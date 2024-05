La Corsa Rosa, Il Giro d'Italia 2024 in Diretta Integrale su Warner Bros. Discovery Eurosport

DALLA GRANDE PARTENZA DI SABATO 4 MAGGIO

ALL’ULTIMO TRAGUARDO ROMANO DI DOMENICA 26,

IL GIRO D'ITALIA È IN DIRETTA INTEGRALE SU WARNER BROS. DISCOVERY.

CON ALBERTO CONTADOR INVIATO SULLE STRADE DELLA CORSA ROSA

E I COMMENTI ESCLUSIVI DI DANIEL OSS, PHILIPPE GILBERT E ROBBIE MCEWEN.

IL GIRO D'ITALIA DÀ IL VIA A UNA SPETTACOLARE ESTATE DI CICLISMO

SUI CANALI E LE PIATTAFORME DI WARNER BROS. DISCOVERY,

DAL TOUR DE FRANCE IN DIRETTA INTEGRALE,

ALLA VUELTA DI SPAGNA IN ESCLUSIVA ITALIANA, CON LE GARE OLIMPICHE DI PARIGI 2024.

Scatta sabato 4 maggio dall’elegantissima reggia sabauda di Venaria Reale la centosettima edizione del Giro d’Italia, che dopo oltre tremila chilometri si concluderà domenica 26 maggio sull’ultimo traguardo di Roma, passando dal Santuario di Oropa (una delle storiche salite di Pantani) alle strade bianche di Volterra, dalle crono di Foligno e Desenzano del Garda alla Cima Coppi sul Passo dello Stelvio, da Pompei ai Prati di Tivo, fino al gran finale alpino di Livigno e della doppia scalata del Monte Grappa.

Saranno 21 tappe in diretta integrale su Eurosport 1 e live-streaming su Discovery+ con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser, Wladimir Belli e del due volte vincitore Alberto Contador inviato sulle strade della Corsa Rosa in compagnia dell’inossidabile collega Jens Voigt, che ha partecipato a diciassette edizioni consecutive del Tour de France, e il britannico Adam Blythe per tre anni impegnato al Giro.

Tra i commenti esclusivi di Philippe Gilberte del vincitore di 12 tappe del Giro Robbie McEwen, entra inoltre a far parte dell’autorevole squadra di campioni del ciclismo, che oggi sono talent expert di Eurosport Home of Cycling, l’ex corridore italiano Daniel Oss, specialista delle classiche e due volte iridato a squadre.

Il campione del mondo e di 5 Classiche Monumento Philippe Gilbert, vincitore di 3 tappe al Giro d’Italia: «Per avere successo qui bisogna esser davvero dei buoni corridori, perché ci sono molti arrivi tecnici e tante curve negli ultimi chilometri. La storia della Corsa Rosa l’hanno scritta campioni straordinari, da Fausto Coppi e Marco Pantani, che sono stati dei miti per tutti noi. È bello tornare qui per condividere la mia esperienza con il grande pubblico di Eurosport e seguire da vicino l'evoluzione del ciclismo con questa nuova generazione di fenomeni».

Dopo ogni tappa, spazio al Giro 360 in studio con Giulia Cicchinè e i suoi ospiti in diretta sul canale Youtube di Eurosport Italia. Il Giro d'Italia dà il via a una spettacolare estate di ciclismo sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery, con il Tour de France in diretta integrale, la Vuelta di Spagna in esclusiva italiana e tutte le gare olimpiche di tutte le discipline del ciclismo di Parigi 2024 tra il 27 luglio e l’11 agosto: pista, BMX, mountain bike e strada.

LA PROGRAMMAZIONE DEL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA INTEGRALE

SU EUROSPORT 1 e DISCOVERY+