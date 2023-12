Cronache di spogliatoio, in esclusiva su Youtube in Italia il Mondiale per Club FIFA 2023

Cronache di spogliatoio trasmetterà in esclusiva per l’Italia il “Mondiale per Club FIFA 2023” a partire dalle semifinali del torneo che si giocheranno il 18 e il 19 dicembre, per poi chiudere con la Finalissima del 22 dicembre.

Il Manchester City di Guardiola e il Fluminense di Marcelo si contenderanno il titolo di campione del mondo live, per la prima volta in assoluto, su un medium italiano nato sui social network.

«Siamo orgogliosi e entusiasti di questo traguardo. Il “Mondiale per Club FIFA 2023″ in esclusiva rappresenta uno step importante per il nostro progetto», ha dichiarato Giulio Incagli, Fondatore e AD di Cronache di spogliatoio. «Ci teniamo a ringraziare la FIFA per essersi fidata e aver puntato su di noi. Sentiamo la responsabilità, siamo consapevoli che gestire un evento internazionale di questa portata sia una grande occasione».

Le partite saranno trasmesse live su YouTube con la telecronaca di Ivan Fusto e Alberto Santi, e prevederanno approfondimenti in studio pre, durante e post partita guidate dai talent di Cronache: Riccardo Trevisani, Giuseppe Pastore, Fernando Siani ed Emanuele Corazzi.