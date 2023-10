Coppa Italia 2023/24 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 16esimi di Finale

La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2023/2024. Il prossimo spettacolo si concluderà il 24 maggio 2023, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità dell’Inter, vincitrice dell’ultimo trofeo.

Scattata con il turno preliminare dello scorso 5 e 6 agosto la 76° edizione della Coppa Italia, torneo che si giocò per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1-0 l’Udinese, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Levratto. Sono 16 le squadre che almeno una volta hanno vinto il torneo: al comando, per numero di titoli vinti, troviamo Juventus a quota 14, Roma e Inter (i neroazzurri detentori del titolo, vinto lo scorso maggio nella finalissima di Roma contro la Fiorentina affermandosi per 2-1) poi Lazio (7), Fiorentina e Napoli (6 ciascuna), Milan e Torino (5 a testa); Sampdoria (4); Parma (3), Bologna (2), Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza (1 ciascuna). Il titolo è sempre stato vinto da un club di Serie A, fatta eccezione per le edizioni 1922 (Vado, ma ancora non esistevano i campionati strutturati su girone unico) e 1961/62 (Napoli – quell’anno in serie B – che si impose 2-1 sulla Spal in finale secca, a Roma).

Nel dettaglio, a contendersi la Coppa Italia 2023/24 saranno 20 club di Serie A, 18 di Serie B e 6 di Serie C. Purtroppo non vedremo ai nastri di partenza né la Reggina né il Lecco, entrambe escluse dalla Serie B al momento della compilazione del calendario del torneo e quindi automaticamente escluse anche dalla Coppa. Al loro posto, una delle nuove protagoniste sarà il Crotone, che nonostante giochi in Lega Pro è stato ripescato per prendere il posto dei calabresi. Anche quest'anno dunque le squadre entreranno in gioco in momenti differenti, a seconda della categoria di appartenenza. I top club del nostro campionato, le prime 8 classificate della scorsa Serie A, sono ammesse di diritto agli ottavi di finale, dove inizierà per loro la rincorsa al titolo.

Le altre invece partono dai turni preliminari, con gare ad eliminazione diretta secche fino ai quarti. Fa eccezione la doppia sfida delle semifinali, che si giocheranno con partite di andata e ritorno senza però la regola dei gol in trasferta, abbandonata anche nelle coppe europee. In caso di parità al novantesimo, supplementari ed eventuali rigori decreteranno la squadra vincitrice. Confermata poi l'introduzione del fuorigioco semi-automatico dai quarti di finale, dopo il debutto nella passata edizione che ha riscosso un buon successo. Infine, la finalissima si disputerà come sempre nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

Martedì 31 ottobre 2023 allle 15:00, ITALIA 1 aprirà le danze con Cremonese vs. Cittadella, dove Federico Mastria e Giancarlo Camolese saranno pronti a offrire una telecronaca di alta qualità. Poi, alle 18:00, Salernitana vs. Sampdoria si preannuncia come un confronto epico, ancora una volta in esclusiva su ITALIA 1, con Simone Malagutti e Massimo Paganin ai microfoni. Per chiudere la serata, alle 21:00, Canale 20 Mediaset trasmetterà la diretta di Bologna vs. Hellas Verona, commentata da Massimo Callegari e Roberto Cravero. Inoltre, su Canale 20 Mediaset, potrete seguire uno studio condotto da Monica Bertini, affiancata da esperti come Mino Taveri, Franco Ordine, Stefano Sorrentino, e Andrea De Marco.

Mercoledì 1 novembre 2023, sono in programma altre tre partite entusiasmanti. Alle 15:00, ITALIA 1 trasmetterà in esclusiva Genoa vs. Reggiana, con la telecronaca a cura di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli. Alle 18:00, non potete perdervi Lecce vs. Parma, anch'essa in diretta esclusiva su ITALIA 1, con Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi ai microfoni. Alle 21:00, Udinese vs. Cagliari sarà trasmessa su ITALIA 1, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Ancora una volta, ITALIA 1 offrirà uno studio condotto da Monica Bertini, con la partecipazione di esperti come Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati, e Graziano Cesari.

La settimana si concluderà giovedì 2 novembre 2023 con due partite di grande rilevanza. Alle 18:00, ITALIA 1 proporrà Sassuolo vs. Spezia, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Per chiudere in bellezza, alle 21:00, potrete seguire Torino vs. Frosinone, anch'essa in diretta esclusiva su ITALIA 1, con il commento di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Ancora una volta, ITALIA 1 vi accompagnerà con uno studio condotto da Monica Bertini, affiancata da esperti come Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino, e Graziano Cesari.

Anche nella stagione sportiva 2023/24 Mediaset è grande protagonista. Tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. Dopo la partenza con i 32esimi di finale, Mediaset continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. Inoltre, la Supercoppa Italiana avrà un nuovo formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e si terrà dal 21 al 25 gennaio in Arabia Saudita. E' stato assegnato a Mediaseta anche il nuovo triennio di Coppa Italia e SuperCoppa Italia che andranno dunque in onda in esclusiva fino al 2027.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset:

«Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. E’ un caso unico – e un orgoglio - per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori»

Nella stagione 2023/24 Mediaset trasmetterà anche 121 gare di Uefa Champions League, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita per ogni match day), mentre le altre gare saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity. Dai club si passa alle Nazionali con Euro 2024: con e migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania. Un’offerta calcistica straordinaria che prevede più di 170 partite trasmesse tra tutte le competizioni.

La Serie A sarà protagonista tutte le domeniche di campionato su Italia 1, con il ritorno del tradizionale appuntamento di SportMediaset XXL alle 13, condotto da Mino Taveri e Ciccio Graziani, oltre al consolidato appuntamento serale di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini, e ospiti vari: highlights, interviste, commenti, pagelle e analisi di tutte le partite della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

Infine, una grande novità riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva gratuita su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Sarà un'opportunità unica per gli appassionati di seguire questa prestigiosa competizione velica.

MARTEDI 31 OTTOBRE 2023

ore 15:00 CREMONESE vs CITTADELLA - Diretta Esclusiva ITALIA 1 ---> ROMA

ore 18:00 SALERNITANA vs SAMPDORIA - Diretta Esclusiva ITALIA 1 ---> JUVENTUS

Telecronaca: Simone Malagutti e Massimo Paganin

ore 21:00 BOLOGNA vs HELLAS VERONA - Diretta Esclusiva Canale 20 Mediaset ---> INTER

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Sul 20, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Franco Ordine, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco

MERCOLEDI 1 NOVEMBRE 2023

ore 15:00 GENOA vs REGGIANA - Diretta Esclusiva ITALIA 1 ---> LAZIO

ore 18:00 LECCE vs PARMA - Diretta Esclusiva ITALIA 1 ---> FIORENTINA

Telecronaca: Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi

ore 21:00 UDINESE vs CAGLIARI - Diretta Esclusiva ITALIA 1 ---> MILAN

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Graziano Cesari

GIOVEDI 2 NOVEMBRE 2023

ore 18:00 SASSUOLO vs SPEZIA - Diretta Esclusiva ITALIA 1 ---> ATALANTA

ore 21:00 TORINO vs FROSINONE - Diretta Esclusiva ITALIA 1 ---> NAPOLI

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari