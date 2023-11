Luigi De Siervo a L'Equipe: «Serie A Sky/DAZN, Pirateria e il futuro degli streaming giganti»

Luigi De Siervo era tutto sorridente la scorsa settimana a Sportel, l'evento internazionale dello sport e dei media a Monaco. Il 54enne amministratore delegato della Serie A ha perfezionato la vendita dei diritti nazionali del suo campionato per 900 milioni di euro a stagione fino al 2029. Nell'intervista con Sacha Nokovitch pubblicata oggi sul quotidiano sportivo francese "L'Equipe" poarla del contratto, che è stato firmato di comune accordo con DAZN e Sky dopo un bando di gara non andato a buon fine, simile a quello che sta accadendo in Francia in questo momento.

Considerato il mercato, firmare un contratto quinquennale da 900 milioni di euro a stagione fino al 2029, rispetto ai 927,5 milioni di euro del contratto attuale, è un sollievo?

«Siamo felici perché non abbiamo abbandonato la nostra strategia di trasformare la Lega in una vera e propria media company. La piattaforma DAZN trasmetterà il nostro Radio SerieA Channel, lanciato solo tre mesi fa. Allo stesso tempo, siamo riusciti ad assicurarci un minimo di 900 milioni di euro e il 50% dei profitti di DAZN oltre i 750 milioni di euro di ricavi a stagione. In definitiva, abbiamo ottenuto i vantaggi della creazione di un nostro canale senza sopportarne i rischi in un clima economico molto difficile.»

Come avete convinto DAZN e Sky?

«Il nostro bando di gara comprendeva più di dieci configurazioni diverse. Nei quattro mesi di trattative private con le emittenti, queste sono diventate venti. Alla fine, quella che massimizza le nostre entrate è quella che garantisce a DAZN dieci partite settimanali, sette delle quali in esclusiva. Sky trasmetterà tre partite in co-trasmissione (come fa oggi, ma con scelte migliori) e tutte le partite per la trasmissione nei bar e negli alberghi.»

Inizialmente puntavate a 1,2 miliardi di euro all'anno. Pensava davvero di poterlo raggiungere?

«Il valore della SerieA avrebbe potuto essere più alto, ma l'Italia ha una normativa complicata. L'Autorità per la concorrenza non autorizza l'abbinamento di un'offerta calcistica con un'offerta Internet, il che significa che un operatore di telecomunicazioni non può pagare una somma considerevole. Abbiamo dovuto lavorare in un contesto in cui non c'era praticamente concorrenza, perché gli attori coinvolti avevano ambizioni molto diverse. Soprattutto, siamo il primo Paese al mondo in termini di pirateria digitale (la SerieA perde circa 300 milioni di euro all'anno). Ma una legge approvata all'unanimità nel gennaio 2024 consentirà all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di interrompere le trasmissioni da siti pirata, applicazioni e IPTV entro trenta minuti.»

Tutti i campionati si aspettano molto da Google, Amazon e Apple. Perché non sono stati inclusi nel vostro bando di gara?

«Da anni parliamo con i grandi player americani per creare offerte adatte alle loro strategie. In Italia hanno scelto di investire nella Champions League (la migliore partita del mercoledì è esclusiva Amazon), anche se questa competizione, in Francia come in Italia, drena risorse dai campionati nazionali.»



È rimasto sorpreso dal fallimento della gara d'appalto della Ligue 1 quindici giorni fa?

«Il contesto è complesso, in Francia come nel resto del mondo. Ma resto fiducioso sull'esito delle trattative grazie alla notevole esperienza di Vincent Labrune e dei suoi collaboratori.»

Quale consiglio darebbe a Vincent Labrune, presidente del LFP, in merito alla trattativa privata?

«Non ne ha bisogno, lui e il suo team conoscono a fondo il mercato e le migliori pratiche. Dobbiamo semplicemente essere pazienti. La soluzione migliore si troverà solo dopo diversi mesi di lavoro.»



DAZN, vostro partner principale dal 2021, è interessato anche alla Ligue1...

«I nostri rapporti con la piattaforma sono eccellenti. Il nostro obiettivo è quello di migliorare costantemente la trasmissione e, soprattutto, di creare contenuti editoriali adeguati alle aspettative dei nostri tifosi. Al momento conta circa 2 milioni di abbonati.»

DAZN offre solide garanzie finanziarie, nonostante la perdita di 6 miliardi di dollari (5,7 miliardi di euro) dalla sua creazione...

«Abbiamo chiesto al nostro consulente finanziario, la banca Lazard, di verificare l'affidabilità finanziaria degli offerenti. Le garanzie richieste saranno in linea con gli standard di mercato. Inoltre, DAZN si sta avvicinando al pareggio operativo dopo anni di investimenti sostenuti in tutto il mondo per lanciare la sua offerta sportiva.»

La LFP punta a circa 200 milioni di euro a stagione per i diritti internazionali. E per la SerieA?

«Oggi incassiamo 250 milioni di euro a stagione. Per il prossimo ciclo non ci poniamo limiti. Il nostro prodotto ha un potenziale enorme, ma non è ancora stato sfruttato appieno. Negli ultimi anni abbiamo aperto uffici in regioni strategiche come gli Stati Uniti e il Medio Oriente. E continueremo a farlo in Asia, Sud America e Africa.»



Come spiega il ritardo della Lega 1?

«Le ragioni hanno ovviamente a che fare con il particolare sistema di distribuzione francese (Canal+ è il principale distributore di offerte sportive), i grandi investimenti delle emittenti nella Champions League, la sfortunata decisione di sospendere il campionato nel 2019-2020 a causa di Covid e il fatto che il campionato viene vinto quasi sempre dallo stesso club. In Italia è successa la stessa cosa per nove anni (la Juve è stata campione dal 2012 al 2020).»

La LFP ha venduto il 13% della sua società commerciale al fondo di investimento CVC per 1,5 miliardi di euro. Perché non l'avete fatto?

«Siamo stati il primo campionato ad attirare l'interesse dei fondi di investimento. Ma l'accordo con CVC, negoziato nei dettagli, non è stato finalizzato a causa della Super League che coinvolge tre club italiani, un progetto nato nello stesso periodo»