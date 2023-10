Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Martedì 24 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00, andrà in onda il match valido per la terza giornata di Champions League tra Union Berlino e Napoli. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

La sfida si svolgerà presso lo stadio Alte Försterei di Berlino ed è una partita chiave tra i tedeschi allenati da Urs Fischer, ultimi nel girone a zero punti, e gli azzurri guidati da Rudi Garcia, che attualmente hanno tre punti dopo due giornate. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Mediaset Infinity, ci sarà una prepartita condotta da Benedetta Radaelli insieme a Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini.

A seguire, sempre su Canale 5, ci sarà un ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per analizzare tutti i casi controversi emersi durante la partita. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della terza giornata di Champions.

Per non perdere neanche un minuto dell'azione della Champions League, quindici partite della terza giornata (24 e 25 ottobre) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui spiccano “Inter-Salisburgo” martedì 24 ottobre alle ore 18.45 e “Feyenoord-Lazio” mercoledì 25 ottobre alle ore 18.45. Inoltre, grazie all'opzione “Diretta Champions”, è possibile seguire tutti i gol in tempo reale.

Mercoledì 25 ottobre, su Mediaset Infinity, gli studi pre e post partita saranno condotti da Benedetta Radaelli, con la partecipazione di Stefano Sorrentino, Giuseppe Incocciati, Mino Taveri e Andrea De Marco per discutere dei momenti cruciali della partita. Inoltre, su Mediaset Infinity, ci sarà una ampia sintesi della partita “PSG-Milan”.

Oltre alla Champions League, Mediaset offre una copertura completa di altre competizioni calcistiche, tra cui la Coppa Italia Frecciarossa in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset, con tutti i match trasmessi fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. Inoltre, la Supercoppa Italiana avrà un nuovo formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e si terrà dal 21 al 25 gennaio 2024 in Arabia Saudita.

La Serie A sarà protagonista tutte le domeniche di campionato su Italia 1, con il ritorno del tradizionale appuntamento di SportMediaset XXL alle 13, condotto da Mino Taveri e Ciccio Graziani, oltre al consolidato appuntamento serale di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini, e ospiti vari: highlights, interviste, commenti, pagelle e analisi di tutte le partite della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

Infine, una grande novità riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva gratuita su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Sarà un'opportunità unica per gli appassionati di seguire questa prestigiosa competizione velica.



MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

FC Internazionale Milano vs FC Salzburg

in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity+5

telecronaca: Fabrizio Ferrero e Massimo Paganin

inviato: Angiolo Radice



Galatasaray A.S. vs FC Bayern Munchen

in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity+6

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo



in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e gratuitamente su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

inviato: Carlo Landoni



SC Braga vs Real Madrid CF

in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+1

telecronaca: Roberto Ciarapica



in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+2



in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+3

telecronaca: Mino Taveri



in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+4

telecronaca: Matteo Gandini



in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity+5

telecronaca: Alessandro Lettieri



in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity+6

telecronaca: Michele Corti

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023