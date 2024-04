Milan vs Roma (diretta Rai 1, Sky Sport, DAZN) - Euroderby Cruciale in Europa League

Questa sera, alle 21.00 (diretta Rai 1, Sky Sport, DAZN), si terrà un altro euroderby, un duello tra due squadre della Serie A TIM: il Milan affronterà la Roma in un incontro carico di significato. Questo sarà il primo confronto assoluto tra le due squadre al di fuori dei confini nazionali e garantirà all'Italia una squadra in semifinale dell'Europa League. Nel frattempo, sul versante opposto del tabellone, il Liverpool ospiterà l'Atalanta.

Questa sarà la sfida numero 198 tra i due club, considerando tutte le competizioni. Valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, entrambe le squadre hanno superato avversari impegnativi per arrivare fin qui. Il Milan, retrocesso dalla Champions League dopo il terzo posto nel proprio girone, ha eliminato Rennes e Slavia Praga, mentre la Roma, seconda nel gruppo G, ha superato Feyenoord e Brighton. I rossoneri non raggiungevano i quarti di finale di questa competizione da 22 anni, mentre i giallorossi sperano di migliorare la loro prestazione dello scorso anno.

Questo sarà il 22º derby italiano in Europa, il primo risalente alla stagione 1985/86 in Coppa dei Campioni tra Juventus e Verona. Sette di questi derby sono stati finali, tra cui una Supercoppa Europea e quattro finali di Coppa UEFA, dimostrando l'intensità e la rivalità di questi scontri.

Se il Milan ha una certa esperienza nelle sfide contro squadre italiane in Europa, con 13 incontri disputati e 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, per la Roma sarà la quinta volta che si trova di fronte a una compagine della Serie A TIM. I precedenti confronti includono una finale di Coppa UEFA persa contro l'Inter nel 1990/91 e un doppio confronto con la Fiorentina negli ottavi di Europa League nel 2015.

Per la prima volta Milan e Roma si affronteranno in una competizione europea; i rossoneri sono stati eliminati da una squadra connazionale, l'Inter, nella scorsa stagione in Champions League. L'ultima volta che, invece, la Roma ha affrontato una squadra italiana in Europa è stata negli ottavi di finale dell’Europa League 2014-15, perdendo con un punteggio aggregato di 4-1 contro la Fiorentina. Il Milan è imbattuto da nove partite contro la Roma (6 vittorie, 3 pareggi), tutte in Serie A, e non registra una serie più lunga di imbattibilità contro i giallorossi dal periodo tra il 1970 e il 1979 (20 gare di fila). Dopo aver raggiunto le semifinali nella scorsa Champions League, il Milan è arrivato ai quarti di una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal periodo tra il 2001-02 e il 2006-07 (sei stagioni di fila); i rossoneri non raggiungevano i quarti in un torneo europeo diverso dalla Champions League dal 2001-02, quando affrontarono – ed eliminarono – l'Hapoel Tel Aviv in Coppa UEFA.

La Roma ha vinto solo due delle ultime 14 trasferte nelle principali competizioni europee (6 pari, 6 scofitte), senza mai vincere nelle ultime otto gare esterne nelle fasi ad eliminazione diretta (4 pareggi, 4 sconfitte), segnando tre gol in queste partite. Dalla sua prima partita in questa Europa League a febbraio, il Milan è la squadra con più tiri nello specchio tentati (28) e più gol segnati (12). Tra le squadre ancora presenti nella competizione la Roma è quella che ha effettuato più contrasti in questa Europa League (165) e tra queste è anche quella che ha recuperato più palloni nel proprio terzo di campo (244).



La gara di ritorno si terrà esattamente tra una settimana a Roma, promettendo ulteriori emozioni e suspense in questa entusiasmante serie di incontri europei.

Diverse opzioni per seguire la partita in televisione:

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, potremo godere della telecronaca di Riccardo Gentile, accompagnato nei commenti da Aldo Serena. Inoltre, avremo aggiornamenti in tempo reale dal bordo campo con Peppe Di Stefano, Manuele Baiocchini, Angelo Mangiante e Paolo Assogna. Per ulteriori aggiornamenti, potremo seguire Diretta Gol Europa League, dove Maurizio Compagnoni su Sky Sport Max 205 e Sky Sport 251 ci terrà informati sui momenti salienti della serata.





Per coloro che preferiscono seguire gli eventi in chiaro sulla RAI, potranno godere della telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani su Rai 1 e Rai Play, con interviste e contributi dal bordo campo di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, Sebino Nela e Fulvio Collovati, avremo approfondimenti e analisi della partita.





Per gli appassionati che seguono gli eventi sportivi su DAZN, l'appuntamento è sempre alle 21:00 per i Quarti di Andata della UEFA Europa League tra Milan e Roma. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con i commenti di Dario Marcolin.

Che vinca il migliore!

