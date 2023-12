Con Cronache di Spogliatoio la Supercoppa di Spagna 2024 Live su YouTube

Cronache di spogliatoio è pronta a fare un altro passo importante: trasmetterà la Supercoppa di Spagna 2024 live sul proprio canale YouTube. Il medium nato sui social network offrirà gratuitamente l’intera competizione: Real Madrid-Atlético Madrid del 10 gennaio, Barcellona-Osasuna dell’11 gennaio e la finale del 14 gennaio.

«Dopo il Mondiale per Club FIFA – dice Giulio Incagli, fondatore e AD di Cronache – volevamo dare subito continuità e acquistare i diritti di altri eventi internazionali per trasmetterli gratis sul nostro canale YouTube. Ci teniamo a ringraziare la RFEF, la Reale Federazione Spagnola di Calcio, per aver permesso al nostro progetto di compiere un altro passo significativo».

Dopo il Mondiale per Club FIFA, una nuova competizione in diretta sul canale YouTube di Cronache.

La Supercoppa di Spagna 2024 si disputerà a Riad, in Arabia Saudita. Vinta nella scorsa edizione dal Barcellona in finale contro il Real Madrid, vedrà affrontarsi 4 squadre: la vincitrice della Coppa del Re e de LaLiga, la finalista della coppa nazionale e la squadra classificatasi seconda in campionato. Dato che il Real Madrid è stato sia vincitore della Coppa del Re che secondo classificato in campionato, l’Atlético Madrid (3° ne LaLiga) si è guadagnato l’accesso alla Supercoppa di Spagna.

PRIMA SEMIFINALE



Mercoledì 10 gennaio 2024

REAL MADRID vs ATLÉTICO MADRID

SECONDA SEMIFINALE



Giovedì 11 gennaio 2024

BARCELLONA vs OSASUNA

FINALE

Domenica 14 gennaio 2024

Il derby di Madrid su Cronache? Presto sarà realtà.