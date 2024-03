Tech Talk Sport&Media - Innovazione Tecnologica verso Europei e Olimpiadi 2024

Il panorama sportivo, con un'enfasi sull'evoluzione digitale e sull'inclusività nello sport, nei prossimi grandi eventi dell'estate ovvero le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Calcio in Germania, è stato al centro dello Speciale "Tech Talk Sport&Media" organizzato da Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones e trasmesso in diretta streaming giovedì 28 Marzo 2024 alle 12 dal suo media partner Digital-News.it.

Un'occasione informativa in preparazione al 21º Forum Europeo Digitale (FED) 2024, che si terrà il 6-7 Giugno 2024 a Lucca, in cui saranno esplorate le più recenti tendenze del settore, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti.

Il parterre dei partecipanti ha visto presenti illustri ospiti provenienti da diverse sfere dello sport e della tecnologia dei media, ovvero Matteo Pacor di Warner Bros Discovery / Eurosport, Livio D'Alessandro di SuperTennis, Alessandro Lonati di Infront, Alessandro Tucci Sport Advisor e Oliver Botti di DeltaTre. Matteo Pacor di Eurosport è stato riconosciuto per la sua vasta esperienza e il ruolo di rilievo in vista degli imminenti eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e quelle invernali a Milano-Cortina. Livio D'Alessandro di SuperTennis è stato anch'egli plaudito per il suo impegno nel promuovere lo sport in Italia, sottolineando il successo della collaborazione con il movimento sportivo italiano. Anche Alessandro Lonati di Infront ha ricevuto riconoscimenti per il suo ruolo cruciale nel campo dei contenuti sportivi e dei servizi tecnologici, con l'obiettivo di aumentare la visibilità nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Oliver Botti di DeltaTre è stato calorosamente accolto per il suo ruolo nell'innovazione e nella tecnologia, evidenziando la sua nuova posizione e il possibile impatto positivo sul settore. Alessandro Tucci evidenzia come lo sport, con la sua capacità unica di coinvolgere e emozionare, crei legami profondi con i suoi fan, come dimostrato dall'esperienza di Eleven e dalla sua rilevanza locale nel panorama sportivo italiano.

Curiosamente, proprio in quei minuti, è arrivato anche l'annuncio [qui per tutti i dettagli] del rinnovo del contratto di trasmissione della Premier League inglese di Calcio fino alla stagione 2027/2028 da parte di Sky Italia con eventi e speciali in onda per i prossimi tre anni sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Tornando ai temi del dibattito, nonostante i rischi legati alla sicurezza, c'è ottimismo riguardo alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, descritta come un momento mozzafiato lungo la Senna. Si è sottolineata l'importanza di celebrare i valori olimpici e di diffondere gioia e unità attraverso lo sport. Il ruolo innovativo di DeltaTre sia negli Europei che nelle Olimpiadi è stato esplorato, concentrandosi sull'evoluzione dei media digitali e sulla personalizzazione dell'esperienza sportiva. Si è sottolineata l'importanza della tecnologia nel migliorare l'esperienza sportiva, evidenziando l'ambizione di Infront nel fornire un racconto coinvolgente attraverso una vasta gamma di servizi.

Si è poi scherzato sulle memorie calcistiche, creando un momento di leggerezza tra gli ospiti e si è ribadito il potere unificante dello sport nel creare connessioni significative tra persone di diverse culture e background. Infront è emersa come un'azienda in continua evoluzione, trasformandosi da un fornitore di servizi nel campo del marketing e dei diritti in un motore di esperienze sportive che ispirano e uniscono milioni di persone in tutto il mondo.

Il moderatore Andrea Michelozzi ha evocato con nostalgia le assemblee nei licei, dove la passione per la nazionale italiana di tennis e le sue gesta durante la "storica" Coppa Davis in Cile nel 1976 animavano le discussioni. Da questo contesto, il focus si è spostato su Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, il cui percorso è stato segnato da un impegno incrollabile e una determinazione senza pari. Sinner affronta le sfide con una leggerezza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di aver dato il massimo nella preparazione, senza alcun rimpianto. Livio D'Alessandro, in questo contesto, ha sottolineato con entusiasmo l'impatto positivo che Jannik Sinner sta generando nel mondo dello sport, consolidando l'immagine e il prestigio dell'Italia nel panorama tennistico mondiale.

Si è poi discusso del futuro del panorama mediatico sportivo, prevedendo un'evoluzione più che una rivoluzione. Si è anticipato un aumento dell'importanza del digitale, poiché offre l'interattività e la possibilità di offrire contenuti personalizzati agli utenti e ai fan. Questo cambiamento promette una rivoluzione nei consumi mediatici sportivi, con un'offerta più variegata e una maggiore enfasi sulla personalizzazione dell'esperienza degli utenti. Le Olimpiadi, come piattaforma globale, si presentano come un'opportunità per promuovere l'equità e l'inclusività nello sport, affrontando queste sfide in modo tangibile e significativo. La questione del razzismo nello sport è stata affrontata con la serietà e la sensibilità che merita, evidenziando l'importanza di ascoltare e rispettare le voci degli atleti che si trovano a fronteggiare discriminazioni e ingiustizie. Infine, guardando al futuro di Milano Cortina 2026, si è condiviso l'entusiasmo riguardo alla capacità dell'Italia di offrire un'esperienza straordinaria.

Gli eventi sono disponibili live su www.forumeuropeo.tv, e on-demand su profili social di Comunicare Digitale e Youtube Digital-News.it.

