Dicembre, mese da Sci Alpino: Coppa del Mondo in Diretta su Eurosport e Discovery+! 🎿❄️

In diretta su Eurosport e Discovery+, dicembre è per tradizione il mese in cui la Coppa del mondo maschile di sci alpino giunge sulle storiche piste italiane dalla Saslong (Val Gardena) alla Gran Risa (Alta Badia), sul Canalone Miramonti illuminato di Madonna di Campiglio e la Stelvio di Bormio.

Con la 4 volte iridata Tina Maze opinionista in esclusiva per Warner Bros. Discovery e Francesca Marsaglia inviata sulle piste di Coppa del mondo, il commento di Gianmario Bonzi, Dada Merighetti e Camilla Alfieri al femminile e di Zoran Filicic e Silvano Varettoni per le gare maschili, l’Italia s’affida inoltre sulle nevi di Val d’Isère, Courchevel e Lienz a Federica Brignone, già vincitrice dei due Giganti di Mont-Tremblant, e Sofia Goggia a caccia della sua quinta Coppa del mondo di Discesa.

MASCHILE

Val Gardena

Giovedì 14 dicembre la Discesa 1 alle 11:30 su Eurosport 1

alle 11:30 su Eurosport 1 Venerdì 15 dicembre Il SuperG alle 11:30 su Eurosport 1

alle 11:30 su Eurosport 1 Sabato 16 dicembre la Discesa 2 alle 11:45 su Eurosport 1

Alta Badia

Domenica 17 dicembre il Gigante 1 alle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1

1 alle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1 Lunedì 18 dicembre il Gigante 2 alle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1

Madonna di Campiglio

Venerdì 22 dicembre lo Slalom notturno alle 17:30 e alle 20:30 su Eurosport 1

Bormio

Giovedì 28 dicembre la Discesa alle 11:15 su Eurosport 1

alle 11:15 su Eurosport 1 Venerdì 29 dicembre il SuperG alle 11:15 su Eurosport 1

FEMMINILE

Val d’Isère

Sabato 16 dicembre la Discesa alle 10:15 su Eurosport 1

alle 10:15 su Eurosport 1 Domenica 17 dicembre il SuperG alle 11:00 su Eurosport 1

Courchevel

Giovedì 21 dicembre Lo Slalom notturno alle 17:30 e alle 20:30 su Eurosport 1

Lienz

Giovedì 28 dicembre il Gigante alle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1

alle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1 Venerdì 29 dicembre lo Slalom alle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1

Con oltre 600 gare di Coppa del mondo FIS per un totale di più di 1000 ore trasmesse in diretta sui canali Eurosport e live-streaming su Discovery+, Warner Bros. Discovery è da sempre la casa degli sport invernali e delle Coppe del mondo 2023/2024 di sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle e freeski, a cui s’aggiungono biathlon, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, short track, hockey e curling per un aumento del 35% delle ore lineari in diretta rispetto all'anno scorso, celebrando un patrimonio di sport invernali nel 35° anno di copertura televisiva su Eurosport.

Oltre a Tina Maze e Francesca Marsaglia, la squadra dei talent invernali di Warner Bros. Discovery è composta dagli ex-sciatori Viktoria Rebensburg (Germania), Johan Clarey (Francia), Hannes Reichelt (Austria) e Dave Ryding (Gran Bretagna).