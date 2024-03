Il grande Ciclismo 2024 su EuroSport Warner Bros. Discovery: Milano-Sanremo e Oltre

Warner Bros. Discovery (WBD) presenta oggi la sua offerta internazionale di ciclismo per la stagione 2024 e a partire dalla Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento dell'anno, una corsa culto che, quest’anno dall’inedita e molto suggestiva partenza della Certosa di Pavia, si snoda per quasi trecento chilometri fino al mitico traguardo di via Roma IN DIRETTA INTEGRALE sabato 16 marzo dalle 9:50 su Eurosport 2 e Discovery+.

Sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery, nel 2024 saranno trasmesse più di 1000 corse spalmate in 300 giorni di UCI World Tour maschile e femminile compresi i Grandi Giri, le Classiche Monumento e i Mondiali di Zurigo 2024. Inoltre, Warner Bros. Discovery produce l’UCI Mountain Bike World Series e trasmette i migliori eventi internazionali di ciclismo su pista, ciclocross, BMX e tutte le prove medagliate dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, per un totale di 4000 ore di diretta.

Strada maestra per tutti gli appassionati di ciclismo, Warner Bros. Discovery presenta una squadra di ex-campioni oggi volti esclusivi di Eurosport tra inviati on-site, commentatori in motocorsa e autorevoli opinionisti: tra loro l’iridato su strada e vincitore di 5 Classiche Monumento Philippe Gilbert, il vincitore di 7 Grandi Giri, di cui 2 Tour de France, Alberto Contador, il velocista vincitore di 3 maglie verdi del Tour de France Robbie McEwen, Jens Voigt, che ha partecipato a 17 edizioni consecutive del Tour de France, il vincitore di 9 Monumenti e della Vuelta di Spagna Sean Kelly; il 6 volte campione olimpico di ciclismo su pista Sir Chris Hoy; il vincitore della Coppa del Mondo di Mountain Bike Cedric Gracia e il campione olimpico e mondiale Bart Brentjens.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CICLISMO WORLD TOUR SUI CANALI EUROSPORT: