Tennis, Finale Australian Open 2024 🎾 Sinner / Medvedev, Esclusiva Eurosport 1 e Discovery+

Sulla strada di Jannik Sinner verso il suo primo trionfo Slam c’è solo Daniil Medvedev, campione dello US Open 2022 alla sua terza finale dell’Australian Open. Il primo epilogo italiano di Melbourne nel torneo singolare maschile sarà trasmesso in esclusiva, domenica 28 gennaio alle 9:30 con il commento di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi, da Eurosport 1 e Discovery+.

Eurosport 1 è al canale 210 di Sky e su Now, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime, mentre su Discovery+ la finale dell’Australian Open sarà live streaming senza interruzioni pubblicitarie e con il multi-audio, tra cui la voce tecnica di Nick Kyrgios finalista di Wimbledon e campione in doppio nello Slam di casa.

Fin dalle qualificazioni, Warner Bros. Discovery ha trasmesso oltre 200 ore di tennis live da Melbourne Parkcon una squadra stellare di ex-campioni di tennis oggi talent expert di Eurosport: John McEnroe, Mats Wilander, Boris Becker, Tim Henman, Alex Corretja, Justine Henin e la nostra Roberta Vinci.

Alle 18, NOVE trasmetterà invece un’ampia sintesi della storica finale del nostro Jannik.

Jannik Sinner si trova ad affrontare la sua prima finale Slam in carriera, un traguardo significativo che lo colloca tra i cinque azzurri ad aver raggiunto tale livello, insieme a De Stefani, Pietrangeli, Panatta e Berrettini. Tuttavia, Sinner si distingue per essere il primo italiano a competere in finale in un major su superficie cementata. La possibilità di diventare il terzo italiano a conquistare uno Slam è di per sé un'impresa straordinaria, poiché finora solo Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 e 1960) e Adriano Panatta (Roland Garros 1976) hanno ottenuto tale risultato.

Il suo ostacolo sarà ancora una volta Daniil Medvedev. Sinner e il russo si affronteranno per la decima volta in carriera, la quinta finale nell'ultimo anno. Il bilancio complessivo è 6-3 per Medvedev, ma Jannik ha vinto le ultime tre sfide a Torino, Vienna e Pechino.

I precedenti tra Sinner e Medvedev:

2023 - ATP Finals 2023, SF: Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7(4), 6-1

Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7(4), 6-1 2023 - Vienna, F: Sinner b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3

Sinner b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3 2023 - Pechino, F: Sinner b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2)

Sinner b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2) 2023 - Miami, F: Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3 2023 - Rotterdam, F: Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2

Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2 2022 - Vienna, QF: Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2

Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2 2021 - ATP Finals, RR: Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8)

Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8) 2021 - Marsiglia, QF: Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4

Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4 2020 - Marsiglia, R16: Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2

Finora il cammino di Sinner è stato semplicemente perfetto. L'azzurro è reduce dall'impresa in semifinale contro Djokovic (che a Melbourne non perdeva da 6 anni e 33 partite), eliminato in 4 set. Proprio quello con Nole è stato l'unico set perso da Jannik nel torneo. Come Sinner, hanno raggiunto la prima finale Slam in carriera perdendo appena un set solo 13 giocatori. Tra questi ci sono grandi nomi come Stan Smith (Wimbledon 1971), Roger Federer (Wimbledon 2003) e John McEnroe (US Open 1979).

In caso di vittoria, Sinner diventerebbe il terzo giocatore dal 1973 a conquistare uno Slam battendo tre top 5 dai quarti in poi dopo Djokovic agli Australian Open 2012 e Federer allo US Open 2007. Quella di oggi sarà la prima finale degli Australian Open senza uno dei Big Three (Federer, Nadal, Djokovic) dal 2005. Allora Marat Safin conquistò il titolo battendo Lleyton Hewitt. Sarà, inoltre, la quarta finale degli Australian Open nell'era Open tra le teste di serie n. 3 e n. 4 (i precedenti sono Wilander-Cash 1988, Safin-Hewitt 2005 e Djokovic-Tsitsipas 2023).

Dopo la sconfitta a Shanghai contro Ben Shelton, Sinner ha vinto 19 delle ultime 20 partite disputate nel circuito. Di queste, nove sono arrivate contro top 10 e due contro Medvedev.