Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Andata #2 (Inter - Atletico Madrid Canale 5)

Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la super sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i colchoneros allenati dall’ex interista Diego Pablo Simeone. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “PSV Eindhoven-Borussia Dortmund”.

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, altri due ottavi in programma (“PSV Eindhoven-Borussia Dortmund” il 20 febbraio e “Porto-Arsenal” il 21 febbraio) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. E grazie all’opzione Diretta Champions è possibile gustarsi tutti i gol in tempo reale.

Mercoledì 21 febbraio, su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Napoli-Barcellona” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Giuseppe Incocciati, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco.

CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 DIRETTA INFINITY - OTTAVI #2 ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

MARTEDI 20 FEBBRAIO 2024

Champions League LIVE, in diretta alle ore 20.15,

su Mediaset Infinity

Conduce: Benedetta Radaelli





su Mediaset Infinity Conduce: Benedetta Radaelli FC Internazionale Milano vs Club Atlético de Madrid, in diretta alle ore 21.00,

su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin





su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00,

su Mediaset Infinity +1

telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese





su Mediaset Infinity +1 telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00,

su Mediaset Infinity +2





su Mediaset Infinity +2 Champions League LIVE, in diretta dalle 22:50

su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Conduce: Alberto Brandi

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO 2024