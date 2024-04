Tennis, Eurovision Sport si assicura i diritti per 5 match della Billie Jean King Cup

Eurovision Sport, la nuova piattaforma di streaming digitale gratuito, è orgogliosa di annunciare un accordo storico per la trasmissione di cinque incontri di qualificazione della Billie Jean King Cup questo fine settimana. Questa partnership segna il primo torneo di tennis in assoluto a essere trasmesso su Eurovision Sport, a dimostrazione dell'espansione del portafoglio della piattaforma e della sua dedizione alla promozione degli sport femminili in tutto il mondo.

Eurovision Sport è un pioniere delle trasmissioni sportive in diretta che rende disponibili migliaia di ore di contenuti in chiaro in un'unica destinazione digitale. Sviluppata dall'UER, la piattaforma integra la copertura fornita dai media del servizio pubblico, democratizzando l'accesso allo sport. Dal suo lancio, avvenuto a febbraio, sono stati aggiunti al suo portafoglio le corse elettriche, il canottaggio, le corse di cavalli e gli sport motoristici. L'inclusione della Billie Jean King Cup, la Coppa del Mondo di tennis femminile, sottolinea l'impegno di Eurovision Sport nel mostrare contenuti sportivi femminili di alta qualità, coinvolgenti e responsabilizzanti.

Il direttore esecutivo di EBU Sport, Glen Killane, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di portare la Billie Jean King Cup sulla nostra piattaforma, segnando un'importante pietra miliare nel nostro viaggio per sostenere e celebrare lo sport femminile. Questo è solo l'inizio del nostro impegno a fornire al pubblico un accesso senza precedenti a eventi sportivi diversi. Ospitando la Billie Jean King Cup, non solo mettiamo in mostra il tennis femminile di alto livello, ma rafforziamo anche la nostra missione di connettere i fan di tutto il mondo con gli sport che amano, gratuitamente per tutti".

L'amministratore delegato della Billie Jean King Cup Ltd, Kerstin Lutz, ha dichiarato:

"Siamo lieti di accogliere Eurovision Sport nella famiglia della Billie Jean King Cup. In qualità di evento annuale a squadre femminile più popolare al mondo, il nostro obiettivo è quello di espandere la nostra comunità globale di fan e sostenitori del tennis femminile collaborando con emittenti innovative come l'EBU. Siamo orgogliosi di essere il primo evento tennistico presente su questa nuova piattaforma incentrata sugli sport femminili e non vediamo l'ora di lavorare con il team dell'EBU per mostrare il meglio dello sport femminile".

Per ulteriori informazioni su European Sport e le sue offerte, visitare il sito www.eurovisionsport.com.

*Le seguenti partite - Svizzera-Polonia, Francia-GB, Brasile-Germania, Ucraina-Romania, Slovacchia-Slovenia (in esclusiva) - saranno disponibili in chiaro su Eurovision Sport in 81 territori nel mondo.