, Basket Zone avrà 3 ore di trasmissione con molti nuovi momenti: dall'intervista della settimana di Mario Castelli, che il 1° ottobre sarà alla leggenda azzurra Gigi Datome, a tutte le nuove rubriche verso la palla a due: l'uno contro uno fra le stelle delle squadre (si parte con Nikola Mirotic vs D’Angelo Harrison), la nuova versione di Number Zone e tanti altri momenti di spettacolo e divertimento, di highlights e analisi della partita.

La 1ª giornata di LBA 2023/2024 presenta su Eurosport 2 l’anticipo di sabato 30 settembre alle 20:30 Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Basket Cremona e Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona di domenica 1° ottobre alle 16:30. Sempre di domenica, alle 18:15 su DMAX, la prima partita in chiaro del nuovo campionato sarà EA7 Emporio Armani Milano-Nutribullet Treviso Basket.

Al commento del basket sui canali Warner Bros. Discovery ci saranno Mario Castelli, Michele Pedrotti e Davide Fumagalli con le voci tecniche del campione europeo e d’Italia con Varese Andrea Meneghin, del campione olimpico di Atene 2004 Hugo Sconochini e dell’icona del basket femminile italiano Chicca Macchi. Saranno inoltre Giulia Cicchinè e Guido Bagatta gli inviati a bordocampo dei match targati Warner Bros. Discovery.

Giulia Cicchinè, Chicca Macchi, Zoran Filicic e Andrea Meneghin saranno fra i protagonisti dell’homecourt contest dello Sport&Fun Experience Village, un festival dello sport all’Arco della Pace di Milano aperto alle attività con il pubblico in compagnia dei talent di Eurosport: da Riccardo Magrini con la sua squadra di ciclismo (Ilenia Lazzaro, Wladimir Belli e Moreno Moser) a Roberta Vinci sul campo di padel, oltre alla discesista Francesca Marsaglia (sci), ai campioni del volley Paolo Cozzi e Rachele Sangiuliano e alla pattinatrice olimpionica Valentina Marchei.