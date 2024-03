Giro d'Italia 2024 sulla Rai - Partenza da Torino, Arrivo a Roma, Tappe e Copertura TV

Torna la corsa a tappe di ciclismo su strada più attesa d’Italia. Quest’anno il percorso si estende da Venaria Reale a Roma, passando per Pompei: un tracciato che vanta 3.386 km totali e 44.550 km di dislivello. Dal 4 al 26 maggio, seguì tutte le tappe del Giro su Rai 2, Rai Sport, RaiPlay, Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, RaiPlay Sound, RaiNews e Rai Italia.

Gli appassionati di sport non potevano chiedere di più a un 2024 ricco di eventi. Tra i tanti appuntamenti attesi per la stagione, uno dei più iconici è il Giro d’Italia, arrivato quest’anno alla sua 107ª edizione. La carovana rosa partirà da Torino il 4 maggio e proseguirà per altre 20 tappe che si concluderanno il 26 maggio con l’arrivo trionfale a Roma. Il Giro attraverserà la penisola per 3.386 chilometri in totale e oltre 44.000 metri di dislivello che vedranno contendersi la maglia rosa alcuni dei migliori ciclisti del mondo, da Tadai Pogacar a Primoz Roglic da Nairo Quintana a Wout Van Aert, all’esordio in questa competizione.

L’offerta esclusiva in chiaro di Rai del più iconico evento ciclistico prevede al mattino su RaiSport la rubrica Giro Mattina e Giro Diretta per raccontare l’atmosfera della tappa del giorno e prosegue con Prima Diretta con le prime immagini della corsa. Alle 14.00 lo spettacolo sportivo del Giro si sposta su Rai 2 che seguirà la gara per 4 ore e darà spazio ai commenti e alle analisi di rito con Processo alla tappa. Il live della tappa sarà trasmesso anche da RaiPlay con la possibilità di rivedere le immagini on demand, e da Rai Radio 1 con Sulle strade del Giro che propone la radiocronaca dei minuti decisivi di ogni frazione oltre al post-gara con le interviste ai protagonisti.

Sabato 4 Maggio - 1a tappa: Venaria Reale - Torino

Giro Mattina su Rai Sport: 13:05

13:05 Prima Diretta su Rai Sport: 13:50

13:50 Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

14:00 Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

16:15 Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

17:15 TGiro su Rai Sport: 20:00

20:00 Giro Notte su Rai Sport: 01:15

Domenica 26 Maggio - 21a tappa: Roma - Roma