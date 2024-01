Nitto ATP Finals da Torino ancora in esclusiva free per l'Italia sulle reti Rai fino al 2025

La Rai e l'ATP hanno prolungato fino al 2025 l'accordo per la trasmissione delle Nitto ATP Finals, in programma a novembre a Torino. La Rai, uno degli Official Media partner dell'evento, avrà in esclusiva i diritti free-to-air per l'Italia, e trasmetterà in diretta una partita al giorno, a sua scelta, su Rai 1 o Rai 2 e in simulcast sulle proprie piattaforme OTT. Inoltre, Radio Rai avrà la facoltà di trasmettere in via non esclusiva tutte le partite dei tornei.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo - sottolineano l'Amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, e il Direttore Generale, Giampaolo Rossi - che ci consente di continuare a garantire al pubblico italiano la possibilità di assistere al torneo che a fine stagione mette di fronte tutti i migliori tennisti del mondo e che già lo scorso anno fece registrare degli ascolti straordinari. Il tennis italiano - aggiungono - sta vivendo un momento eccezionale, come dimostrano i risultati di Jannik Sinner e della coppia Bolelli-Vavassori, finalisti in singolare e in doppio agli Australian Open, e come Rai, nel pieno rispetto della nostra mission di Servizio Pubblico, siamo orgogliosi di essere sempre al fianco dello sport azzurro in un anno che sarà particolarmente intenso, con i Mondiali di nuoto, gli Europei di calcio e di atletica e soprattutto con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi".