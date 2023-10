Coppa Italia e Supercoppa Italiana Esclusiva Mediaset Stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27

INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER I DIRITTI AUDIOVISIVI COPPA ITALIA E

SUPERCOPPA ITALIANA PER IL TERRITORIO ITALIANO PER LE STAGIONI

2024/25, 2025/26, 2026/27



OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con riferimento all’Invito a presentare Offerte per i Diritti Audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il Territorio Italiano per le Stagioni 2024/25, 2025/26, 2026/27 procedura riservata a Operatori della comunicazione, pubblicato in data 27 giugno 2023 (Invito)

COMUNICA

Che l’Assemblea riunitasi in data 30 ottobre 2023 ha deliberato l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto Dirette Audiovisive Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla società Reti Televisive Italiane S.p.A..